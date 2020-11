ATP Finals, Τιμ-Τσιτσιπάς 2-1 σετ (7-6, 4-6, 6-3): Πρεμιέρα με το αριστερό

Just like in the 2019 final...



Ένα χρόνο μετά την ήττα του στον περσινό τελικό του ATP Finals ο Ντομινίκ Τιμ πήρε τη ρεβάνς από τον Στέφανο Τσιτσιπά και με το καλημέρα έβαλε σε δύσκολη θέση τον Έλληνα τενίστα.Ο Τσιτσιπάς παρόλο που δεν βρέθηκε στην καλύτερη του μέρα έχασε μεγάλη ευκαιρία στο πρώτο σεετ και πλέον το βράδυ της Τρίτης θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο του αγώνα Ναδάλ-Ρούμπλεφ.Στο πρώτο σετ ο Τσιτσιπάς δεν είχε κανένα μπρέικ πόιντ, αλλά έσβησε τα τρία του Τιμ με τον Έλληνα άσο να προηγείται με 3-1 στο τάι μπρέικ και να φτάνει στο 5-3... Εκεί όμως δεν μπόρεσε να βρει τους δύο πόντους που έψαχνε για να κλείσει το σετ με τον Τιμ να παίρνει τέσσερις διαδοχικούς και να 'κλέβει' το σετ! Ειδικά ο τελευταίος πόντος ήταν δώρο καθώς ανέβηκε στο φιλέ και δεν τελείωσε με πειστικό τρόπο τη φάση με τον Αυστριακό να τον οδηγεί στο λάθος.Ο Στέφανος αντέδρασε στο τρίτο σετ όπου έκανε νωρίς το μπρέικ και προηγήθηκε με 3-1, διατηρώντας αυτό το προβάδισμα ως το τέλος όμως το τρίτο σετ ξεκίνησε εφιαλτικά...Ο Τιμ έκανε το μπρέικ για το 0-2 και το ματς κρίθηκε στο θρίλερ διάρκειας 10 λεπτών που αφορούσε το 5ο γκέιμ. Ο Τσιτσιπάς είχε μπρέικ πόιντ που δεν το εκμεταλλεύτηκε, ο Τιμ δεν του έδωσε ξανά την ευκαιρία και μετά από 8 ισοπαλίες με δύο φοβερά σερβίς έκανε το 1-4...Κι από εκείνο το σημείο δεν απειλήθηκε ξανά με τον Αυστριακό να φτάνει δίκαια στην επικράτηση.