Τσίπρας: Το δημοψήφισμα δεν ήταν κωλοτούμπα, αλλά plan b - Tο βιβλίο της Μέρκελ δεν την καθαγιάζει

Θρυαλλίδα η προεδρική εκλογή

Δεν αποτελεί ουσιαστική απάντηση η πρόταση Ανδρουλάκη

Αν δεν περάσεις από το Μαξίμου δεν έχεις καμία τύχη για δάνεια

Επείγει ένα «μεγάλο αναπτυξιακό σοκ»



«Δεν είμαι θιασώτης των ανοιχτών συνόρων»

Αρπαχτές από τα funds

Κλείσιμο

«Οι νικητές ζορίζονται» με το βιβλίο Μέρκελ

Μύθος οι μεταρρυθμίσεις Σαμαρά

Στην εκτίμηση ότι δεν αποκλείονται πολιτικά γεγονότα με φόντο την αλλαγή σκυτάλης στο Προεδρικό Μέγαρο προχώρησε ο πρώην Πρωθυπουργός και Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας , μιλώντας στο Forum του «Οικονομικού Ταχυδρόμου». Ο κ. Τσίπρας άσκησε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση για την πορεία της οικονομίας προβλέποντας κίνδυνο κοινωνικών αναταράξεων, πρότεινε τη δημιουργία Ταμείου Εγγυοδοσίας για τις τράπεζες και απάντησε σχετικά με τα απομνημονεύματα της πρώην Γερμανίδας Καγκελάριου, Άνγκελας Μέρκελ , αλλά και την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια.Με αφορμή την υφέρπουσα συζήτηση για την επιλογή του νέου Προέδρου της Δημοκρατίας, ο πρώην Πρωθυπουργός «έδειξε» με νόημα για τις διαρροές ως υπαίτιο το Μέγαρο Μαξίμου, λέγοντας πως «η γνώμη μου είναι ότι ορθώς η εκλογή του Πρόεδρου δεν δημιουργεί τετελεσμένα πολιτικά γεγονότα». Ωστόσο, «πολιτικά γεγονότα όμως μπορεί να προκαλέσει» σημείωσε με νόημα ο κύριος Τσίπρας, για να περιγράψει πως αν η κυβέρνηση απωλέσει τη δεδηλωμένη, τότε «θα υπάρχει μείζον πολιτικό ζήτημα». Είναι μια πολύ σοβαρή μείζονα πολιτική διαδικασία» η προεδρική εκλογή, όπως επισήμανε, και «εάν εκεί το κυβερνητικό κόμμα έχει μια πρόταση που δεν έχει την πλειοψηφία, θα είναι μείζον πολιτικό θέμα», όπως είπε.Ερωτηθείς για την πρόταση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη αναφορικά με τη φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών, «δεν ξέρω αν πρέπει να πω κάλλιο αργά παρά ποτέ ή too little, too late» αποκρίθηκε ο κ. Τσίπρας, ενώ συνέχισε λέγοντας πως «η πρόταση που φέρνει ο κύριος Ανδρουλάκης είναι μια πρόταση που καλωσορίζω, αλλά κατά την άποψή μου δεν αποτελεί ουσιαστική απάντηση», αφού βάζει έναν φόρο 5%. «Δεν νομίζω ότι δεν θα κοιμηθούν σήμερα το βράδυ οι διευθυντές των τεσσάρων συστημικών πρακτικών» σχολίασε ο πρώην Πρωθυπουργός.«Το θέμα δεν είναι το κέρδος, είναι το δυσανάλογο κέρδος» παρατήρησε, για να προσθέσει πως «θα πρέπει να καταλάβουν πως κάτι θα τους πονέσει», επικαλούμενος το φόρο επί του τζίρου στην Ισπανία. «Θα έλεγα ότι το πρόβλημα τούτη την ώρα δεν είναι να δείξουμε ότι παίρνουμε τα χρήματα από τις τράπεζες», αλλά να σταματήσουν αυτήν την πρακτική «δίνοντάς τους ένα εργαλείο, για να επιτελούν το ρόλο τους». «Θα έπαιρνα τουλάχιστον τα 2.5 δις ευρώ» για ένα ταμείο εγγυοδοσίας για την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα τόνισε ο κ. Τσίπρας, κάνοντας λόγο για μια πρακτική win-win.Την ίδια ώρα, αίσθηση προκάλεσε η αποστροφή του πως αν δεν περάσεις από το Μαξίμου δεν έχεις καμία τύχη για δάνεια και επιδοτήσεις, για να συμπληρώσει πως «εγώ έχω μια θέση που θα λέω τα πράγματα με το όνομά τους», κάνοντας λόγο για μια «κατάσταση παρεοκρατίας». «Αυτή η κατάσταση δεν θα μας πάει πολύ μακριά. Θα πέσουμε σε τοίχο πολύ πιο σύντομα από όσο νομίζουμε» σημείωσε ο Αλέξης Τσίπρας, περιγράφοντας πως η χώρα θα καταλήξει ουραγός της Ευρώπης, με κίνδυνο για έντονα προβλήματα κοινωνικής κρίσης. «Αν δεν έχουμε μια διατηρήσιμη μεσοπρόθεσμα ισχυρή ανάπτυξη, η χώρα δεν θα μπορεί να ανταπεξέλθει. Με 1% ανάπτυξη δεν θα μπορέσουμε αν αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες προκλήσεις», όπως υπογράμμισε ο κ. Τσίπρας.Στον αντίποδα, «η χώρα χρειάζεται επειγόντως ένα μεγάλο αναπτυξιακό σοκ, αντίστοιχο της περιόδου Τρικούπη Βενιζέλου αν θέλει αν σταθεί στα πόδια της και να μην αντιμετωπίσει υπαρξιακούς κινδύνους». «Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει δημόσια διοίκηση, τα πάντα γίνονται out sourcing» σχολίασε, ενώ για το πεδίο της Δικαιοσύνης, «μπορούν να μας εμπιστευθούν οι επενδυτές όταν κάνουμε να εκδικάσουμε μια υπόθεση 10-15 χρόνια;» διερωτήθηκε. Στον τομέα της Παιδείας υποστήριξε πως «δεν είναι δωρεάν, πληρώνουμε όλες οι οικογένειες φροντιστήρια» και πρόσθεσε: «με το δημογραφικό πρόβλημα και την αιμορραγία κεφαλαίου υψηλής ειδίκευσης στο εξωτερικό, μπορούμε να έχουμε μέλλον;».Αναφορικά με την έλλειψη εργατικού δυναμικού, ο πρώην Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε πως «όχι, δεν είμαι θιασώτης των ανοιχτών συνόρων. Πιστεύω ότι πρέπει να περιφρουρούμε τα σύνορα», όπως ανέφερε, για να συμπληρώσει πως «χρειάζονται πολιτικές ενσωμάτωσης». για την εξεύρεση εργατικού δυναμικού.Από το φάσμα της κριτικής του δεν έλειψε και το φορολογικό σύστημα, σημειώνοντας πως «εσείς τι πιστεύετε ότι έχουμε να φορολογικό σύστημα δικαιοσύνης στη χώρα;». «Η ανάπτυξη που έχουμε είναι και ποιοτικά προβληματική διότι οι ξένες επενδύσεις μειώνονται» δήλωσε ο πρώην Πρωθυπουργός, ενώ συνέχισε λέγοντας πως «η πλειοψηφία τους, το 40% αφορά τον τουρισμό, το real estate και ένα μεγάλο κομμάτι της αφορά τα κόκκινα δάνεια». «Δεν έχουμε επενδύσεις, έρχονται funds να κάνουν αρπαχτές» σχολίασε, για να εξηγήσει πως «δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις τις προκλήσεις της νέας εποχής μόνο με τουρισμό και real estate».Με αυτά τα δεδομένα, «Η επόμενη μέρα φοβάμαι ότι δεν θα είναι ευοίωνη αν δεν αναζητήσουμε απαντήσεις και στις μεγάλες προκλήσεις της νέας εποχής» παρατήρησε, ενώ «δεν είμαι αισιόδοξος και για τις γεωπολιτικές εξελίξεις και για την πορεία της Ευρώπης», όπως είπε. «Έχει σοβαρό έλλειμμα αυτονομίας στην εξωτερική πολιτική σήμερα» επισήμανε, ενώ χαρακτήρισε ως «πολύ ενδιαφέρουσα» την πρόταση Ντράγκι. Για τη Γαλλία, ο Αλέξης Τσίπρας διέβλεψε πως «έχει και πολιτική κρίση και σοβαρό θέμα με την οικονομία της ,το οποίο μπορεί να εξελιχθεί». «Άρα, Μεταρρυθμίσεις χθες», συμπέρανε.Σε προσωπικό επίπεδο, «έχω και άλλα πράγματα σημαντικά που κάνω αυτήν την περίοδο αλλά το κάνω και αυτό» απάντησε αναφορικά με το νέο βιβλίο της Άνγκελα Μέρκελ, για να επισημάνει πως «την Ιστορία τη γράφουν οι νικητές αλλά έρχεται κάποια στιγμή που το Foreign office αποχαρακτηρίζει κάποια αρχεία και οι νικητές ζορίζονται», σχολίασε. Ωστόσο, δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του για μερίδα σχολιαστών, λέγοντας «να ευτελίζουμε τώρα και την πρώην Καγκελάριο που να λένε ότι έχει γοητευθεί από τη δική μου γοητεία αυτό δεν στέκει». Ο ίδιος χαρακτήρισε υποκειμενική την κρίση της κυρίας Μέρκελ, αλλά «ήταν πρωταγωνιστής της Ιστορίας», όπως είπε, και «καταθέτει κάποια γεγονότα τα οποία ήταν αδιαμφισβήτητα και μόνο στην Ελλάδα αμφισβητούνται», δήλωσε. «Ο ΣΥΡΙΖΑ παρά τα προβλήματά του πέτυχε να βγάλει τη χώρα τα μνημόνια. Το 2014 αυτό δεν ήταν καθόλου σαφές ότι θα γίνει και το 2015» υποστήριξε ο κ. Τσίπρας, μιλώντας για τρεις μύθους στη διάρκεια των μνημονίων.«Δεν υπάρχει μεγαλύτερος μύθος» όπως είπε, ότι η κυβέρνηση Σαμαρά είχε σχεδόν ολοκληρώσει τα πάντα, αφού ισχυρίστηκε πως η Καγκελάριος του είχε πει πως «η Πέμπτη αξιολόγηση έχει 14 μεταρρυθμίσεις ο Σαμαράς έχει ολοκληρώσει μόνο μία». «Και τι είχε προτείνει η κυβέρνηση Σαμαρά στην Καγκελαρία τότε; Να κάναμε μια γιαλαντζί έξοδο» σχολίασε ο κ. Τσίπρας. Επιπλέον, «αυτή η δραματοποίηση του δημοψηφίσματος που ήταν η στιγμή σωτηρίας της χώρας και κάποιοι το ονόμασαν κωλοτούμπα» μας οδήγησε στην αναδιάρθρωση του χρέους, όπως ανέφερε ο πρώην Πρωθυπουργός, για να συμπληρώσει ότι «αυτές οι ανοησίες που λένε ότι θέλησα να κάνω έναν ελιγμό. Ήταν ένα Pian B. Το Plan A ήταν η προσπάθεια να πάμε πάντα σε έναν έντιμο συμβιβασμό», όπως σημείωσε. «Μύθος για το βαρύτερο όλων το τρίτο μνημόνιο» εξήγησε ακόμη ο πρώην Πρωθυπουργός, λέγοντας ότι κόστισε 8,4 δις ευρώ αντί 57 των υπολοίπων.«Δεν έχω καμιά πικρία ως προς αυτό, αλλά νομίζω ότι έρχεται η στιγμή της ιστορικής αποτύπωσης» σχολίασε ο κ. Τσίπρας, για να εξηγήσει πως δεν «ήμουν αλάνθαστος ή τα κάναμε όλα σωστά». «Το πραγματικό γεγονός είναι ότι στα μνημόνια και από τα μνημόνια βγήκαμε από τη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ» συνέχισε, καθώς, «όπως λέει η Καγκελάριος στο βιβλίο της, το 2018 σώθηκε και η Ελλάδα».