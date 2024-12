Ρωμανός: Ο Νικητιάδης αποκάλυψε τις πραγματικές προθέσεις του ΠΑΣΟΚ για κλιμακωτή αύξηση των συντελεστών φορολογίας

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-d5y3taktu8z5)

Επίθεση στοκαι τον βουλευτήεξαπέλυσε ο εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ Νίκος Ρωμανός με αφορμή δηλώσεις του για την κλιμακωτή αύξηση των συντελεστών φορολογίας.Ο εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, αναφέρει πως «ο Τομεάρχης Ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης αποκάλυψε χθες, αυτό που επιμελώς επιχειρεί να κρύψει ο πράσινος ΣΥΡΙΖΑ, κάτω από ακοστολόγητες προτάσεις που αλλάζουν μέρα με τη μέρα και επίκληση γιαλαντζί μελετών: Πού θα βρουν τα 4 δισ που αθροίζει το κόστος των οικονομικών του ''προτάσεων''».Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Νίκου Ρωμανού οσε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό One είπε ότι, «αν πρέπει να αυξηθούν κλιμακωτά οι συντελεστές φορολογίας, βεβαίως να αυξηθούν».«Πράσινος ΣΥΡΙΖΑ με πράσινους Κατρούγκαλους, που οδηγούν αναπόδραστα στο «λεφτά υπάρχουν 2.0». Με μία διαφορά. Το 2024 δεν είναι 2010», σχολίασε ο Νίκος Ρωμανός.Όπως είπε ο εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ «Οι πολίτες γνωρίζουν πια ότι πίσω από κάθε εύηχη αλλά ακοστολόγητη πρόταση κρύβεται μια νεα φοροαφαίμαξη. Οι πολίτες γνωρίζουν ποιοι μειώνουν φόρους στα λόγια με γιαλαντζί μελέτες και ποιοι έχουν μειώσει 72 φόρους εκ των οποίων οι 23 είναι έμμεσοι φόροι, μεταξύ των οποίων η μετάταξη από τον υψηλό στον χαμηλό ΦΠΑ των συγκοινωνιών, των μεταφορών, των ταξί, του καφέ και των μη αλκοολούχων ποτών take away, των θεάτρων, των σινεμά, των ζωολογικών κήπων, των γυμναστηρίων και σχολών χορού, των βρεφικών ειδών και των αγροτικών μηχανημάτων. Δηλαδή μείωση 11 μονάδων (από το 24% στο 13%) στον ΦΠΑ για όλα τα παραπάνω είδη και μείωση 18 μονάδων (απο το 24% στο 6%) στον ΦΠΑ μιας σειράς υπηρεσιών που σχετίζονται με τη δημόσια υγεία. Ενώ υπάρχουν και είδη, όπως τα λιπάσματα και οι ζωοτροφές, όπου ο ΦΠΑ μειώθηκε κατά 8 μονάδες (από το 13% στο 6%)».