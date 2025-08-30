Στα 99α γενέθλια της Ελένης Γλύκατζη Αρβελέρ ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Η εμβληματική προσωπικότητα των ελληνικών Γραμμάτων και της Επιστήμης υποδέχθηκε φίλους και στενούς συνεργάτες σε μια ζεστή βραδιά
Στα γενέθλια της Ελένης Γλύκατζη - Αρβελέρ, η οποία στις 29 Αυγούστου έγινε 99 ετών παρευρέθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Σε φωτογραφία που δημοσιεύθηκε στα social media φαίνεται ο κ. Μητσοτάκης να συνομιλεί με την σπουδαία ιστορικό, ενώ σύμφωνα με την ανάρτηση ο πρωθυπουργός της ευχήθηκε συγκινημένος.
Η εμβληματική προσωπικότητα των ελληνικών Γραμμάτων και της Επιστήμης υποδέχθηκε φίλους και στενούς συνεργάτες σε μια ζεστή βραδιά αφιερωμένη στην ίδια και στη μακρόχρονη ακαδημαϊκή της πορεία.
Διώκεται για κακούργημα η 45χρονη με την Porsche, πήρε προθεσμία για την Τρίτη - Παραμένει υπό κράτηση, τι ισχυρίστηκε για το αλκοόλ και το ηρεμιστικό
Η στιγμή της δολοφονίας του πρώην προέδρου του ουκρανικού κοινοβουλίου από δήθεν ντελιβερά στο Λβιβ - Δείτε το βίντεο
Στην Πάρο ο σεΐχης Αμπντουλάχ Μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναϊάν με τη θαλαμηγό των €500 εκατ. - Δείτε φωτογραφίες
