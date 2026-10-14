Χατζηδάκης: Η παρέμβαση στην αμόλυβδη θα συνεχιστεί με διαφορετικό τρόπο, θέμα που δεν επηρεάζει τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις η αποπομπή Γκιλφόιλ
Χατζηδάκης: Η παρέμβαση στην αμόλυβδη θα συνεχιστεί με διαφορετικό τρόπο, θέμα που δεν επηρεάζει τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις η αποπομπή Γκιλφόιλ
«Θα συνεχιστεί γενικότερα η στήριξη όσο υπάρχει πρόβλημα, έχουμε κρατήσει χρήματα στην άκρη γιατί ξέρουμε ότι έχουμε μπροστά μας έναν βαρύ, ενεργειακά, χειμώνα» είπε ο Κωστής Χατζηδάκης - Προχωρούν η διπλή ανάπλαση και η μετεγκατάσταση ΚΤΕΛ και μεταφορικών εταιρειών από τον Ελαιώνα
Για την παρέμβαση της κυβέρνησης τόσο όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης όσο και την αμόλυβδη βενζίνη αλλά και για την αποπομπή της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβεως των ΗΠΑ στην Ελλάδα, μίλησε το πρωί της Τετάρτης ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.
Όπως είπε στην ΕΡΤ «η κυβέρνηση εξαντλεί τα περιθώρια χωρίς να ρισκάρει να έχει επιπτώσεις η χώρα είτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση είτε στις αγορές, ιδιαίτερα σε ένα δύσκολο περιβάλλον με μεγάλες αναταράξεις στην αγορά ομολόγων στην Ευρώπη και ιδιαίτερα στη Γαλλία».
Στο πλαίσιο αυτό προανήγγειλε ότι «θα συνεχιστεί η παρέμβαση στην αμόλυβδη βενζίνη των 95 οκτανίων, με διαφορετικό τρόπο». «Θα συνεχιστεί γενικότερα η στήριξη όσο υπάρχει πρόβλημα, έχουμε κρατήσει χρήματα στην άκρη γιατί ξέρουμε ότι έχουμε μπροστά μας έναν βαρύ, ενεργειακά, χειμώνα» πρόσθεσε ο κ. Χατζηδάκης.
Με αφορμή, δε, την τριπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης που περιλαμβάνει και αύξηση 30% του επιδόματος θέρμανσης, ο κ. Χατζηδάκης είπε ότι «η τιμή εκκίνησης θα είναι πολύ παρακάτω από το 1,75 για το οποίο είχε δεσμευτεί ο πρωθυπουργός».
Σε σχέση με τη διαπραγμάτευση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για μεγαλύτερη ευελιξία στην παροχή στήριξης τους καταναλωτές, ο Κωστής Χατζηδάκης εκτίμησε ότι αν οι εξελίξεις γίνουν πολύ αρνητικές και η Ευρωπαϊκή Ένωση κάποια στιγμή θα υιοθετήσει διαφορετικές πολιτικές προκειμένου οι παρεμβάσεις μην παραβιάζουν τους δημοσιονομικούς κανόνες. «Κάτι παρόμοιο, αλλά μικρότερης έκτασης, με τις παρεμβάσεις που έγιναν την περίοδο του κορωνοϊού με τη ρήτρα διαφυγής».
Ενώ για τις προτάσεις φορολόγησης των υπερκερδών των διυλιστηρίων, επανέλαβε ότι παραβιάζουν ανοιχτές θύρες καθώς η κυβέρνηση ήδη δύο φορές κατά την περίοδο της ενεργειακής κρίσης επέβαλε έκτακτο φόρο στα κέρδη των διυλιστηρίων και άλλη μία φορά στα κέρδη των εταιρειών ηλεκτρικής ενέργειας. «Το καλοκαίρι, όταν οι Βρυξέλλες και κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης έκαναν διακοπές, τα διυλιστήρια είχαν ήδη ξεκινήσει να συμβάλλουν με επιδοτήσεις στη βενζίνη και το ντίζελ. Για τον καταναλωτή αυτό που έχει σημασία είναι το αποτέλεσμα και όχι αν τα χρήματα που έρχονται από φόρους ή από επιδοτήσεις», είπε.
Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το πρόγραμμα ανάπλασης του Ελαιώνα ο Κωστής Χατζηδάκης ανέφερε: «Είναι ένα διυπουργικό project το οποίο συντονίζω ως Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Ο Ελαιώνας αυτή τη στιγμή είναι μια μαύρη τρύπα στην Αττική με έκταση αντίστοιχη του Ελληνικού. Η πρώτη παρέμβαση αναβάθμισης σχετίζεται με το γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό και την διπλή ανάπλαση που προχωρά. Ένα ακόμη ζήτημα είναι η μεταφορά του σταθμού των ΚΤΕΛ για το οποίο διεξάγονται συζητήσεις προκειμένου να μεταφερθεί κοντά σε έναν σταθμό μετρό στην περιοχή. Και υπάρχουν επίσης οι μεταφορικές εταιρείες που προξενούν μια σειρά από προβλήματα. Συζητούμε με τους συναρμόδιους φορείς τη μεταφορά τους σε ένα χώρο στο Θριάσιο. Και έχουμε παραγγείλει ένα διεθνή αρχιτεκτονικό διαγωνισμό ώστε να δούμε πώς μπορεί να αναδιαταχθεί ο χώρος και να έχουμε συνολική αναβάθμιση της περιοχής».
Ερωτηθείς για την αποπομπή της Κίμπερλι Γκιλφόιλ, ο Κωστής Χατζηδάκης απάντησε πως «είναι θέματα που αφορούν τις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν επηρεάζουν τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις».
«Η συζήτηση για την κυρία Γκίλφοϊλ είχε ξεκινήσει στον αμερικανικό Τύπο ήδη όταν ήρθε ο κύριος Ρούμπιο στην Αθήνα και η επίσκεψη ήταν επιτυχής. Υπογραμμίστηκε και από τις δύο πλευρές ότι είναι πολύ ψηλά το επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Η πρόοδος των περασμένων χρόνων και του τελευταίου έτους στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις θα συνεχιστούν. Δεν υπάρχει αμφιβολία και νομίζω ότι τόσο εμείς όσο και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουμε κάθε λόγο να εργαστούμε προς αυτήν την κατεύθυνση» συμπλήρωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.
Όπως είπε στην ΕΡΤ «η κυβέρνηση εξαντλεί τα περιθώρια χωρίς να ρισκάρει να έχει επιπτώσεις η χώρα είτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση είτε στις αγορές, ιδιαίτερα σε ένα δύσκολο περιβάλλον με μεγάλες αναταράξεις στην αγορά ομολόγων στην Ευρώπη και ιδιαίτερα στη Γαλλία».
Στο πλαίσιο αυτό προανήγγειλε ότι «θα συνεχιστεί η παρέμβαση στην αμόλυβδη βενζίνη των 95 οκτανίων, με διαφορετικό τρόπο». «Θα συνεχιστεί γενικότερα η στήριξη όσο υπάρχει πρόβλημα, έχουμε κρατήσει χρήματα στην άκρη γιατί ξέρουμε ότι έχουμε μπροστά μας έναν βαρύ, ενεργειακά, χειμώνα» πρόσθεσε ο κ. Χατζηδάκης.
Με αφορμή, δε, την τριπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης που περιλαμβάνει και αύξηση 30% του επιδόματος θέρμανσης, ο κ. Χατζηδάκης είπε ότι «η τιμή εκκίνησης θα είναι πολύ παρακάτω από το 1,75 για το οποίο είχε δεσμευτεί ο πρωθυπουργός».
Σε σχέση με τη διαπραγμάτευση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για μεγαλύτερη ευελιξία στην παροχή στήριξης τους καταναλωτές, ο Κωστής Χατζηδάκης εκτίμησε ότι αν οι εξελίξεις γίνουν πολύ αρνητικές και η Ευρωπαϊκή Ένωση κάποια στιγμή θα υιοθετήσει διαφορετικές πολιτικές προκειμένου οι παρεμβάσεις μην παραβιάζουν τους δημοσιονομικούς κανόνες. «Κάτι παρόμοιο, αλλά μικρότερης έκτασης, με τις παρεμβάσεις που έγιναν την περίοδο του κορωνοϊού με τη ρήτρα διαφυγής».
Ενώ για τις προτάσεις φορολόγησης των υπερκερδών των διυλιστηρίων, επανέλαβε ότι παραβιάζουν ανοιχτές θύρες καθώς η κυβέρνηση ήδη δύο φορές κατά την περίοδο της ενεργειακής κρίσης επέβαλε έκτακτο φόρο στα κέρδη των διυλιστηρίων και άλλη μία φορά στα κέρδη των εταιρειών ηλεκτρικής ενέργειας. «Το καλοκαίρι, όταν οι Βρυξέλλες και κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης έκαναν διακοπές, τα διυλιστήρια είχαν ήδη ξεκινήσει να συμβάλλουν με επιδοτήσεις στη βενζίνη και το ντίζελ. Για τον καταναλωτή αυτό που έχει σημασία είναι το αποτέλεσμα και όχι αν τα χρήματα που έρχονται από φόρους ή από επιδοτήσεις», είπε.
Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το πρόγραμμα ανάπλασης του Ελαιώνα ο Κωστής Χατζηδάκης ανέφερε: «Είναι ένα διυπουργικό project το οποίο συντονίζω ως Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Ο Ελαιώνας αυτή τη στιγμή είναι μια μαύρη τρύπα στην Αττική με έκταση αντίστοιχη του Ελληνικού. Η πρώτη παρέμβαση αναβάθμισης σχετίζεται με το γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό και την διπλή ανάπλαση που προχωρά. Ένα ακόμη ζήτημα είναι η μεταφορά του σταθμού των ΚΤΕΛ για το οποίο διεξάγονται συζητήσεις προκειμένου να μεταφερθεί κοντά σε έναν σταθμό μετρό στην περιοχή. Και υπάρχουν επίσης οι μεταφορικές εταιρείες που προξενούν μια σειρά από προβλήματα. Συζητούμε με τους συναρμόδιους φορείς τη μεταφορά τους σε ένα χώρο στο Θριάσιο. Και έχουμε παραγγείλει ένα διεθνή αρχιτεκτονικό διαγωνισμό ώστε να δούμε πώς μπορεί να αναδιαταχθεί ο χώρος και να έχουμε συνολική αναβάθμιση της περιοχής».
«Είναι θέμα που αφορά τις ΗΠΑ»
Ερωτηθείς για την αποπομπή της Κίμπερλι Γκιλφόιλ, ο Κωστής Χατζηδάκης απάντησε πως «είναι θέματα που αφορούν τις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν επηρεάζουν τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις».
«Η συζήτηση για την κυρία Γκίλφοϊλ είχε ξεκινήσει στον αμερικανικό Τύπο ήδη όταν ήρθε ο κύριος Ρούμπιο στην Αθήνα και η επίσκεψη ήταν επιτυχής. Υπογραμμίστηκε και από τις δύο πλευρές ότι είναι πολύ ψηλά το επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Η πρόοδος των περασμένων χρόνων και του τελευταίου έτους στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις θα συνεχιστούν. Δεν υπάρχει αμφιβολία και νομίζω ότι τόσο εμείς όσο και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουμε κάθε λόγο να εργαστούμε προς αυτήν την κατεύθυνση» συμπλήρωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα