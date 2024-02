New York Times: Η κοινωνικά συντηρητική, ορθόδοξη Ελλάδα θα ψηφίσει υπέρ του γάμου των ομοφύλων

Κλείσιμο

Η Ελλάδα ετοιμάζει να ψηφίσει υπέρ της επέκτασης του δικαιώματος του γάμου και της υιοθεσίας και στα ομόφυλα ζευγάρια, παρά τις αντιδράσεις, γράφει εκτενές ρεπορτάζ των New York Times Το νομοσχέδιο, γράφει η Νίκη Κιτσαντώνη που προσθέσει ότι η Ελλάδα θα γίνει η πρώτη χώρα στην Ευρώπη με πλειοψηφία ορθοδόξων που θα επεκτείνει τον γάμο και στα ομόφυλα ζευγάρια Πρόκειται για μέτρο το οποίο υποσχέθηκε να περάσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη νίκη του στις εκλογές πέρυσι το καλοκαίρι. Παραθέτουν ακόμη οι New York Times σημεία από την ομιλία του στη βουλή της Πέμπτη για το πώς εξασφαλίζεται η ισότητα για τα ομόφυλα ζευγάρια και διευκολύνεται η ζωή τους στο σχολείο, στα ταξίδια και στην πρόσβαση στην υγεία.Την ψήφιση του νομοσχεδίου χαιρετίζουν οι οργανώσεις υπέρ της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, προσθέτει το δημοσίευμα.Στην αμερικανική εφημερίδα μιλά μια γυναίκα από τη Θεσσαλονίκη που σκοπεύει να παντρευτεί το συντομότερο τη σύντροφό της. Μαζί έχουν μεγαλώσει ένα αγόρι έξι ετών. Αισθάνεται μεν απογοητευμένη από την αντίθεση στα μέτρα, αλλά είπε ότι, σύμφωνα με την εμπειρία της,. «Η ελληνική κοινωνία είναι πολύ πιο έτοιμη γι' αυτό απ' ό,τι νομίζουμε», είπε.Ωστόσο, «σε μια χώρα που, όπου το παραδοσιακό οικογενειακό μοντέλο εξακολουθεί να κυριαρχεί και η Ορθόδοξη Εκκλησία με επιρροή θεωρεί την ομοφυλοφιλία ως παρέκκλιση», τα μέτρα συνάντησαν κάποια έντονη αντίσταση, προσθέτει το δημοσίευμα.Αναφέρεται στιςκαι την επιστολή προς τους βουλευτές, αλλά και τις δηλώσεις ιεραρχών ότι δεν θα βάφτιζαν παιδιά ομόφυλων ζευγαριών.Εκκλησιαστικές ομάδες «ένωσαν τις δυνάμεις τους» με ακροδεξιές ομάδες, οργανώνοντας διαδηλώσεις . Από την άλλοι οι δημοσκοπήσεις έδειχναν ότι η κοινή γνώμη είναι διχασμένη για το ζήτημα, αλλά και περισσότερο αρνητική στην τεκνοθεσία.Υπάρχουν όμως και οι, γράφουν οι New York Times