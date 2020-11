Μοναδικό τριήμερο ιστιοπλοΐας υπό το βλέμμα των πρωταθλητών Κώστα Τριγκώνη και Ιορδάνη Πασχαλίδη

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

O αγώνας έδωσε φτερά όχι μόνο στους συμμετέχοντες αλλά ακόμη και σε αυτούς που παρακολουθούσαν την δράση από την στεριά.Σε αυτό το μοναδικό τριήμερο, 14 αθλητές κι αθλήτριες 15-21 ετών έδωσαν το δικό τους «Αγώνα» υπό το βλέμμα των ιστιοπλόωνκαιστην παραλία της Αρετσούς στη Θεσσαλονίκη, δημιουργώντας εκπληκτικές εικόνες και διατηρώντας αμείωτο το διαγωνιστικό ενδιαφέρον με τον αγώνα boat to boat με σκάφη καταμαράν F18.Το Σάββατο πραγματοποιήθηκε η πρώτη φάση του αγώνα με ένα round robin όπου όλοι διαγωνίστηκαν με όλους.. Οι τέσσερις πρώτοι έτρεξαν την Κυριακή στους ημιτελικούς και οι νικητές των ημιτελικών στον τελικό. Όλες οι κούρσες είχαν τη μορφή best of three, ώστε οι συμμετέχοντες να απολαύσουν όσο το δυνατόν περισσότερη ώρα πάνω στα σκάφη.1η Θέση: Μαρία Βογιαζοπούλου & Κωστής Καζατζής2η Θέση:Μυρτώ Παπαδοπούλου & Θωμάς Παππάς3η Θέση: Μελίνα Παππά & Τασσιός Δημήτρηςδήλωσε: «Ο Αγώνας» και το πως καταλήξαμε στην υλοποίηση του συγκεκριμένου project δεν ήταν μια ιδέα που έπεσε στο τραπέζι , άρεσε και υλοποιήθηκε. Ήταν μια αλυσίδα γεγονότων μέσα στην διάρκεια του χρόνου η οποία «μοιραία» θα κατέληγε στον αγώνα.«Στο δικό μας μυαλό ήταν πάντα ξεκάθαρο ότι ούτε στο παράδεισο δεν είσαι ευτυχισμένος αν είσαι μόνος σου και ως πρωταγωνιστές στα καταμαράν για σχεδόν μια 20ετία τώρα σκεφτήκαμε ακριβώς αυτό. Δεν είναι ωραίο να παίζεις μόνος σου. Και οι δυο μας έχουμε έντονη την ανάγκη να βοηθήσουμε την νέα γενιά ώστε να υπάρξει συνέχεια. Ξεκινήσαμε με το Under My Wing το 2015 το οποίο μετουσιώθηκε σε μια μόνιμη δίκη μας ενέργεια την οποία ονομάσαμε #passtherudder».«Αποφασίσαμε στη συνέχεια να «χωρίσουμε» ως ομάδα και να αγωνιστούμε ως αντίπαλοι δίνοντας την δυνατότητα σε δυο νέα παιδιά να ζήσουν την εμπειρία ενός παγκόσμιου πρωταθλήματος. Προσωπικά ανέλαβα σε μεγάλο βαθμό και την διοργάνωση του πρωταθλήματος τότε στην Θεσσαλονίκη ώστε αυτό να γίνει πραγματικότητα. Στη συνέχεια συνεχίσαμε τα ετήσια #passrtherudder clinics βάζοντας όλο και περισσότερα παιδιά στη λογική του καταμαράν. »«Από το 2016 και μετά που έφερα το πρώτο foiling catamaran στην Ελλάδα τα δεδομένα άλλαξαν μιας και όλο και περισσότερα παιδιά άρχισαν να ενδιαφέρονται γι' αυτού του τύπου τα σκάφη. Συνεχίσαμε... Ο Ντάνης ξεκίνησε με την Μυρτώ (19 χρόνων) την προσπάθεια του στα Nacra17 mixed foiling για το Τόκιο. Δημιουργήθηκε ακόμη περισσότερο ενδιαφέρον.Πια, σχεδόν καθημερινά τρία πληρώματα είτε μαζί μου είτε με τοναρχισαν να προπονούνται πιο συστηματικά και περιστασιακά θα ερχόντουσαν παιδιά από την Αθήνα για να προπονηθούν μαζί μας ή να συμμετέχουν στα προπονητικά camp που κάναμε με ξένους αθλητές αποκτώντας όλο και περισσότερη εξοικείωση με τα καταμαράν Formula 18. Λόγω των τελευταίων εξελίξεων κάτι τέτοιο δεν ήταν εφικτό. » «Γι' αυτό ήταν η ώρα πια να κάνουμε κάτι άλλο μιας και αυτή την στιγμή μετά από 5 χρόνια δουλειάς έχουν δημιουργηθεί δυνητικά 16 πληρώματα αγόρια-κορίτσια. Ήταν η ώρα για αυτό που προσδοκούσαμε χρόνια: Να κάνουμε έναν αγώνα. Στο πρόσφατο παρελθόν προσπάθησα να φέρω ένα διεθνή αγώνα Formula 18 στην Ελλάδα αλλά όλο το εγχείρημα κολλούσε σε διαφορά πράγματα. Οκ. Θα το κάνουμε μόνοι μας. Μου πήρε λίγα λεπτά για να γράψω την ιδέα στο χαρτί. Μίλησα με τον Ντάνη. Του άρεσε η ιδέα. Τα βάλαμε κάτω και εγένετο #ΤheRace.Όλα τα σκάφη και τα υλικά που δίνονται στα παιδιά είναι δωρεάν και χρηματοδοτήθηκαν αποκλειστικά από εμάς από ενέργειες που κάναμε ως #kostasdannyperformace. Αυτό ήταν το λιγότερο που κάναμε μιας και θαρρώ πως ο χρόνος και η ενέργεια που διαθέσαμε ήταν το πιο πολύτιμο από όλα!