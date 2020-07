Τένις - Τσιτσιπάς: Πάλεψε, αλλά έχασε 3-2 στα σετ στον τελικό του UTS

𝙏𝙃𝙊𝙍 𝘿𝙀𝙏𝙃𝙍𝙊𝙉𝙀𝙎 𝙕𝙀𝙐𝙎 ⚡️



Matteo Berrettini defeats Stefanos Tsitsipas in the most dramatic fashion to claim the #UTShowdown crown! pic.twitter.com/i0URF1nZIO — UTS | Ultimate Tennis Showdown (@UTShowdown) July 12, 2020

What an ending 😱



The moment Berrettini handed Tsitsipas his first loss in sudden death - and what a time to do it!#UTShowdown pic.twitter.com/CTIpAJA5yY — UTS | Ultimate Tennis Showdown (@UTShowdown) July 12, 2020

The new King of UTS 👑



This moment will stay in the history books. Matteo Berrettini "The Hammer" becomes the first ever UTS champion. Here's how it ended 👇#UTShowdown pic.twitter.com/3Nh0xcD0yH — UTS | Ultimate Tennis Showdown (@UTShowdown) July 12, 2020

Την ήττα με 3-2 (16-15, 15-12, 12-14, 8-15, 3-2​) στον τελικό του Ultimate Tennis Showdown από τον Ματέο Μπερετίνι γνώρισε ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ο Έλληνας τενίστας αν και έχανε με 2-0 ισοφάρισε σε 2-2 αλλά στο 5ο έχασε με 3-2 στον "ξαφνικό θάνατο"!Ο Τσιτσιπάς είχε επικρατήσει με 3-2 του Ιταλού στο όμιλο αλλά δεν μπόρεσε να κάνει την ανατροπή στον τελικό και να πάρει το πρώτο UTS που διεξήχθη στηνΑξίζει να σημειώσουμε πως έδωσε 11 αγώνες και είχε 9 νίκες και 2 ήττες.Στο 1ο δεκάλεπτο ο Τσιτσιπάς προγήθηκε με 9-5 αλλά ομε ... τρίποντο μείωσε σε 9-8 και έφτασε στο 9-11. Τελικά κράτησε διαφορά και έφτασε στο 1-0.Οι δυο παίκτες πήγαιναν χέρι-χέρι στο 2ο αλλά ο Ιταλός επικράτησε με 15-12 στο φινάλε και ξεκίνησε με 4-0 στο 3ο. Ο Έλληνας τενίστας με φανταστική αντεπίθεση θα επιστρέψει στο παιχνίδι και από το 12-12 θα κάνει το 14-12.Ο Τσιτσιπάς ανεβάζει στροφές και θα ισοφαρίσει σε 2-2 κερδίζοντας το 4ο δεκάλεπτο με 15-8! Στο 5ο ηττήθηκε με 3-2.