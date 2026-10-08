Κυρανάκης: Η Ελλάδα γίνεται αναγκαίος και αναντικατάστατος σύμμαχος των ΗΠA

Τι είπε για τη σημασία της επίσκεψης του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα, αλλά και τις κυβερνητικές πολιτικές για το στεγαστικό και την οικονομία

Κωνσταντίνος Κυρανάκης.



Ο κ. Κυρανάκης χαρακτήρισε την παρουσία του Μάρκο Ρούμπιο στην Πνύκα «ιστορική στιγμή» για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα σε ιδιαίτερα ισχυρή θέση ως σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών.



«Ιστορική στιγμή για τις σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ» Αναφερόμενος στην ομιλία του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών στην Πνύκα, ο κ. Κυρανάκης τόνισε ότι οι αναφορές του στην ελληνική ιστορία και στον δυτικό πολιτισμό αποτελούν πηγή υπερηφάνειας.



Όπως είπε, η σύνδεση του αρχαιοελληνικού και του ρωμαϊκού πολιτισμού με τις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Δύση έχει ιδιαίτερη στρατηγική σημασία για την Ελλάδα.



Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ βρίσκονται στο καλύτερο σημείο τους, επισημαίνοντας τη συνεργασία των δύο χωρών σε θέματα άμυνας, ενέργειας και γεωπολιτικής.







«Αυτό μας κάνει πραγματικά τα επόμενα 20-30 χρόνια αναντικατάστατο σύμμαχο», ανέφερε χαρακτηριστικά.





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Το στεγαστικό και τα μέτρα της κυβέρνησης Ο κ. Κυρανάκης αναφέρθηκε και στις αυξημένες πιέσεις που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά στην Ελλάδα, με έμφαση στο στεγαστικό και την ακρίβεια.



Σχολιάζοντας τις κοινωνικές αντιδράσεις που καταγράφονται σε χώρες όπως η Γαλλία και η Ισπανία, υποστήριξε ότι τα προβλήματα στη στέγαση και το κόστος ζωής δεν αποτελούν αποκλειστικά ελληνικό φαινόμενο.



Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση εξετάζει διαρκώς νέα μέτρα για την ενίσχυση των πολιτών, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα προγράμματα «Σπίτι μου 1» και «Σπίτι μου 2», στο «Ανακαινίζω» και στο «Εξοικονομώ».



Τη σημασία της επίσκεψης του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα, αλλά και τις κυβερνητικές πολιτικές για το στεγαστικό και την οικονομία, σχολίασε ο γενικός γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας,Ο κ. Κυρανάκης χαρακτήρισε την παρουσία του Μάρκο Ρούμπιο στην Πνύκα «ιστορική στιγμή» για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα σε ιδιαίτερα ισχυρή θέση ως σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών.Αναφερόμενος στην ομιλία του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών στην Πνύκα, ο κ. Κυρανάκης τόνισε ότι οι αναφορές του στην ελληνική ιστορία και στον δυτικό πολιτισμό αποτελούν πηγή υπερηφάνειας.Όπως είπε, η σύνδεση του αρχαιοελληνικού και του ρωμαϊκού πολιτισμού με τις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Δύση έχει ιδιαίτερη στρατηγική σημασία για την Ελλάδα.Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ βρίσκονται στο καλύτερο σημείο τους, επισημαίνοντας τη συνεργασία των δύο χωρών σε θέματα άμυνας, ενέργειας και γεωπολιτικής.Ο γενικός γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ, μιλώντας στην ΕΡΤ, αναφέρθηκε ειδικότερα στο πρόγραμμα των F-35, αλλά και στον ενεργειακό διάδρομο που, όπως είπε, καθιστά την Ελλάδα σημαντικό κόμβο για τη μεταφορά αμερικανικού φυσικού αερίου προς τα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη.«Αυτό μας κάνει πραγματικά τα επόμενα 20-30 χρόνια αναντικατάστατο σύμμαχο», ανέφερε χαρακτηριστικά.Ο κ. Κυρανάκης αναφέρθηκε και στις αυξημένες πιέσεις που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά στην Ελλάδα, με έμφαση στο στεγαστικό και την ακρίβεια.Σχολιάζοντας τις κοινωνικές αντιδράσεις που καταγράφονται σε χώρες όπως η Γαλλία και η Ισπανία, υποστήριξε ότι τα προβλήματα στη στέγαση και το κόστος ζωής δεν αποτελούν αποκλειστικά ελληνικό φαινόμενο.Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση εξετάζει διαρκώς νέα μέτρα για την ενίσχυση των πολιτών, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα προγράμματα «Σπίτι μου 1» και «Σπίτι μου 2», στο «Ανακαινίζω» και στο «Εξοικονομώ».

Παράλληλα, σημείωσε ότι η αξιοποίηση ακινήτων του Δημοσίου μπορεί να συμβάλει στην αύξηση της προσφοράς κατοικιών.



Για την πρόταση που αφορά την προσθήκη επιπλέον ορόφων σε υφιστάμενα κτίρια, ο κ. Κυρανάκης διευκρίνισε ότι δεν αφορά το κέντρο της Αθήνας, αλλά πιο περιφερειακές περιοχές όπου αυτό είναι εφικτό.



«Είναι ένα ακόμη μέτρο, όπως επίσης είναι μέτρο η επιστροφή ενός ενοικίου στους ενοικιαστές που έχουν οικονομικά κριτήρια κάθε χρόνο», ανέφερε.



«Η Αθήνα δεν χωράει άλλους ανθρώπους» Ο κ. Κυρανάκης υποστήριξε ότι βασική προτεραιότητα για την επόμενη τετραετία θα πρέπει να είναι μια στρατηγική αποκέντρωσης.



Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «η Αθήνα δεν χωράει άλλους ανθρώπους», υπογραμμίζοντας την ανάγκη να ενισχυθούν και άλλες περιοχές της χώρας ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη ισορροπία στην κατανομή του πληθυσμού.



Κυρανάκης για Καραμανλή και Σαμαρά Κληθείς να σχολιάσει τις παρεμβάσεις των πρώην πρωθυπουργών Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμανλή, ο κ. Κυρανάκης απέφυγε να δώσει συνέχεια στη συζήτηση για τα εσωκομματικά της Νέας Δημοκρατίας.



Όπως είπε, δεν έχει αξία να ανακυκλώνεται διαρκώς ένα εσωκομματικό ζήτημα, ενώ αναφέρθηκε στη μαζική παρουσία απλών νεοδημοκρατών στη γιορτή της Νέας Δημοκρατίας.



«Αυτοί οι άνθρωποι ήταν εκεί και θα είναι πάντα εκεί για να στηρίζουν τη μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη», ανέφερε.



Για τον Κώστα Καραμανλή, ο κ. Κυρανάκης τόνισε ότι «Καραμανλής και Νέα Δημοκρατία είναι έννοιες ταυτόσημες», εκτιμώντας παράλληλα ότι οι παρεμβάσεις του πρώην πρωθυπουργού γίνονται με γνώμονα το εθνικό συμφέρον.