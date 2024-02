Βουλή: Φορείς θα μιλήσουν αύριο για το πολυνομοσχέδιο για την Παιδεία

protothema.gr

Θα τονίσω πως για την έγκριση των αιτήσεών τους, πρόκειται να ακολουθήσουμε ακριβώς τα ίδια κριτήρια, τις ίδιες διαδικασίες, που εφαρμόζουμε στα δημόσια πανεπιστήμια». Επιπλέον, όπως εξηγεί ο ίδιος, «θα υπάρξει ένα πρότυπο για όλα τα δικαιολογητικά, που θα πρέπει να υποβάλει ένα υπό ίδρυση παράρτημα ξένου πανεπιστημίου. Το ακριβές περιεχόμενο θα εξαρτηθεί από τα στοιχεία, που θα περιγράφει ο νόμος αλλά στην ουσία εμείς θα εξειδικεύσουμε, αν χρειαστεί, ορισμένα από αυτά, όπως για παράδειγμα, τη στρατηγική για τη δημιουργία εσωτερικού συστήματος διασφάλισης ποιότητας. Θα καταστεί, επίσης, σαφές, ότι θα τηρηθούν από την πλευρά μας όλα τα κριτήρια της αξιολόγησης, πιστοποίησης και αδειοδότησης μέσα από διακριτές διαδικασίες».Σε ό,τι αφορά τις προϋποθέσεις εισαγωγής φοιτητών στα μη κρατικά πανεπιστήμια, ο δρ Μήτκας τονίζει πως είναι πρόθυμος να προχωρήσει σε διευκρινίσεις, εφόσον ερωτηθεί σχετικά από την Επιτροπή. Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνει πως «κινούμαστε στην κατεύθυνση της κοινής λογικής: ότι εάν μία Ιατρική Σχολή δέχεται να εγγράψει φοιτητές που έχουν γράψει 8 ή 9, έχοντας εξασφαλίσει την ΕΒΕ, αφενός το πιθανότερο είναι ότι δεν θα μπορέσουν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, αφετέρου η συγκεκριμένη Σχολή θα βλάψει την ίδια τη φήμη της». Και προσθέτει: «η ΕΘΑΑΕ θα αξιολογήσει το συνολικό φάκελο του υπό ίδρυση πανεπιστημίου. Εντός αυτού, θα είναι και τα κριτήρια εισαγωγής των φοιτητών, τα οποία πρέπει να μας πείθουν, διαφορετικά θα προσδιορίσουμε ‘έλλειψη του φακέλου’. Παράλληλα, μπορούμε να κάνουμε ορισμένες παρατηρήσεις ή προτάσεις αλλαγών, ενώ θα διερευνήσουμε τί ισχύει και στο μητρικό Ίδρυμα. Ωστόσο, δεν μπορώ να γνωρίζω στην παρούσα φάση, εάν αυτό θα συνιστούσε λόγο απόρριψης του φακέλου - ίσως να είναι μία σημαντική υποσημείωση. Δεν πρέπει, επίσης, να ξεχνάμε ότι η Σχολή δεν θα είναι μία αλλά τρεις ή περισσότερες. Γενικά, η αδειοδότηση είναι μία σύνθετη διαδικασία, απαρτίζεται από πολλές παραμέτρους. Προφανώς, εάν τα αρνητικά ή τα προβληματικά σημεία είναι πολλά, τότε δεν θα μπορεί να δοθεί μία σύμφωνη γνώμη».Όσο για το περιεχόμενο της υπόλοιπης ομιλίας του, ο πρόεδρος της ΕΘΑΑ αναφέρει πως θα κάνει λόγο και για τις αλλαγές στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο, οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στο νομοσχέδιο. «Πρόκειται για αλλαγές, τις οποίες είχε αρχικά προτείνει το πανεπιστήμιο και η ΕΘΑΑΕ ενέκρινε, κατόπιν σχετικών παρατηρήσεων», θα πει.Μεταξύ των προσκεκλημένων να μιλήσουν στη Βουλή, οΣε επικοινωνία με το, ο ίδιος δήλωσε πως στην αυριανή του ομιλία θα περιοριστεί στα όσα έχουν ήδη συμπεριληφθεί στην κοινή ανακοίνωση, που εξέδωσε η Σύνοδος των Πρυτάνεων με ισχυρή πλειοψηφία ύστερα από την πρόσφατη έκτακτη συνεδρίασή τους. Συγκεκριμένα, θα αναφερθεί στο γεγονός ότι το πολυνομοσχέδιο θα επιφέρει μια κρίσιμη μεταβολή στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, η οποία θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στη λειτουργία των δημοσίων πανεπιστημίων, ιδίως των περιφερειακών, τα οποία θα πρέπει οπωσδήποτε να ενισχυθούν.«Δεν πρόκειται να εκφράσω ενστάσεις σε σχέση με το νομοσχέδιο», δηλώνει ο δρ Μάρης στο protothema.gr για να προσθέσει: «ο καθένας (από τους Πρυτάνεις) έχει τοποθετηθεί με βάση τις αποφάσεις των Συγκλήτων τους και δεν έχω να προσθέσω τίποτε περισσότερο. Θα μείνω αποκλειστικά σ’αυτό, για το οποίο είμαι εξουσιοδοτημένος και συμπεριλαμβάνεται στην τελευταία ανακοίνωση της Συνόδου».Με βάση τα προαναφερθέντα, αναμένεται από την πλευρά του να αναφερθεί στο ότι το νομοσχέδιο έχει αξιοποιήσει το μεγαλύτερο μέρος των προτάσεων της Συνόδου σε ό,τι αφορά την ενίσχυση των δημοσίων πανεπιστημίων αν και απαιτούνται περισσότερες κινήσεις για την ουσιαστική ενδυνάμωση και την ενίσχυση της διοικητικής αυτοτέλειας των Πανεπιστημίων. Είναι απαραίτητη η θέσπιση ενός πλαισίου λειτουργίας όχι μόνο σύγχρονου αλλά και ευέλικτου, με λιγότερη γραφειοκρατία και απλουστευμένες διαδικασίες. «Χρειαζόμαστε ένα καινούριο θεσμικό πλαίσιο, που να περιορίζει τη γραφειοκρατία και την πολυπλοκότητα. Θέλουμε απλοποίηση του νομικού πλαισίου, το οποίο διέπει τη λειτουργία των δημοσίων πανεπιστημίων», θα υπογραμμίσει ο δρ Μάρης, ενώ θα κάνει επιπλέον αναφορά στη σημασία της διασφάλισης της διαφάνειας και της λογοδοσίας.Σχετικά με τα μη κρατικά πανεπιστήμια, ο Πρύτανης του ΔΠΘ εκπροσωπώντας τη Σύνοδο των Πρυτάνεων, αναμένεται να υπερασπιστεί το δημόσιο χαρακτήρα της ανώτατης εκπαίδευσης στη χώρα μας, ενώ θα υποστηρίξει πως κάθε σημαντική μεταβολή θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον, όπως αυτό καθορίζεται από τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας. Για την ίδρυση των μη κρατικών πανεπιστημίων, αναδεικνύεται η ανάγκη ενός πλήρους θεσμικού πλαισίου καθώς και μία σειρά εγγυήσεων, που θα στοχεύουν στη συνολική αναβάθμιση της ποιότητας σπουδών.Επιπλέον, θα υπενθυμίσει πως είναι απαραίτητη η ανάγκη ενίσχυσης της χρηματοδότησης και του ανθρώπινου δυναμικού των δημοσίων πανεπιστημίων. Όπως λέει ο ίδιος, «θα επισημάνω την ανάγκη συνέχισης της ενίσχυσης, κυρίως στο ανθρώπινο δυναμικό και την χρηματοδότηση των τακτικών προϋπολογισμών, επειδή τα τρέχοντα έξοδα είναι ιδιαίτερα υψηλά». «Σε ό,τι αφορά το Δημοκρίτειο, πρόκειται να μιλήσω για την ανάγκη ενίσχυσής του κυρίως σε ανθρώπινο δυναμικό και χρηματοδότηση των τακτικών προϋπολογισμών. Θα αναφερθώ, επίσης, στην πληρότητα των σπουδών, που παρέχει», καταλήγει ο δρ Μάρης., πρόεδρος του οργανισμού Study in Greece, κατά την αυριανή του ομιλία ενώπιον της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, αναμένεται καταρχάς να σκιαγραφήσει τη σημερινή κατάσταση σε ό,τι αφορά τη διεθνή ακαδημαϊκή παρουσία της χώρας μας καθώς και να εξηγήσει ποιο ρόλο μπορεί να παίξει στην ενίσχυση της διεθνοποίησης της Ελλάδας ο φορέας, που εκπροσωπεί.Συγκεκριμένα, όπως εξήγησε ο ίδιος στο protothema.gr, θα αναφερθεί στο γεγονός ότι η Ελλάδα καταλαμβάνει αυτή τη στιγμή την 26η θέση στην Ευρώπη ως διεθνής εκπαιδευτικός προορισμός – μία από τις χαμηλότερες θέσεις - αλλά και στις εντατικές προσπάθειες της SiG για την προσέλκυση ξένων φοιτητών στη χώρα μας. Θα εξηγήσει πως, σύμφωνα με έκθεση της UNESCO για τη Διεθνή Εκπαιδευτική Αγορά, έξι εκατομμύρια φοιτητές σε ολόκληρο τον κόσμο προτιμούν το εξωτερικό για τις σπουδές τους (2022), ως το 2025 ο αριθμός τους αναμένεται να φτάσει τα 7,2 εκατομμύρια με τις συνολικές δαπάνες, που συνδέονται με την ανώτατη εκπαίδευση διεθνώς να προβλέπεται πως θα υπερδιπλασιαστούν – δηλαδή, από το 196 εκ.$ την προ-πανδημίας περίοδο, θα φτάσουν τα 433εκ.$ μέχρι το 2030. Ειδικότερα για τη χώρα μας, θα μοιραστεί τις εκτιμήσεις πως «κάθε εισερχόμενος φοιτητής δαπανά κατά μέσο όρο 5.000 -6.000 € μόνο για τα δίδακτρα ενώ για το σύνολο της διαβίωσής του στην Ελλάδα, υπολογίζεται ότι θα δώσει στη χώρα περίπου 15.000€ σε ετήσια βάση».Σε ό,τι αφορά τη «γνωριμία» με το Study in Greece, θα ενημερώσει πως «πρόκειται για μία ηλεκτρονική πλατφόρμα, όπως εκείνη που διαθέτουν οι περισσότερες χώρες, για τη διευκόλυνση της αναζήτησης αγγλόφωνων προγραμμάτων σπουδών από τους αλλοδαπούς ενδιαφερόμενους φοιτητές ενώ παράλληλα τους παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες, όπως για τα απαιτούμενα έγγραφα ή το κόστος διαβίωσης. Μέσω αυτής, καθοδηγούνται σχεδόν 50 εκατομμύρια πιθανοί φοιτητές ετησίως σε όλο τον κόσμο, προκειμένου να βρουν το ιδανικό πρόγραμμα σπουδών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, το Study in Turkey, το οποίο μέσα από τη διεθνή προβολή των πανεπιστημίων, κατάφερε μέσα σε 10 χρόνια (2012-2022) να αυξήσει τον αριθμό των διεθνών φοιτητών από 30.000 σε 260.000!».Στη συνέχεια, θα αναφερθεί στην καθυστερημένη μεν, απαραίτητη δε δημιουργία της πλατφόρμας στη χώρα μας, η οποία αποτελεί τον εθνικό φορέα υποστήριξης της διεθνοποίησης όλων των Ελληνικών πανεπιστημίων, λειτουργεί από το 2020 με τη μορφή αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας και η Γενική του Συνέλευση αποτελείται από 24 άτομα – ένα από κάθε πανεπιστήμιο.Σχετικά με το παρεχόμενο έργο, ο δρ Μιχαλακέλης θα εξηγήσει πως «συνεργαζόμαστε με πανεπιστήμια, υπουργεία, πρεσβείες και προξενεία, με εκπροσώπους του ιδιωτικού τομέα, εκπαιδευτικούς φορείς και διεθνείς οργανισμούς. Συμμετέχουμε σε διεθνείς εκπαιδευτικές εκθέσεις αλλά και κινητοποιούμε τους Έλληνες του εξωτερικού έτσι ώστε να προβάλουν και οι ίδιοι την Ελλάδα. Προσπαθούμε διαρκώς να αναβαθμίζουμε τις υπηρεσίες μας, τόσο πριν την άφιξη των ξένων φοιτητών όσο και μετά - τους διευκολύνουμε σε θέματα στέγασης, υποτροφιών, μαθητείας, εκμάθησης της γλώσσας, ένταξης σε φοιτητικές ομάδες στοχεύοντας στο να τους καλλιεργήσουμε την αίσθηση του ‘ανήκειν’, της ενσωμάτωσης και της συμπερίληψης, καθιστώντας την εκπαιδευτική τους εμπειρία μοναδική. Ως πλεονεκτήματα της χώρας μας, προτάσσουμε όχι μόνο το υψηλό επίπεδο σπουδών, αλλά και το χαμηλό κόστος διδάκτρων, το προσιτό κόστος διαβίωσης σε συνδυασμό με το κλίμα, τον πολιτισμό και τον τρόπο ζωής, καθώς αυτά συνθέτουν το ανταγωνιστικό εκπαιδευτικό μας προφίλ. Θα μιλήσει, ακόμη, για τις υπόλοιπες πτυχές της δραστηριότητας του οργανισμού: «Υποστηρίζουμε και τα ίδια τα πανεπιστήμια, σε ό,τι αφορά την οργάνωση της εμπορικής τους προβολής, την ανάπτυξη επιπλέον προγραμμάτων, τη διαμόρφωση μνημονίων συνεργασίας».Επιπλέον, θα υπογραμμίσει την ανάγκη συντονισμού των προσπαθειών διεθνοποίησης των πανεπιστημίων, προκειμένου η χώρα μας να διαμορφώσει μία ενιαία ''ταυτότητα'' προσέλκυσης αλλοδαπών φοιτητών, γεγονός που θα προσδώσει στην υπό οικοδόμηση προσπάθεια ιδιαίτερο κύρος – έναντι των μεμονωμένων και αποσπασματικών προσπαθειών, που γίνονται μέχρι σήμερα προς αυτή την κατεύθυνση. «Να δημιουργήσουμε ένα είδος ‘συνεταιρισμού πανεπιστημίων με ομοιόμορφη δομή, μοντελοποιημένες διαδιαδικασίες», ο στόχος που περιγράφει ο ίδιος. Ωστόσο, δεν θα παραλείψει να επισημάνει την ανάγκη στήριξης του φορέα: «είναι αυτονόητο, πως πέρα από τη θεσμοθέτηση, θα πρέπει να προβλεφθεί η ανάλογη οικονομική στήριξη του Study in Greece, προκειμένου να ευοδωθούν τα σχέδια».Κλείνοντας, ο πρόεδρος του SiG, θα μιλήσει για τα συνολικά οφέλη της προσπάθειας: «Η Ελλάδα, μετά την ψήφιση του νόμου και την ''επισημοποίηση'' της διεθνοποίησης των πανεπιστημίων, θα μπορεί πλέον να θεωρείται το νέο ''Ελντοράντο'' της διεθνούς ακαδημαϊκής κοινότητας. Να επανασυστηθεί στον κόσμο ως εκπαιδευτικός προορισμός. Να κατακτήσει μία εξέχουσα θέση στον Παγκόσμιο Ακαδημαϊκό Χάρτη».