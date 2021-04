Τζόλης: Στην κορυφή της Ευρώπης το «golden boy» του ΠΑΟΚ

Teenagers with most G/A in Europe this season (all competitions):



🇬🇷Christos Tzolis (19, PAOK) - 26G/A



🇸🇳Abdallah Sima (19, Slavia Praha) - 21 G/A



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Noni Madueke (19, PSV) - 17 G/A



🇩🇪Florian Wirtz (17, Leverkusen) - 15 G/A



🇧🇷Saymon Cabral (19, Spartak Trnava) - 15 G/A pic.twitter.com/M04NIt0Up8