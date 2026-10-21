ΠΑΣΟΚ για Λαζαρίδη μετά τον καβγά με τη Γιαννακοπούλου: Να τον χαίρεται η ΝΔ για τη χυδαία επίθεση και τα ψεύδη του
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΠΑΣΟΚ Μακάριος Λαζαρίδης Νάντια Γιαννακοπούλου

ΠΑΣΟΚ για Λαζαρίδη μετά τον καβγά με τη Γιαννακοπούλου: Να τον χαίρεται η ΝΔ για τη χυδαία επίθεση και τα ψεύδη του

«Είναι πολλάκις υπότροπος. Η αξιοπιστία του κ. Λαζαρίδη είναι ανάλογη των πτυχίων του» αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

ΠΑΣΟΚ για Λαζαρίδη μετά τον καβγά με τη Γιαννακοπούλου: Να τον χαίρεται η ΝΔ για τη χυδαία επίθεση και τα ψεύδη του
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Ανακοίνωση για τον καβγά που είχαν το πρωί της Τετάρτης ο βουλευτής της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης με τη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Νάντια Γιαννακοπούλου, εξέδωσε η Χαριλάου Τρικούπη κάνοντας λόγο για «ψεύδη» και «χυδαία επίθεση» του βουλευτή του κυβερνώντος κόμματος.

«Να τον χαίρεται η Νέα Δημοκρατία. Δια της επανειλημμένης αφωνίας της, επικροτεί και αποδέχεται αυτό το πολιτικό ύφος και ήθος. Την ευθύνη για τον βούρκο την έχει προσωπικά ο Πρωθυπουργός» σημειώνεται στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ.

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ για τον Μακάριο Λαζαρίδη


Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριος Λαζαρίδης, έδωσε και σήμερα διαπιστευτήρια τοξικού πολιτικού λόγου και ανοίκειων επιθέσεων.

Είναι πολλάκις υπότροπος. Η αξιοπιστία του κ. Λαζαρίδη είναι ανάλογη των πτυχίων του.

Αυτή τη φορά επιτέθηκε με ψεύδη εναντίον της βουλευτού του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νάντιας Γιαννακοπούλου, προχωρώντας σε μια χυδαία προσωπική επίθεση.

Να τον χαίρεται η Νέα Δημοκρατία.

Δια της επανειλημμένης αφωνίας της, επικροτεί και αποδέχεται αυτό το πολιτικό ύφος και ήθος.
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Την ευθύνη για τον βούρκο την έχει προσωπικά ο Πρωθυπουργός.
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