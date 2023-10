Κυριάκος Μητσοτάκης: Πολυπαραγοντικός ο δισταγμός των νέων ζευγαριών να κάνουν παιδιά

Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μ ίλησε στο συνέδριο «Δημογραφικό 2023 – Ώρα για δράση», στο Athens Marriott Hotel.Όπως ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, «σε βάθος δεκαετιών θα φανούν τα αποτελέσματα της πολιτικής της κυβέρνησης για το δημογραφικό. Πρώτα και πάνω από όλα στοχεύουμε στηντωνκαι μετά η σταδιακή αναστροφή της πορείας τους με βάση το σχέδιό μας. Η αντιμετώπιση του δημογραφικού να ενώσεις τις πολιτικές δυνάμεις, δεν πρόκειται για πολιτικό χρέος, αλλάΕνώ, όπως είπε, ο δισταγμός των νέων ζευγαριών να κάνουν παιδιά είναιγια αυτό και η κυβέρνηση προχωρά σε στοχευμένες δράσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, η Next is Now και η Dome Consulting διοργανώνουν για 2η συνεχόμενη χρονιά, το συνέδριο: Δημογραφικό 2023 – Ωρα για δράση, στις 17 Οκτωβρίου 2023, στο Athens Marriot Hotel. Τις εργασίες του συνεδρίου άνοιξε και φέτος ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ στα πάνελ θα συμμετέχουν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, πολιτικοί, ειδικοί ακαδημαϊκοί και παράγοντες της αγοράς.





Στις 16:30, ο Πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση με τον εκλεγμένο Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα, στο Μέγαρο Μαξίμου.Στις 18:30, ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε έκτακτη τηλεδιάσκεψη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.