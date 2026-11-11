Ξεκίνησαν οι εργασίες του Abeille Marengo για το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου, αύριο θα πλεύσει σε διεθνή ύδατα
Ξεκίνησαν οι εργασίες του Abeille Marengo για το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου, αύριο θα πλεύσει σε διεθνή ύδατα
Το ερευνητικό σκάφος πραγματοποιεί εργασίες βαθμονόμησης πριν ξεκινήσει τις έρευνες στην περιοχή της Καρπάθου – Ελλάδα και Κύπρος απάντησαν με αντι-Navtex στις τουρκικές κινήσεις για αμφισβήτηση της δικαιοδοσίας στην περιοχή
Επιτυχώς εξελίσσονται οι εργασίες βαθμονόμησης που εκτελεί από χθες το βράδυ το ερευνητικό σκάφος Abeille Marengo με στόχο την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, μετά το χθεσινό απόπλου του από το λιμάνι του Ηρακλείου.
Εντός χρονοδιαγράμματος, το ερευνητικό σκάφος, το οποίο έχει ναυλωθεί από τη γαλλική εταιρία NEXANS, πραγματοποιεί από χθες εργασίες για τη διακρίβωση των μηχανημάτων του, προκειμένου να ελέγξει τις τιμές που καταγράφονται από τα ερευνητικά όργανα, πριν εκκινήσει τις έρευνές του στην περιοχή της Καρπάθου, με τελική κατεύθυνση την Κύπρο.
Το ερευνητικό σκάφος αναμένεται να εισέλθει αύριο σε διεθνή ύδατα, ενώ Αθήνα και Λευκωσία σε κοινό συντονισμό προχώρησαν τα τελευταία εικοσιτετράωρα σε έκδοση αντι-Navtex, απαντώντας στην απόπειρα της Τουρκίας να εκπέμψει εικόνα δικαιοδοσίας στην περιοχή που έχει δεσμευθεί από ελληνικής και κυπριακής πλευράς για τις έρευνες.
Εντός χρονοδιαγράμματος, το ερευνητικό σκάφος, το οποίο έχει ναυλωθεί από τη γαλλική εταιρία NEXANS, πραγματοποιεί από χθες εργασίες για τη διακρίβωση των μηχανημάτων του, προκειμένου να ελέγξει τις τιμές που καταγράφονται από τα ερευνητικά όργανα, πριν εκκινήσει τις έρευνές του στην περιοχή της Καρπάθου, με τελική κατεύθυνση την Κύπρο.
Το ερευνητικό σκάφος αναμένεται να εισέλθει αύριο σε διεθνή ύδατα, ενώ Αθήνα και Λευκωσία σε κοινό συντονισμό προχώρησαν τα τελευταία εικοσιτετράωρα σε έκδοση αντι-Navtex, απαντώντας στην απόπειρα της Τουρκίας να εκπέμψει εικόνα δικαιοδοσίας στην περιοχή που έχει δεσμευθεί από ελληνικής και κυπριακής πλευράς για τις έρευνες.
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