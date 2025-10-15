Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ μίλησε σε πάνελ για «τριτοκοσμικούς ψημένους από τον ήλιο που αντέχουν περισσότερο στη δουλειά από τους λευκούς» - Έκανα λάθος διατύπωση, λέει τώρα