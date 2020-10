Ράφα Ναδάλ: Το ρολόι του αξίας 1,05 εκατ. δολαρίων τράβηξε όλα τα βλέμματα

The new tourbillon RM 27-04 Rafael Nadal goes further in terms of shock resistance withstanding shocks up to 12000 g's, premieres a brand new TitaCarb® material and boasts an utterly groundbreaking look.https://t.co/wuNGiucu0v#RAFAELNADAL #RM2704 #RICHARDMILLE pic.twitter.com/sXN9pBEMlo