Roland Garros: Ο Τσιτσιπάς προκρίθηκε άνετα στους 16 - Δείτε βίντεο

Aljaz Bedene is forced to retire from the match.@StefTsitsipas moves on to the fourth round 6-1 6-2 3-1 ret. #RolandGarros pic.twitter.com/tDxRP4s6c0 — Roland-Garros (@rolandgarros) October 3, 2020

Tennis match or photo shoot? 🤔



Either way, @StefTsitsipas is a set away from the fourth round on Lenglen.#RolandGarros pic.twitter.com/l1n3BqAPFc — Roland-Garros (@rolandgarros) October 3, 2020

Bedene retires in the third set & @StefTsitsipas is through to the @rolandgarros round of 16. #RG20 pic.twitter.com/32BX3tOGnI — ATP Tour (@atptour) October 3, 2020

Tsitsi-fast and furiousστον 3ο γύρο του Roland Garros διέλυσε πραγματικά το Σλοβένο Άλιαζ Μπέντενε ο οποίος αποχώρησε στις αρχές του 3ου σετ αντιλαμβανόμενος ότι δεν είχε καμία τύχη κόντρα στον Έλληνα άσο.(έχανε 2-0 από τον Μουνάρ) ήταν πραγματικά απολαυστικός από τον πρώτο πόντο του αγώνα, δίνοντας ένα απίθανο ρεσιτάλ.Με τρομερή αυτοσυγκέντρωση και εξαιρετικά χτυπήματα ο Τσιτσιπάς προηγήθηκε με 5-0 στο πρώτο σετ κι ο Μπέντενε ζήτησε ιατρικό τάιμ άουτ έχοντας πρόβλημα στον αστράγαλο.Ο Σλοβένος επέστρεψε στο ματς και κατάφερε να πάρει το πρώτο του γκέιμ, ωστόσο το σετ έληξε με 6-1 για να φανείο στις αρχές του δεύτεροτ σετ ότι μπορεί να έχουμε μάχη.Όχι για πολύ όμως καθώς το 3-2 έγινε 6-2 και πλέον ήταν φανερό ότι ο Μπέντενε δεν μπορεί να ακολουθήσει τον ρυθμό του Τσιτσιπά.Κι όταν ο Στέφανος έκανε το μπρέικ στο τρίτο σετ (προηγήθηκε με 2-1) άρχισε η αντίστροφη μέτρηση με τον Σλοβένο να πετά λευκή πετσέτα μετά το 3-1 αποχωρώντας λόγω τραυματισμού.Έτσι ο Τσιτσιπάς φτάνει για δεύτερη φορά στην καριέρα του στον 4ο γύρο του Ρολάν Γκαρός, όπου θα αντιμετωπίσει την ερχόμενη Δευτέρα το νικητή του ζευγαριού Ντιμιτρόφ-Καρμπάγιες.