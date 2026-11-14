Μεταφορά συντελεστή δόμησης: Προς αναστολή ο σχεδιασμός υπό την πίεση των δημάρχων – Τη Δευτέρα στο Μαξίμου

Το κρίσιμο ραντεβού της Δευτέρας

Την ίδια στιγμή, η προοπτική αναστολής του σχεδιασμού προκαλεί και έναν διαφορετικό προβληματισμό. Στην Αυτοδιοίκηση εκφράζονται φόβοι ότι μια προσωρινή κυβερνητική υπαναχώρηση μπορεί απλώς να μεταθέσει το πρόβλημα χρονικά, χωρίς να αντιμετωπίσει τις αιτίες που έχουν προκαλέσει τις αντιδράσεις.Δεν αποκλείεται, μάλιστα, το ζήτημα να επανέλθει σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη πολιτικά περίοδο, κοντά στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές, φέρνοντας εκ νέου τους δημάρχους αντιμέτωπους με τις τοπικές κοινωνίες και τις αντιδράσεις για την πρόσθετη δόμηση.Ένας ακόμη προβληματισμός αφορά τη σύνδεση των Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή με τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια, καθώς ενδεχόμενη καθυστέρηση στη θεσμοθέτηση των πρώτων ενδέχεται, όπως εκτιμούν σε ορισμένες περιπτώσεις, να δημιουργήσει πρόσθετες εκκρεμότητες στον ευρύτερο πολεοδομικό σχεδιασμό.Με αυτά τα δεδομένα, η συνάντηση της Δευτέρας στο Μέγαρο Μαξίμου αποκτά καθοριστική σημασία για την επόμενη ημέρα του σχεδιασμού.Οι δήμαρχοι αναμένεται να προσέλθουν με κοινό πλαίσιο θέσεων, ζητώντας την απόσυρση των σημερινών μελετών και την επανεκκίνηση της διαδικασίας σε νέα βάση, με ουσιαστική συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.Με το μέτωπο των ΟΤΑ να ενισχύεται και τις αντιδράσεις να κλιμακώνονται, η κυβέρνηση καλείται πλέον να αποφασίσει εάν θα πατήσει «φρένο» στον σχεδιασμό ή θα διατηρήσει ανοιχτή μια σύγκρουση με την Αυτοδιοίκηση, με πολιτικό κόστος που μπορεί να φτάσει έως τις επόμενες δημοτικές εκλογές.

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