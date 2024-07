Καπνισάκης για διαμάχη Κασσελάκη με Tiptree: Δεν απορρίφθηκε η αγωγή, πλέον εκκρεμεί η εκδίκασή της επί της ουσίας - Δείτε την απόφαση

Κλείσιμο

Το δικαστήριο των Η.Π.Α απέρριψε την αγωγή του @skasselakis κατά της Tiptree Inc., σύμφωνα με την οποία διεκδικούσε αποζημίωση συνολικού ύψους 7,5 εκατ. δολ. ΗΠΑ. Άλλο ένα αναπάντητο ερώτημα για τον αρχηγό του #ΣΥΡΙΖΑ_ΠΣ και το νεφελώδες οικονομικό παρελθόν του. pic.twitter.com/appFl80CUN — Spiros Karanikolas (@s_karanikolas) July 10, 2024

Διευκρινίσεις από πλευράς του παρείχε σήμερα ο διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Μανώλης Καπνισάκης , αναφορικά με τηντου προέδρου του κόμματος, Στέφανου Κασσελάκη, με την οποία διεκδικεί δεδουλευμένα από τις εταιρίες Tiptree Inc, Tiptree Marine Florida κ.α.Όπως λέει ο κ. Καπνισάκης,Η αγωγή αφορά δεδουλευμένα που διεκδικεί η πλευρά Κασσελάκη μετά την απόλυσή του από την εταιρεία την άνοιξη του 2023, ενώ η αγωγή κατατέθηκε λίγες ημέρες μετά στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης, όπως είχε μεταδώσει το «ΘΕΜΑ», δηλαδή την περίοδο πριν ο κ. Κασσελάκης ενταχθεί στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ.Την αντίδραση του κ. Καπνισάκη προκάλεσε ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα του Σπύρου Καρανικόλα, ο οποίος σχολίασε πως «το δικαστήριο των Η.Π.Α απέρριψε την αγωγή του @skasselakis κατά της Tiptree Inc., σύμφωνα με την οποία διεκδικούσε αποζημίωση συνολικού ύψους 7,5 εκατ. δολ. ΗΠΑ», καταλήγοντας πως «άλλο ένα αναπάντητο ερώτημα για τον αρχηγό του #ΣΥΡΙΖΑ_ΠΣ και το νεφελώδες οικονομικό παρελθόν του».Σύμφωνα με τον κ. Καπνισάκη, «εν προκειμένω παραπέμπεται η εκδίκαση της συγκεκριμένης υπόθεσης από το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο στο Ανώτατο Πολιτειακό Δικαστήριο της Νέας Υόρκης. Πρόκειται δηλαδή για (προδικαστική) απόφαση σχετικά με την αρμοδιότητα των Δικαστηρίων».Επιπλέον, «διευκρινίζεται ότι αμέσως μετά την έκδοση της άνω απόφασης (και συγκεκριμένα στις 3/7/2024, βλ. Συνημ.2) η αγωγή επανακατατέθηκε στο αρμόδιο δικαστήριο όπου και πλέον εκκρεμεί η εκδίκασή της επί της ουσίας», καταλήγει ο κ. Καπνισάκης, καλώντας τον κ. Καρανικόλα να ανακαλέσει.Ο κ. Καρανικόλας έσπευσε να υιοθετήσει όσα δήθεν «ανακάλυψαν» τα τρολς του διαδικτύου σχετικά με τη νομική διαμάχη του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Στέφανου Κασσελάκη και των εταιρειών Tiptree Inc, Tiptree Marine Florida κ.α.Ο κ. Καρανικόλας, ως νομικός και δη με δεκαετή θητεία «σε αρκετές επιτροπές αξιολόγησης της Ελληνικής Νομοθεσίας για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής» όπως ο ίδιος αναγράφει στο «άριστο» βιογραφικό του, θα έπρεπε να γνωρίζει πως για να εκφέρει κάποιος «κρίση», δεν αρκεί να διαβάσει μια μόνο σελίδα δικογραφίας που έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο από έναν άγνωστο σε αυτόν (;) χρήστη.Επειδή όμως φαίνεται πως «αγωνιά» για την εξέλιξη της εν λόγω δικαστικής υπόθεσης, τον ενημερώνουμε (καθώς και το κόμμα της ΝΔ) ότι το συγκεκριμένο έγγραφο επ' ουδενί συνιστά απόρριψη της αγωγής που κατέθεσε ο κ. Κασσελάκης εναντίον των ως άνω εταιρειών. Αν το διάβαζε προσεκτικά, κι αν υποθέσουμε πως έχει τη δυνατότητα να αντιληφθεί τι ακριβώς διαβάζει, θα διαπίστωνε ευχερώς ότι εν προκειμένω παραπέμπεται η εκδίκαση της συγκεκριμένης υπόθεσης από το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο στο Ανώτατο Πολιτειακό Δικαστήριο της Νέας Υόρκης. Πρόκειται δηλαδή για (προδικαστική) απόφαση σχετικά με την αρμοδιότητα των Δικαστηρίων (jurisdiction βλ. Συνημ.1).