Νέοι μπελάδες για τον Χάρντεν: «Τον τσάκωσαν» σε στριπ κλαμπ χωρίς μάσκα - Κίνδυνος να χάσει την πρεμιέρα στο NBA

Χάρντεν γίνεται σε καθημερινή βάση το επίκεντρο σχολιασμού στα διεθνή δίκτυα.

Source: Rockets are working with NBA office to review video of James Harden at a strip club. If the video circulating on social media is verified to be recent, it is a violation of league's COVID protocols, which would put Harden's availability for tonight's opener in jeopardy.