Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ μίλησε σε πάνελ για «τριτοκοσμικούς ψημένους από τον ήλιο που αντέχουν περισσότερο στη δουλειά από τους λευκούς» - Έκανα λάθος διατύπωση, λέει τώρα
Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ μίλησε σε πάνελ για «τριτοκοσμικούς ψημένους από τον ήλιο που αντέχουν περισσότερο στη δουλειά από τους λευκούς» - Έκανα λάθος διατύπωση, λέει τώρα
Αμέσως από το πάνελ σημειώθηκαν αντιδράσεις με ορισμένους να λένε πως «κανείς άνθρωπος δεν είναι τριτοκοσμικός» - Τι είπε ο βουλευτής για το περιστατικό
Σε μία δήλωση η οποία προκάλεσε αντιδράσει στο τηλεοπτικό πάνελ στο οποίο βρισκόταν, προχώρησε ο βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, κάνοντας λόγο για... ψημένους τριτοκοσμικούς.
Συγκεκριμένα μιλώντας σε εκπομπή του Mega News σε συζήτηση για το εργασιακό νομοσχέδιο, σχολίασε πως και στην δική του εκλογική περιφέρεια δεν υπάρχουν εργατικά χέρια γιατί είναι δύσκολες οι συνθήκες σημειώνοντας πως «δεν μπορεί ο άλλος μέσα σε ένα θερμοκήπιο να δουλέψει 12-13 ώρες». Στην συνέχεια ωστόσο προχώρησε σε μία… φυλετικού τύπου ανάλυση λέγοντας δυσκολεύονται περισσότερο «οι βορειότεροι και οι λευκότεροι. Τώρα, οι τριτοκοσμικοί που είναι από τις χώρες που είναι ψημένοι θα έλεγα στον ήλιο αντέχουν λίγο περισσότερο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα χώσεις έναν άνθρωπο μέσα σε ένα θερμοκήπιο με 40 και 50 βαθμούς Κελσίου να δουλεύει 12 και 15 ώρες».
Αμέσως από το πάνελ σημειώθηκαν αντιδράσεις με ορισμένους να λένε πως «κανείς άνθρωπος δεν είναι τριτοκοσμικός».
Δείτε βίντεο:
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-ddj38moyvizl)
Σε μία προσπάθεια να εξηγήσει την τοποθέτησή του ο κ. Παναγιωτόπουλος σημείωσε πως «γινόταν αυτό και γυρνάμε πάλι πίσω. Κάποτε πηγαίναμε και με τα γαϊδούρια».
Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ προχώρησε σε δήλωση σχετικά με τα όσα είπε στην τηλεοπτική εκπομπή, λέγοντας πως ήταν λάθος η διατύπωσή του αναλαμβάνοντας την ευθύνη.
Συγκεκριμένα αναφέρει: «Αναφορικά με το ζήτημα που έχει προκύψει μετά τη χθεσινή μου τηλεοπτική παρουσία, θέλω να ξεκαθαρίσω το εξής: Εν τη ρύμη του λόγου κι ενώ η πρόθεσή μου ήταν να επισημάνω ότι κανένας άνθρωπος δεν αντέχει να εργάζεται 13 ώρες, μια εντελώς άστοχη διατύπωσή μου είχε ως αποτέλεσμα να υπάρξουν δικαιολογημένες αντιδράσεις, παρόλο που αμέσως και στο πλαίσιο της εκπομπής που ήμουν προσκεκλημένος τη διόρθωσα, για να μην μείνει καμιά αμφιβολία στους τηλεθεατές.
Πρόκειται περί λάθους διατύπωσης για την οποία αναλαμβάνω την ευθύνη. Θεωρώ τις 13 ώρες εργασίας κάτι απάνθρωπο και απαράδεκτο για κάθε άνθρωπο, ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος και προέλευσης.
Οι θέσεις οι δικές μου δε για τα ζητήματα προστασίας των εργασιακών σχέσεων και της ίσης αντιμετώπισης όλων των ανθρώπων είναι γνωστές και διατυπωμένες δημόσια. Η προσωπική και η πολιτική μου διαδρομή, καθώς και το κοινοβουλευτικό μου έργο, αποτελούν τρανταχτή απόδειξη για τη διαχρονική υπεράσπιση των εργαζομένων χωρίς καμιά διάκριση. Όσοι έσπευσαν να εκμεταλλευτούν το συγκεκριμένο ατυχές γεγονός ας ασχοληθούν καλύτερα με τη δυστοπική εργασιακή πραγματικότητα που μας οδηγεί η πολιτική της κυβέρνησης».
Συγκεκριμένα μιλώντας σε εκπομπή του Mega News σε συζήτηση για το εργασιακό νομοσχέδιο, σχολίασε πως και στην δική του εκλογική περιφέρεια δεν υπάρχουν εργατικά χέρια γιατί είναι δύσκολες οι συνθήκες σημειώνοντας πως «δεν μπορεί ο άλλος μέσα σε ένα θερμοκήπιο να δουλέψει 12-13 ώρες». Στην συνέχεια ωστόσο προχώρησε σε μία… φυλετικού τύπου ανάλυση λέγοντας δυσκολεύονται περισσότερο «οι βορειότεροι και οι λευκότεροι. Τώρα, οι τριτοκοσμικοί που είναι από τις χώρες που είναι ψημένοι θα έλεγα στον ήλιο αντέχουν λίγο περισσότερο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα χώσεις έναν άνθρωπο μέσα σε ένα θερμοκήπιο με 40 και 50 βαθμούς Κελσίου να δουλεύει 12 και 15 ώρες».
Αμέσως από το πάνελ σημειώθηκαν αντιδράσεις με ορισμένους να λένε πως «κανείς άνθρωπος δεν είναι τριτοκοσμικός».
Δείτε βίντεο:
Σε μία προσπάθεια να εξηγήσει την τοποθέτησή του ο κ. Παναγιωτόπουλος σημείωσε πως «γινόταν αυτό και γυρνάμε πάλι πίσω. Κάποτε πηγαίναμε και με τα γαϊδούρια».
Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ προχώρησε σε δήλωση σχετικά με τα όσα είπε στην τηλεοπτική εκπομπή, λέγοντας πως ήταν λάθος η διατύπωσή του αναλαμβάνοντας την ευθύνη.
«Άστοχη η διατύπωσή μου, δικαιολογημένες οι αντιδράσεις»
Συγκεκριμένα αναφέρει: «Αναφορικά με το ζήτημα που έχει προκύψει μετά τη χθεσινή μου τηλεοπτική παρουσία, θέλω να ξεκαθαρίσω το εξής: Εν τη ρύμη του λόγου κι ενώ η πρόθεσή μου ήταν να επισημάνω ότι κανένας άνθρωπος δεν αντέχει να εργάζεται 13 ώρες, μια εντελώς άστοχη διατύπωσή μου είχε ως αποτέλεσμα να υπάρξουν δικαιολογημένες αντιδράσεις, παρόλο που αμέσως και στο πλαίσιο της εκπομπής που ήμουν προσκεκλημένος τη διόρθωσα, για να μην μείνει καμιά αμφιβολία στους τηλεθεατές.
Πρόκειται περί λάθους διατύπωσης για την οποία αναλαμβάνω την ευθύνη. Θεωρώ τις 13 ώρες εργασίας κάτι απάνθρωπο και απαράδεκτο για κάθε άνθρωπο, ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος και προέλευσης.
Οι θέσεις οι δικές μου δε για τα ζητήματα προστασίας των εργασιακών σχέσεων και της ίσης αντιμετώπισης όλων των ανθρώπων είναι γνωστές και διατυπωμένες δημόσια. Η προσωπική και η πολιτική μου διαδρομή, καθώς και το κοινοβουλευτικό μου έργο, αποτελούν τρανταχτή απόδειξη για τη διαχρονική υπεράσπιση των εργαζομένων χωρίς καμιά διάκριση. Όσοι έσπευσαν να εκμεταλλευτούν το συγκεκριμένο ατυχές γεγονός ας ασχοληθούν καλύτερα με τη δυστοπική εργασιακή πραγματικότητα που μας οδηγεί η πολιτική της κυβέρνησης».
Ειδήσεις σήμερα:
Η κρυφή ζωή της Μάργκαρετ Θάτσερ - Νέα βιογραφία αποκαλύπτει τους δύο εραστές της Σιδηράς Κυρίας
Γιώργος Πιπερίδης: Ο άνθρωπος που... γλύκανε γενιές Αθηναίων με το μαχλέπι του, η μυστική συνταγή για τα τσουρέκια του Lido και οι ουρές απ' όλη την Αθήνα
«Τσαλαπάτησαν το καπέλο με το βατραχάκι»: Η Γκρέτα Τούνμπεργκ καταγγέλλει χυδαιότητες και βασανιστήρια κατά την κράτησή της στο Ισραήλ
Η κρυφή ζωή της Μάργκαρετ Θάτσερ - Νέα βιογραφία αποκαλύπτει τους δύο εραστές της Σιδηράς Κυρίας
Γιώργος Πιπερίδης: Ο άνθρωπος που... γλύκανε γενιές Αθηναίων με το μαχλέπι του, η μυστική συνταγή για τα τσουρέκια του Lido και οι ουρές απ' όλη την Αθήνα
«Τσαλαπάτησαν το καπέλο με το βατραχάκι»: Η Γκρέτα Τούνμπεργκ καταγγέλλει χυδαιότητες και βασανιστήρια κατά την κράτησή της στο Ισραήλ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα