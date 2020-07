Αστέρας Τρίπολης: Με τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη το νέο σήμα

Η ΠΑΕ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ παρουσιάζει το νέο έμβλημα του συλλόγου. Με σεβασμό στην ιστορική του διαδρομή. Με υπερηφάνεια... Δημοσιεύτηκε από Asteras Tripolis F.C. στις Τρίτη, 21 Ιουλίου 2020

Μέσω των social media, ο Αστέρας Τρίπολης παρουσίασε το νέο του σήμα! Σ' αυτό βλέπουμε τονκαι το αστέρι!Πρόκειται για μια ιδέα που ενώνει την ιστορία με το παρόν και όραμα για το μέλλον!Επίσης, το άγαλμα του «γέρου του Μοριά» κοσμεί την κεντρική πλατεία της Τρίπολης. Ετσι, μ' αυτόν τον τρόπο οι άνθρωποι του συλλόγου ήθελαν να ενώσουν τον κόσμο της πόλης με τον Αστέρα και να γίνουν όλοι... ένα!«Η ΠΑΕ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ με μεγάλη ευθύνη και συναισθηματική φόρτιση παρουσιάζει το νέο σήμα της ομάδας. Με έμπνευση που προσφέρει η ιστορία της περιοχής μας και με την διαχρονική αξία που "κουβαλάει" από τα σπλάχνα του ο ίδιος ο ΑΣΤΕΡΑΣ.Στο έμβλημα του ΑΣΤΕΡΑ διατηρείται στην πιο υψηλή θέση το Αστέρι, με το οποίο ταξίδεψε στον χρόνο ο σύλλογος, από το 1931. Χρονολογία ίδρυσης, η οποία πλέον απεικονίζεται στο νέο σήμα.Με σεβασμό στα παραδοσιακά χρώματα της ομάδας. Το μπλε, το οποίο συμβολίζει την εμπιστοσύνη, την πίστη, την αυτοπεποίθηση. Το κίτρινο, το οποίο συνδέεται με την ενέργεια και τη δημιουργία και συμβολίζει τη φιλοδοξία. Ενώ το λευκό, θεωρείται το χρώμα της τελειότητας και της ελπίδας και σημαίνει ασφάλεια και καθαριότητα.Στο έμβλημα του ΑΣΤΕΡΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ δεσπόζει το άγαλμα του Αρχιστράτηγου της Ελληνικής Επανάστασης, Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Το άγαλμα, που βρίσκεται στην πλατεία Άρεως από τον Σεπτέμβριο του 1971, φιλοτεχνήθηκε για να παρουσιάσει τον Γέρο του Μοριά στη μάχη και εκεί φυλάσσονται και τα οστά του. Το άγαλμα, στο νέο σήμα της ομάδας, εμφανίζεται μέσα στον Θυρεό, με τον συμβολισμό της ασπίδας να παρουσιάζει την αποφασιστικότητα για άμυνα.Το νέο έμβλημα του συλλόγου, λοιπόν, συνδέει τον ΑΣΤΕΡΑ με το πιο ξεχωριστό μνημείο της πόλης του. Ταυτόχρονα, με τη φράση "ET IN ARCADIA EGO" γραμμένη πάνω σε αυτό σφραγίζει τη σχέση της ομάδας με ολόκληρη την Αρκαδία."Et in Arcadia ego", φράση γραμμένη στα λατινικά, που σημαίνει "Και εγώ στην Αρκαδία" και που εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε πίνακες ζωγραφικής τον 17ο αιώνα. Εδώ και αιώνες, λοιπόν, η συγκεκριμένη φράση σφραγίζει τη σχέση το νομού με ολόκληρη την ανθρωπότητα και συμβολίζει το Αρκαδικό Ιδεώδες, που στην πάροδο των χρόνων από τη νοσταλγία για τη φυσική ζωή μετατράπηκε σε δύναμη και γνώση.Σεβασμός στην ιστορία, λοιπόν και συμβολισμοί που ξεπερνούν έναν αθλητικό σύλλογο, αποτυπώνονται σε ένα έμβλημα που θα ταξιδέψει τον ΑΣΤΕΡΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ και που επιβεβαιώνει τον δικό του μοναδικό δρόμο και τους σταθμούς του: Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΧΕΙ ΑΡΧΗ, Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΕΛΟΣ!Δείτε το νέο σήμα σε ένα συγκινητικό video στο πέρασμα των χρόνων μέχρι τη γέννησή του στην σεζόν 2020-2021, στην οποία ο ΑΣΤΕΡΑΣ συμπληρώνει 90 χρόνια από την ίδρυσή του και επίσης συμπληρώνονται 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821: