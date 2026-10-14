Χατζηδάκης: Η παρέμβαση στην αμόλυβδη θα συνεχιστεί με διαφορετικό τρόπο, θέμα που δεν επηρεάζει τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις η αποπομπή Γκιλφόιλ

«Θα συνεχιστεί γενικότερα η στήριξη όσο υπάρχει πρόβλημα, έχουμε κρατήσει χρήματα στην άκρη γιατί ξέρουμε ότι έχουμε μπροστά μας έναν βαρύ, ενεργειακά, χειμώνα» είπε ο Κωστής Χατζηδάκης - Προχωρούν η διπλή ανάπλαση και η μετεγκατάσταση ΚΤΕΛ και μεταφορικών εταιρειών από τον Ελαιώνα

