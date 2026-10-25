«Είχε πια χαθεί»: Συγκλονίζει επιζήσασα της επίθεσης στην ελληνορθόδοξη εκκλησία της Ιορδανίας, είδε τον ξάδελφό της να πεθαίνει μπροστά της

Χαρακτηριστικά είναι τα λόγια της Σαχάρα αλ Χάλσα που επέζησε της επίθεσης, η οποία βρέθηκε σε απόσταση αναπνοής από το σημείο όπου έπεφταν οι πυροβολισμοί