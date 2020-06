Super League 1: Σαββατοκύριακο με ντέρμπι Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός και ΑΕΚ-Άρης

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Το ντέρμπι τουμε τονκλέβει την παράσταση στην 3η αγωνιστική των play off της Super League.Την Κυριακή, στις 21:30, στο Καραϊσκάκη θα αναμετρηθούν για τρίτη φορά εφέτος οι δύο "αιώνιοι αντίπαλοι". Στην κανονική περίοδο του πρωταθλήματος, το ντέρμπι του πρώτου γύρου στο ΟΑΚΑ ήρθε ισόπαλο με 1-1, ενώ στον δεύτερο γύρο ο Ολυμπιακός κέρδισε με 1-0 στο Καραϊσκάκη.Σε αυτή τη μονομαχία οι πρωτοπόροι ερυθρόλευκοι στοχεύουν στο να κατακτήσουν αήττητοι το πρωτάθλημα. Στον αντίποδα οι πράσινοι θα αγωνιστούν για το γόητρο με στόχο να σημειώσουν ακόμα μία επιτυχία σε ντέρμπι.Ταυτόχρονακαιδίνουν τη δική τους μάχη για τη 2η θέση των play off της Super League και το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Η «Ένωση» βρίσκεται στους 55 βαθμούς, 2 πάνω από τους Θεσσαλονικείς, (μετά την ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό και την εκτός έδρας νίκη επί του ΟΦΗ), υποδεχόμενη τον Άρη στο ΟΑΚΑ. Από την άλλη πλευρά, ο Δικέφαλος του Βορρά (μετά την εντός έδρας ήττα του από τον Ολυμπιακό και την ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό), φιλοξενεί στην Τούμπα τον ΟΦΗ.Φυσικά και τα play out έχουν πάρει….φωτιά με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις. Τo Σάββατο 20 Ιουνίου συναντάμε το ματς Αστέρας Τρίπολης - Ατρόμητος, ενώ τη Δευτέρα 22 Ιουνίου το θεσσαλικό ντέρμπι ΑΕΛ – Βόλος για την 3η αγωνιστική.Σάββατο 20 ΙουνίουPlay offΠΑΟΚ-ΟΦΗ 20:30ΑΕΚ-Άρης 2.30Κυριακή 21 ΙουνίουPlay offΟλυμπιακός-Παναθηναϊκός 21.30Play outΑστέρας Τρίπολης-Ατρόμητος 19:15Ξάνθη-Παναιτωλικός 19:30Δευτέρα 22 ΙουνίουPlay outΑΕΛ-Βόλος 19.30Λαμία-Πανιώνιος 20:001) Ολυμπιακός 722) ΑΕΚ 553) ΠΑΟΚ 534) Παναθηναϊκός 465) Αρης 376) ΟΦΗ 34