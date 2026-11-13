«Όμηροι του κ. Ανδρουλάκη ακόμη και οι Ανεξάρτητες Αρχές», λέει ο Μαρινάκης για την αποχή του ΠΑΣΟΚ από την ψηφοφορία για την Αρχή Προστασίας Δεδομένων
«Όμηροι του κ. Ανδρουλάκη ακόμη και οι Ανεξάρτητες Αρχές», λέει ο Μαρινάκης για την αποχή του ΠΑΣΟΚ από την ψηφοφορία για την Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Για «ανευθυνότητα και υποκρισία» κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, επισημαίνοντας ότι αρνήθηκε να στηρίξει υποψήφιο που το ίδιο είχε προτείνει στο παρελθόν
Σφοδρή επίθεση στο ΠΑΣΟΚ και προσωπικά στον Νίκο Ανδρουλάκη εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, με αφορμή την αποχή του κόμματος από την ψηφοφορία στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να μην εκλεγεί νέος πρόεδρος στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Σε ανακοίνωσή του, ο κ. Μαρινάκης κατηγορεί την αξιωματική αντιπολίτευση για «ανευθυνότητα και υποκρισία», επισημαίνοντας ότι αρνήθηκε να στηρίξει τον καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου Άλκη Δερβιτσιώτη, τον οποίο το ίδιο το ΠΑΣΟΚ είχε προτείνει στο παρελθόν για τη θέση του Συνηγόρου του Πολίτη.
«Δυστυχώς, ακόμη και οι Ανεξάρτητες Αρχές γίνονται όμηροι των μικροπολιτικών επιλογών του κ. Ανδρουλάκη. Ενός αρχηγού που βρέθηκε από συγκυρία στην ηγεσία της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τον θεσμικό του ρόλο με όρους διαμαρτυρίας και άρνησης», αναφέρει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην ανακοίνωσή του.
Και προσθέτει: «Η χώρα έχει ανάγκη από μια αντιπολίτευση που θα συμβάλλει στην πρόοδο και στον εκσυγχρονισμό της, όχι από μια αντιπολίτευση που αρνείται ακόμη και όσα η ίδια έχει προτείνει».
«Δυστυχώς, ένα ακόμη γεγονός έρχεται σήμερα να επιβεβαιώσει την ανευθυνότητα και την υποκρισία της αντιπολίτευσης και ιδίως του ΠΑΣΟΚ.
Στη σημερινή Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής για την επιλογή Προέδρου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, το ΠΑΣΟΚ, με την αποχή του, αρνήθηκε να στηρίξει έναν υποψήφιο που το ίδιο είχε προτείνει στο παρελθόν: τον καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου Άλκη Δερβιτσιώτη, την υποψηφιότητα του οποίου αποδέχθηκε και η Κυβέρνηση.
Το ίδιο πρόσωπο είχε προταθεί από το ΠΑΣΟΚ πριν από λίγους μήνες για τη θέση του Συνηγόρου του Πολίτη. Τότε τον θεωρούσε κατάλληλο για να ηγηθεί μιας Ανεξάρτητης Αρχής. Σήμερα, ξαφνικά, δεν τον στηρίζει για την προεδρία μιας άλλης, εξίσου σημαντικής Ανεξάρτητης Αρχής, για την οποία επίσης είχε θέσει υποψηφιότητα.
Θυμίζω, μάλιστα, ότι και η συγκεκριμένη κοινοβουλευτική διαδικασία είχε προταθεί από το ΠΑΣΟΚ και είχε γίνει αποδεκτή από την Κυβέρνηση. Με άλλα λόγια, το ΠΑΣΟΚ αντιφάσκει διπλά: και ως προς το πρόσωπο και ως προς τη διαδικασία.
Το αποτέλεσμα είναι να παραμένει σε εκκρεμότητα η επιλογή νέου Προέδρου της Αρχής, ενώ η θέση του Προέδρου είναι κενή από τον Ιούνιο του 2025. Και όλα αυτά για μια Ανεξάρτητη Αρχή με εξαιρετικά κρίσιμες αρμοδιότητες, οι οποίες διαρκώς ενισχύονται στο πλαίσιο του ενωσιακού δικαίου.
Δυστυχώς, ακόμη και οι Ανεξάρτητες Αρχές γίνονται όμηροι των μικροπολιτικών επιλογών του κ. Ανδρουλάκη. Ενός αρχηγού που βρέθηκε από συγκυρία στην ηγεσία της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τον θεσμικό του ρόλο με όρους διαμαρτυρίας και άρνησης.
Η χώρα έχει ανάγκη από μια αντιπολίτευση που θα συμβάλλει στην πρόοδο και στον εκσυγχρονισμό της, όχι από μια αντιπολίτευση που αρνείται ακόμη και όσα η ίδια έχει προτείνει.
Την αντίφαση αυτή την παραδίδουμε στην κρίση των πολιτών και κυρίως των φίλων του ΠΑΣΟΚ, που βλέπουν το κόμμα τους να μετατρέπεται ολοένα και περισσότερο σε ένα κίνημα διαμαρτυρίας».
Σε ανακοίνωσή του, ο κ. Μαρινάκης κατηγορεί την αξιωματική αντιπολίτευση για «ανευθυνότητα και υποκρισία», επισημαίνοντας ότι αρνήθηκε να στηρίξει τον καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου Άλκη Δερβιτσιώτη, τον οποίο το ίδιο το ΠΑΣΟΚ είχε προτείνει στο παρελθόν για τη θέση του Συνηγόρου του Πολίτη.
«Δυστυχώς, ακόμη και οι Ανεξάρτητες Αρχές γίνονται όμηροι των μικροπολιτικών επιλογών του κ. Ανδρουλάκη. Ενός αρχηγού που βρέθηκε από συγκυρία στην ηγεσία της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τον θεσμικό του ρόλο με όρους διαμαρτυρίας και άρνησης», αναφέρει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην ανακοίνωσή του.
Και προσθέτει: «Η χώρα έχει ανάγκη από μια αντιπολίτευση που θα συμβάλλει στην πρόοδο και στον εκσυγχρονισμό της, όχι από μια αντιπολίτευση που αρνείται ακόμη και όσα η ίδια έχει προτείνει».
«Δυστυχώς, ένα ακόμη γεγονός έρχεται σήμερα να επιβεβαιώσει την ανευθυνότητα και την υποκρισία της αντιπολίτευσης και ιδίως του ΠΑΣΟΚ.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου:
Στη σημερινή Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής για την επιλογή Προέδρου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, το ΠΑΣΟΚ, με την αποχή του, αρνήθηκε να στηρίξει έναν υποψήφιο που το ίδιο είχε προτείνει στο παρελθόν: τον καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου Άλκη Δερβιτσιώτη, την υποψηφιότητα του οποίου αποδέχθηκε και η Κυβέρνηση.
Το ίδιο πρόσωπο είχε προταθεί από το ΠΑΣΟΚ πριν από λίγους μήνες για τη θέση του Συνηγόρου του Πολίτη. Τότε τον θεωρούσε κατάλληλο για να ηγηθεί μιας Ανεξάρτητης Αρχής. Σήμερα, ξαφνικά, δεν τον στηρίζει για την προεδρία μιας άλλης, εξίσου σημαντικής Ανεξάρτητης Αρχής, για την οποία επίσης είχε θέσει υποψηφιότητα.
Θυμίζω, μάλιστα, ότι και η συγκεκριμένη κοινοβουλευτική διαδικασία είχε προταθεί από το ΠΑΣΟΚ και είχε γίνει αποδεκτή από την Κυβέρνηση. Με άλλα λόγια, το ΠΑΣΟΚ αντιφάσκει διπλά: και ως προς το πρόσωπο και ως προς τη διαδικασία.
Το αποτέλεσμα είναι να παραμένει σε εκκρεμότητα η επιλογή νέου Προέδρου της Αρχής, ενώ η θέση του Προέδρου είναι κενή από τον Ιούνιο του 2025. Και όλα αυτά για μια Ανεξάρτητη Αρχή με εξαιρετικά κρίσιμες αρμοδιότητες, οι οποίες διαρκώς ενισχύονται στο πλαίσιο του ενωσιακού δικαίου.
Δυστυχώς, ακόμη και οι Ανεξάρτητες Αρχές γίνονται όμηροι των μικροπολιτικών επιλογών του κ. Ανδρουλάκη. Ενός αρχηγού που βρέθηκε από συγκυρία στην ηγεσία της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τον θεσμικό του ρόλο με όρους διαμαρτυρίας και άρνησης.
Η χώρα έχει ανάγκη από μια αντιπολίτευση που θα συμβάλλει στην πρόοδο και στον εκσυγχρονισμό της, όχι από μια αντιπολίτευση που αρνείται ακόμη και όσα η ίδια έχει προτείνει.
Την αντίφαση αυτή την παραδίδουμε στην κρίση των πολιτών και κυρίως των φίλων του ΠΑΣΟΚ, που βλέπουν το κόμμα τους να μετατρέπεται ολοένα και περισσότερο σε ένα κίνημα διαμαρτυρίας».
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