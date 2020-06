Premier League: Πρωταθλήτρια η Λίβερπουλ μετά τη νίκη της Τσέλσι με 2-1 επί της Σίτι

Tell the world…



We are Liverpool, champions of England. pic.twitter.com/altgWn1Wda — Liverpool FC (at 🏠) (@LFC) June 25, 2020

#CHEMCI What a goal from Pulisic Absolutely destroyed Mendy pic.twitter.com/3nD5ua4CPh — Babel #StaySafe (@Moses_Babel) June 25, 2020

What a shot by De bruyne

Game on #CHEMCI pic.twitter.com/20al63HqNC — Jotee (@Jotteee) June 25, 2020

The #Liverpool boys celebrating after Willian’s goal this evening.



Congratulations to them. 👏🔴 pic.twitter.com/B4YhG2M62b — VBET UK (@VBET_uk) June 25, 2020

Στις 27 Απριλίου 2014 ο Στίβεν Τζέραρντ είχε... γλιστρήσει στο χορτάρι του Άνφιλντ με τον Μπα να δίνει το προβάδισμα στην Τσέλσι που νίκησε τελικά με 0-2 με εκείνη την ήττα να σβήνει το όνειρο της πρώτης κατάκτησης τίτλου στην εποχή της Premier League για τηνΠέρσι, οι «κόκκινοι» βρέθηκαν στο +7 νωρίς, νωρίς αλλά τελικά η Σίτι τους προσπέρασε και άντεξε ως το φινάλε (με κομβικό το ματς κόντρα στη Λέστερ όπου ένα γκολ του Κομπανί στο 70' νίκησε με 1-0) κατακτώντας μετά από επική μάχη τον τίτλο...Φέτος όμως οι «κόκκινοι» του Λίβερπουλ έφτασαν από πολύ νωρίς στην πηγή και τελικά σήμερα το βράδυ μπόρεσαν να πιουν και νερό!Κι η φοβερή σύμπτωση; Η μαθηματική κατάκτηση του τίτλου πανηγυρίστηκε από το αποτέλεσμα του αγώνα Τσέλσι-Σίτι... Των δύο ομάδων που της το στέρησαν τα προηγούμενα χρόνια.Δείτε τα καλύτερα στιγμιότυπα και τα γκολ της αναμέτρησης:br>έπαιζε για να διασφαλίσει το εισιτήριο του Champions League, η Σίτι για να παρατείνει απλά την αγωνία της Λίβερπουλ και το κίνητρο της πρώτης αποδείχθηκε πολύ πιο ισχυρό.Οι «μπλε» προηγήθηκαν με το γκολ του Πούλισικ στο πρώτο ημίχρονο, ο Ντε Μπρόινε ισοφάρισε στις αρχές του δευτέρου με αδιανόητο φάουλ του Ντε Μπρόινε, όμως στο 77' ο Φερναντίνιο έκανε πέναλτι κι αποβλήθηκε, ο Γουίλιαν ευστόχησε και το σκορ δεν άλλαξε ως το φινάλε.Έτσι η Σίτι έμεινε στους 63 βαθμούς κι η Λίβερπουλ που είναι στους 86 είναι η νέα πρωταθλήτρια.Σε μια όχι και τόσο τυπική βρετανική ημέρα, καθώς το θερμόμετρο χτύπησε κόκκινο, Τσέλσι και Σίτι μπήκαν στο γήπεδο για να παίξουν ποδόσφαιρο και τα κατάφεραν περίφημα (τηρουμένων και των συνθηκών).Η Σίτι ήταν καλύτερη, δημιούργησε τις πρώτες φάσεις στο ματς, όμως Μπερνάρντο Σίλβα και Φερναντίνιο δεν βρήκαν δίχτυα, για να ισορροπήσει η Τσέλσι που άρχισε να επισκέπτεται την περιοχή του Έντερσον κι αφού απείλησε στο 32' με τον Μπάρκλεϊ στο 36' ο Πούλισικ εκμεταλλεύτηκε τη γκέλα του Μεντί και με καταπληκτική κούρσα 50 μέτρων και άψογο πλασέ πέτυχε το 1-0.Στο Λίβερπουλ ακούστηκαν οι πρώτες ζητωκραυγές όμως στο δεύτερο ημίχρονο η Σίτι πήρε τον πλήρη έλεγχο και στο 55' ο Ντε Μπρόινε με... τηλεκατευθυνόμενο πύραυλο από εκτέλεση φάουλ έστειλε τη μπάλα στο παραθυράκι του Κέπα για το 1-1.Το ματς είχε πλέον ροντέο με την Σίτι να έχει 70% κατοχή μπάλας, αλλά να κάνει τρομερά λάθη στην άμυνα κι αφού γλίτωσε δύο φορές το μοιραίο, τελικά στο 77' μετά από φάση διαρκείας και δύο τρομερές επεμβάσεις του Έντερσον, ο Φερναντίνιο έδιωξε δίκην βολεϊμπολίστα τη μπάλα επί της γραμμής.Το VAR δεν άφησε περιθώρια, πέναλτι και κόκκινη στον Βραζιλιάνο, με τον συμπατρώτη του Γουίλιαν να πετυχαίνει το 2-1 και τις σαμπάνιες στο Λίβερπουλ να ξαναβγαίνουν από το ψυγείο.Κι είναι χαρακτηριστικό πως πανηγυρίστηκε αυτό το γκολ από τους παίκτες της Λίβερπουλ που παρακολουθούσαν μαζί την αναμέτρηση..Είκοσι λεπτά αργότερα στο Λονδίνο πανηγύριζαν για μια σπουδαία νίκη τετράδας και στο Λίβερπουλ για τα 30 χρόνια υπομονής που είχαν οριστικά τελειώσει.Κέπα, Αθπιλικουέτα, Κρίστενσεν, Ρούντιγκερ, Αλόνσο, Μπάρκλεϊ (73' Κόβασιτς), Καντέ, Μάουντ (90' + 1' Πέδρο), Γουίλιαν, Ζιρού (62' Άμπραχαμ), Πούλισικ (90' + 1' Γκίλμουρ)Έντερσον, Γουόκερ, Φερναντίνιο, Λαπόρτ (74' Οταμέντι), Μεντί (59' Ζιντένκο), Ντε Μπρόινε, Ρόδρι (55' Νταβίντ Σίλβα), Γκουντογκάν, Μαχρέζ, Μπερνάρντο Σίλβα (55' Ζέσους), Στέρλινγκ