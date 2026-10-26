Δένδιας στον Ιορδανό πρέσβη για την επίθεση σε ελληνορθόδοξο ναό: Προτεραιότητά μας η προστασία των χριστιανικών πληθυσμών στη Μέση Ανατολή
Δένδιας στον Ιορδανό πρέσβη για την επίθεση σε ελληνορθόδοξο ναό: Προτεραιότητά μας η προστασία των χριστιανικών πληθυσμών στη Μέση Ανατολή
Τηλεφωνική επικοινωνία του υπουργού Εθνικής Άμυνας με τον πρέσβη της Ιορδανίας στην Ελλάδα – Εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τα θύματα της επίθεσης στον Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Καράκ
Την ανάγκη προστασίας των χριστιανικών πληθυσμών στη Μέση Ανατολή, η οποία παραμένει προτεραιότητα για την Ελλάδα, υπογράμμισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε με τον πρέσβη της Ιορδανίας στην Ελλάδα, Ζουχάιρ Ενσούρ, μετά την επίθεση στον ελληνορθόδοξο Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Καράκ της Ιορδανίας.
Ο κ. Δένδιας εξέφρασε τα θερμά του συλλυπητήρια για τα θύματα της επίθεσης, καθώς και την αλληλεγγύη του προς την Ιορδανία και τον λαό της σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.
Παράλληλα, τόνισε ότι η Ιορδανία αποτελεί παράδειγμα ειρηνικής συνύπαρξης μεταξύ διαφορετικών θρησκειών, επισημαίνοντας ότι δεν πρέπει να επιτραπεί σε ακραία στοιχεία να διαταράξουν αυτή τη μακραίωνη συμβίωση.
Η επικοινωνία του υπουργού Εθνικής Άμυνας με τον Ιορδανό πρέσβη πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια της τηλεφωνικής συνομιλίας που είχε με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο Γ'.
Ο κ. Δένδιας εξέφρασε τα θερμά του συλλυπητήρια για τα θύματα της επίθεσης, καθώς και την αλληλεγγύη του προς την Ιορδανία και τον λαό της σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.
Παράλληλα, τόνισε ότι η Ιορδανία αποτελεί παράδειγμα ειρηνικής συνύπαρξης μεταξύ διαφορετικών θρησκειών, επισημαίνοντας ότι δεν πρέπει να επιτραπεί σε ακραία στοιχεία να διαταράξουν αυτή τη μακραίωνη συμβίωση.
Η επικοινωνία του υπουργού Εθνικής Άμυνας με τον Ιορδανό πρέσβη πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια της τηλεφωνικής συνομιλίας που είχε με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο Γ'.
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