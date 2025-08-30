Στα 99α γενέθλια της Ελένης Γλύκατζη Αρβελέρ ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Η εμβληματική προσωπικότητα των ελληνικών Γραμμάτων και της Επιστήμης υποδέχθηκε φίλους και στενούς συνεργάτες σε μια ζεστή βραδιά

Στα γενέθλια της Ελένης Γλύκατζη - Αρβελέρ, η οποία στις 29 Αυγούστου έγινε 99 ετών παρευρέθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σε φωτογραφία που δημοσιεύθηκε στα social media φαίνεται ο κ. Μητσοτάκης να συνομιλεί με την σπουδαία ιστορικό, ενώ σύμφωνα με την ανάρτηση ο πρωθυπουργός της ευχήθηκε συγκινημένος.


Η εμβληματική προσωπικότητα των ελληνικών Γραμμάτων και της Επιστήμης υποδέχθηκε φίλους και στενούς συνεργάτες σε μια ζεστή βραδιά αφιερωμένη στην ίδια και στη μακρόχρονη ακαδημαϊκή της πορεία.


