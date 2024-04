Κασσελάκης για Μέση Ανατολή: Καταδικάζω την επίθεση - Συντάσσομαι με τη στάση του Μπάιντεν που λέει ότι δεν θα υποστηρίξει την ισραηλινή αντεπίθεση

Είναι επιτακτική ανάγκη να έχουμε διαρκή κατάπαυση του πυρός:α) Με την επιστροφή όλων των ομήρωνβ) Χωρίς περαιτέρω κλιμάκωσηγ) Με επανέναρξη των διαπραγματεύσεωνδ) Με σημαντική ενίσχυση της ανθρωπιστικής υποστήριξης προς τον λαό της Γάζαςε) Με μια μόνιμη λύση ενός ισραηλινού και ενός παλαιστινιακού κράτους που να συνυπάρχουν δίπλα-δίπλα.Πρώτη προτεραιότητα, η ανθρώπινη ζωή. Η προστασία των αμάχων, με στόχο μία ανθεκτική ειρήνη στην περιοχή.The 🇺🇳 & 🇪🇺 must act now to safeguard regional security & ensure an immediate diplomatic resolution of the crisis in Gaza. We condemn all aggression in the region and we call on Israel to show restraint at this juncture.It is imperative that we have a lasting ceasefire, with: a) The return of all hostages, b) No further escalation, c) The resumption of negotiations, d) Significantly bolstered humanitarian support to the people of Gaza, e) a permanent solution of an Israeli and Palestinian State co-existing side by side.The first priority ought to be the protection of civilian lives toward lasting peace in the region.