Νέα προκλητική NAVTEX από την Άγκυρα – Ισχυρίζεται ότι η Ελλάδα κάνει έρευνες σε τουρκική υφαλοκρηπίδα

STATHMOS IRAKLEIO AR.MIN. 1122/24KARPATHIO PELAGOSNISOS RODOS - NISOS KARPATHOSEREVNITIKES ERGASIES GIA EGKATASTASI KALODIONAPO TO PLOIO O/V 'AEGAEO'APO 02 MECHRI 07 NOE 24STI GRAMMI POU ENONEI TA SHMEIA:35-53.25B 027-46.89A35-52.62B 027-46.71A35-52.17B 027-46.34A35-51.76B 027-45.33A35-51.80B 027-43.58A35-53.22B 027-37.50A35-53.55B 027-33.37A35-53.29B 027-29.66A35-52.08B 027-23.34A35-51.45B 027-20.32A35-48.86B 027-15.88A35-38.57B 027-11.97A35-36.62B 027-12.10A35-34.10B 027-13.69A35-33.43B 027-13.99A35-32.28B 027-13.90A35-31.55B 027-12.97A35-31.87B 027-12.01ATIREITAI APOSTASI ASFALEIAS 0.5 NMAKYROSI MINYMATOS TIN 072200 UTC NOE 24NNNNTURNHOS N/W : 1046/24 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 02-11-2024 15:20)TURNHOS N/W : 1046/24AEGEAN SEA1. SOME PART OF AREA PROMULGATED WITH NAVTEX HA42-1122/24IS WITHIN TURKISH CONTINENTAL SHELF IN THEAEGEAN SEA THE LIMITS OF WHICH ARE YET TO BEDELIMITED BY COASTAL STATES.2. ALL RESEARCH ACTIVITIES IN TURKISH MARITIMEJURISDICTION AREA MUST BE COORDINATED WITHRELEVANT TURKISH AUTHORITIES.3. CANCEL THIS MESSAGE 072200Z NOV 24.