Ιορδανία: Συγκινημένη η βασίλισσα Ράνια εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες των θυμάτων της επίθεσης σε ελληνορθόδοξη εκκλησία
Ιορδανία: Συγκινημένη η βασίλισσα Ράνια εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες των θυμάτων της επίθεσης σε ελληνορθόδοξη εκκλησία
Στη σύλληψη τριών υπόπτων για την πολύνεκρη επίθεση προχώρησαν τα ξημερώματα της Δευτέρας (26/10) οι δυνάμεις ασφαλείας της χώρας
Τις οικογένειες των θυμάτων της αιματηρής επίθεσης στον ελληνορθόδοξο ναό του Αγίου Γεωργίου, στο χωριό Χαμούντ της επαρχίας Καράκ, επισκέφθηκε την Κυριακή (25/10) η βασίλισσα Ράνια της Ιορδανίας, προκειμένου να εκφράσει τα συλλυπητήριά της.
Σε ιδιαίτερα φορτισμένο συγκινησιακά κλίμα, συνομίλησε με μαζί τους, συμμεριζόμενη τον πόνο τους για την απώλεια των αγαπημένων τους προσώπων. Εικόνες και βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την καταγράφουν ντυμένη στα μαύρα, εμφανώς συγκινημένη, να προσπαθεί να παρηγορήσει τις οικογένειες.
Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση της Ιορδανίας, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από ειδικές μονάδες των δυνάμεων ασφαλείας, μετά την επίθεση της Παρασκευής (23/10) στον ελληνορθόδοξο ναό του Αγίου Γεωργίου, στο χωριό Χαμούντ, στην επαρχία Καράκ, στο νότιο τμήμα της χώρας.
«Έπειτα από κοινή επιχείρηση των δυνάμεων ασφαλείας, εξειδικευμένες ομάδες έρευνας και επέμβασης έθεσαν υπό κράτηση τους τρεις τρομοκράτες που ευθύνονται για αυτή την αποτρόπαιη τρομοκρατική επίθεση», ανέφερε η σχετική ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε μέσω X.
Σε ιδιαίτερα φορτισμένο συγκινησιακά κλίμα, συνομίλησε με μαζί τους, συμμεριζόμενη τον πόνο τους για την απώλεια των αγαπημένων τους προσώπων. Εικόνες και βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την καταγράφουν ντυμένη στα μαύρα, εμφανώς συγκινημένη, να προσπαθεί να παρηγορήσει τις οικογένειες.
Σημειώνεται ότι στη σύλληψη τριών υπόπτων για την πολύνεκρη τρομοκρατική επίθεση στην ελληνορθόδοξη εκκλησία στην Ιορδανία, που στοίχισε τη ζωή σε εννέα ανθρώπους και προκάλεσε τον τραυματισμό τουλάχιστον 25 ακόμη, προχώρησαν τα ξημερώματα της Δευτέρας (26/10) οι δυνάμεις ασφαλείας της χώρας. Οι ύποπτοι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης που οργανώθηκε για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.
الملكة رانيا تواسي ذوي شهداء الوطن في قرية حمود بالكرك #الأردن #هنا_المملكة https://t.co/AjEwmuXjMW— قناة المملكة (@AlMamlakaTV) October 25, 2026
Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση της Ιορδανίας, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από ειδικές μονάδες των δυνάμεων ασφαλείας, μετά την επίθεση της Παρασκευής (23/10) στον ελληνορθόδοξο ναό του Αγίου Γεωργίου, στο χωριό Χαμούντ, στην επαρχία Καράκ, στο νότιο τμήμα της χώρας.
«Έπειτα από κοινή επιχείρηση των δυνάμεων ασφαλείας, εξειδικευμένες ομάδες έρευνας και επέμβασης έθεσαν υπό κράτηση τους τρεις τρομοκράτες που ευθύνονται για αυτή την αποτρόπαιη τρομοκρατική επίθεση», ανέφερε η σχετική ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε μέσω X.
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