Super League 1 play offs, Αστέρας-Παναθηναϊκός 2-2: Ψυχρολουσία στο 97' από τον Παπαδόπουλο

Έτσι έπαιξανΟ Λάζλο Μπόλονι παρέταξε τον Παναθηναϊκό με τον Διούδη κάτω από τα δοκάρια. Αριστερό μπακ ο Χουάνκαρ, δεξί ο Μολό και ο Σένκεφελντ με τον Πούγγουρα στο κέντρο της άμυνας. Νιάς, Αλεξανδρόπουλος, Αγιούμπ η τριάδα στην μεσαία γραμμή. Δεξί εξτρέμ ο Χατζηγιοβάνης, αριστερό ο Βιγιαφάνιες και στην κορυφή του 4-3-3 ο Μακέντα.Στην αντίπερα όχθη, ο Μίλαν Ράσταβατς ξεκίνησε τον Αστέρα Τρίπολης με τον Παπαδόπουλο στην υπεράσπιση της εστίας. Στο δεξί άκρο της άμυνας ο Κώτσιρας, στο αριστερό ο Τασουλής και ο Καστάνο με τον Χριστόπουλο το δίδυμο στο κέντρο των μετόπισθεν. Βαλιέντε και Μπελόκ οι δύο κεντρικοί μέσοι. Ριέρα, Σίτο, Κρέσπι η μεσοεπιθετική τριπλέτα και «φουνταριστός» ο Λουίς Φερνάντεθ.Απόλυτη ισορροπίαΜοιρασμένο το πρώτο ημίχρονο στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», με τις δύο ομάδες να θέτουν ως προτεραιότητα το να μην απειληθούν, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές τακτικά και να μην ρισκάρουν στην δημιουργία.Ο Αστέρας ξεκίνησε πιο δυνατά, ήταν καλύτερος στο πρώτο εικοσάλεπτο, πήρε την μπάλα(59-41 η κατοχή στο τέταρτο) και στο 19' ήταν η μοναδική στιγμή που απείλησε, με τον Λουίς Φερνάντεθ να... αδειάζει τον Πούγγουρα, να μπαίνει στην περιοχή αλλά τον Διούδη να λέει «όχι». Οι γηπεδούχοι σε εκείνο το διάστημα είχαν καλές συνεργασίες στον άξονα, δημιούργησαν καταστάσεις 1vs1 αλλά τους έλειψε το καθαρό μυαλό στην τελική πάσα για να φτιάξουν περισσότερες ευκαιρίες.Ο Παναθηναϊκός από το 20' και έπειτα κατάφερε να ισορροπήσει, να κρατήσει την μπάλα στα πόδια του(51-49 υπέρ του η κατοχή στην ανάπαυλα) και με την πίεση ψηλά να βάλει δύσκολα στους Αρκάδες. Παρά την υπεροχή του, περίμενε τα πάντα από τις καλές επαφές του Βιγιαφάνιες, δεν μπόρεσε να πατήσει περιοχή και απείλησε κατά κύριο λόγο με αδύναμα και άστοχα σουτ εκτός περιοχής.Οι «πράσινοι» με την συγκεκριμένη τριάδα στον άξονα δεν θα μπορούσαν να περιμένουν περισσότερα δημιουργικά, το βάρος έπεσε μοιραία στα άκρα αλλά εκεί άπαντες κινήθηκαν σε πολύ ρηχά νερά.Macheda on fire!Στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός πατούσε καλύτερα και κατάφερε μέσα σε ένα δίλεπτο να βάλει γερά θεμέλια νίκης χάρη στην ποιότητα του Χουάνκαρ και του Μακέντα! Οι «πράσινοι» χτύπησαν το πρώτο καμπανάκι στο 56' όταν ο Παπαδόπουλος απέκρουσε εντυπωσιακά το σουτ του Μολό.Δύο λεπτά αργότερα, όμως, ο Ισπανός μπακ με καταπληκτική σέντρα από τα δεξιά, έστειλε την μπάλα συστημένη στο κεφάλι του Ιταλού φορ, ο οποίος με υπέροχο τρόπο άνοιξε το σκορ για το «τριφύλλι». Ένα λεπτό αργότερα, ο Ιταλός... ξαναχτύπησε! Από υπέροχη πάσα του Χούανκαρ, ο «Μάκε» πέρασε στο σπριντ τον προσωπικό του αντίπαλο και με πλασέ έκανε το 2-0! Η μπίλια ήταν για τα καλά στο πράσινο!Πολιορκία και απίθανος Παπαδόπουλος!Ο Ράσταβατς άμεσα έριξε στο ματς Τιλίκα, Αλί Μπαμπά και Αλβάρες. Οι γηπεδούχοι πήραν όλα τα μέτρα που άφηνε ώρα με την ώρα ο Παναθηναϊκός, πίεζαν ασφυκτικά και είχαν πολύ καλές στιγμές για να μείωσαν στο σκορ. Στο 84' ο Φερνάντεθ μετά από γύρισμα του Αλί Μπαμπά μείωσε σε 1-2. Οι Αρκάδες είχαν... φτερά στα πόδια, ο Μπόλονι δεν βοήθησε καθόλου την ομάδα του, ώστε να κρατήσει μπάλα, και τα τελευταία λεπτά ήταν ένας επιθετικός μονόλογος για τον Αστέρα!Στην τελευταία φάση του αγώνα στο 97', ο Φερνάντεθ γύρισε την μπάλα από δεξιά, ο πορτιέρε Παπαδόπουλος βρέθηκε στην πορεία της μπάλας και... 2-2! Το πλασέ του έμπειρου άσου ήταν τέλειο, λειτούργησε σαν φορ και διαμόρφωσε την ιστορία του αγώνα, σε μία... αυτοκτονία του Παναθηναϊκού και μία επική αντίδραση της ομάδας του!MAN OF THE MATCH: Νίκος Παπαδόπουλος! Απίθανος ο πορτιέρε του Αστέρα Τρίπολης, ο οποίος άφησε τα καρέ του στις καθυστερήσεις, ανέβηκε στην περιοχή του Παναθηναϊκού και με τελείωμα που παραπέμπει σε επιθετικό από το ύψος του πέναλτι ισοφάρισε στο 96' και χάρισε στην ομάδα του τον βαθμό της ισοπαλίας!ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ: Φεντερίκο Μακέντα. Πέτυχε δύο γκολ με εξαιρετικές εκτελέσεις, έδειξε πως βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση. Στην ίδια κατηγορία για το «τριφύλλι» και ο Χουάνκαρ, ο οποίος «έφτιαξε» και τα δύο γκολ του Ιταλού. Για τον Αστέρα Τρίπολης, ο Λουίς Φερνάντεθ μείωσε το σκορ και στο φινάλε του αγώνα από δική του σέντρα ο Παπαδόπουλος έγραψε το 2-2!ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Η διαχείριση που έκανε στο ματς ο Παναθηναϊκός μετά το 2-0 ήταν τραγική. Νόμιζε πως το παιχνίδι τελείωσε, ο πάγκος των «πρασίνων» δεν έδωσε καμία βοήθεια και το «τριφύλλι» το πλήρωσε ακριβά!Η ΓΚΑΦΑ: Η άμυνα του Παναθηναϊκού... κοιμήθηκε στην φάση που έκρινε το ματς. Ο Παπαδόπουλος ήταν εντελώς αμαρκάριστος, εκτέλεσε σαν σε προπόνηση στην τελευταία φάση του παιχνιδιού.ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Στο 22' η μπάλα βρίσκει στο χέρι του Τασουλή εντός περιοχής μετά από σέντρα του Χατζηγιοβάνη. Ο αμυντικός των Αρκάδων το έχει κολλημένο στο σώμα του και ο Νόμπρε θεώρησε πως είναι ακούσιο, όπως και ο Εστέβες στο Var. Θα μπορούσε να τα πάει καλύτερα στον πειθαρχικό έλεγχο ο Πορτογάλος διαιτητής, καθώς υπήρχαν αρκετές αψιμαχίες παικτών στο όριο της κόκκινης κάρτας!ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA.GR: Απίθανο παιχνίδι στην Τρίπολη! Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε 2-0 μέσα σε ένα δίλεπτο με τα γκολ του Μακέντα, οι γηπεδούχοι από το 75' και μετά ξεκίνησαν μια τρομερή πολιορκία και με το απίθανο γκολ του Παπαδόπουλου έφεραν το ματς στην ισοπαλία. Το «τριφύλλι» πέταξε τρεις βαθμούς, έχασε την ευκαιρία να πατήσει για πρώτη φορά στην τετράδα και παρέμεινε στην 5η θέση.Αστέρας Τρίπολης: Παπαδόπουλος, Κώτσιρας, Τασουλής(73' Αλβάρες), Καστάνο, Χριστόπουλος, Μπελόκ(72' Ιγκλέσιας), Βαλιέντε, Σίτο(63' Aλί Μπαμπά), Ριέρα, Κρέσπι(63' Τιλίκα), Λουίς ΦερνάντεθΠαναθηναϊκός: Διούδης, Χουάνκαρ, Μολό, Σένκεφελντ, Πούγγουρας, Νιάς, Αλεξανδρόπουλος(82' Αθανασακόπουλος), Αγιούμπ(74' Νγκμπακοτό), Χατζηγιοβάνης(94' Σάντσες), Βιγιαφάνιες, Μακέντα(82' Ιωαννίδης)