Δημοτικές εκλογές 2023: Προτεραιότητα η μετατροπή της Σερίφου σε Zero Waste Δήμο, λέει ο υποψήφιος δήμαρχος, Δ. Γκιολές

-

Τα βασικά σημεία του οδικού χάρτη της επόμενης πενταετίας για την Σέριφο περιγράφει ο υποψήφιος ΔήμαρχοςΟ επικεφαλής του συνδυασμούπου διεκδικεί τον Δήμο του όμορφου κυκλαδίτικου νησιού, μιλώντας στοτονίζει πως οραματική του πρόταση αποτελεί η μετατροπή τηςσεΠαράλληλα, σημειώνει πως στοχεύει στην αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων που αφορούν τις δομές Υγείας, τον βιολογικό καθαρισμό και το δίκτυο αποχέτευσης και ύδρευσης, ενώ δεσμεύεται για παροχή κινήτρων προκειμένου να παραμείνει το ιατρικό προσωπικό στο νησί.Γιατί εδώ και 4-5 χρόνια δεν έχει γίνει κανένα σημαντικό έργο στο νησί. Γιατί οι υποδομές υγείας έχουν αφεθεί στη τύχη τους. Γιατί δεν έχουμε νερό- παρά το γεγονός ότι έχουμε φράγμα- και το κουβαλάμε με τους νερουλάδες από πηγάδια…σα να βρισκόμαστε στη δεκαετία του 60. Γιατί ο βιολογικός καθαρισμός πρέπει να λειτουργήσει σωστά. Γιατί με 17.000 επισκέπτες και κατοίκους κάθε καλοκαίρι ο ΧΥΤΑ γέμισε και η μόνη μας λύση είναι προγράμματα όπως το Zero Waste. Γιατί οι επαγγελματίες του νησιού αγωνιούν για την επόμενη μέρα και δεν μένουν περισσότερο, επιμηκύνοντας την τουριστική περίοδο. Γιατί οι νέοι άνθρωποι και το επιστημονικό προσωπικό όπως π.χ. οι γιατροί, δεν έχουν κίνητρα να μείνουν στο νησί. Γιατί ενώ είμαστε μόλις 1500 μόνιμοι κάτοικοι, δεν βρισκόμαστε να μιλήσουμε, δεν κάνουμε τις γνωστές μας λαϊκές συνελεύσεις. Θέλετε κι άλλα; Έχω πολλά ακόμα!Λίγο ως πολύ τα αναφέραμε… είναι η υγεία, ο βιολογικός καθαρισμός δικτύου αποχέτευσης, η ύδρευση, η καθαριότητα, το οδικό δίκτυο, ο τουρισμός. Για την υγεία θα δώσουμε κίνητρα για να παραμείνουν οι γιατροί στο νησί μας με επιδότηση ενοικίου για όσους δεν έχουν στέγη. Επίσης θα αξιοποιήσουμε την ακίνητη περιουσία του Δήμου ώστε να μην τίθεται θέμα στέγασης με στόχο να προσελκύσουμε πιο εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό. Όσον αφορά τον βιολογικό θα επιδιώξουμε τη σωστή λειτουργία των εργοστασίων, την άμεση ανάθεση τους σε εργολάβο, την ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων και την αναβάθμιση τους ώστε να λειτουργούν αποτελεσματικά. Χρησιμοποιώντας και το σχετικό πρόγραμμά ΕΣΠΑ, στόχος μας είναι να αποκτήσουμε δύο μικρούς βιολογικούς compact ώστε να μετριάσουμε το πρόβλημα, ιδιαίτερα στα απομακρυσμένα χωριά. Για τον τομέα της καθαριότητας θα προβούμε στη σωστή διευθέτηση του υλικού που θα ανακυκλώνεται και στην αύξηση φυσικά του αριθμού των κάδων ανακύκλωσης στο νησί μας.Θα προβάλλουμε προγράμματα εθελοντικών καθαρισμών με την συμμετοχη όλων, των συλλόγων, φορέων και ιδιωτών και φυσικά με την εφαρμογή του προγράμματος ZERO WASTE θα λύσουμε μια και καλή το πρόβλημα των σκουπιδιών. Για τα προβληματα του οδικού δικτύου θα προσπαθήσουμε να βρούμε άμεσα χώρους στάθμευσης σε όλο το νησί και κυρίως στο Λειβάδι και την Χώρα, και θα προσπαθήσουμε να εντάξουμε μελέτες που υπάρχουν για την διάνοιξη δρόμων σε προγράμματα χρηματοδότησης. Τέλος όσον αφορά τον τουρισμό δεν θα πηγαίνουμε με κλειστά μάτια, αλλά θα ακολουθήσουμε την στρατηγική που θα διαμορφωθεί από την τουριστική επιτροπή η οποία θα συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά τον μήνα. Επίσης θα στοχεύσουμε στον "πράσινο τουρισμό" μέσω χρηματοδότησης από ΕΣΠΑ, με παράλληλη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των τουριστικών υποδομών και φυσικά θα πιέσουμε τις ακτοπλοικές εταιρίες για να κάνουμε την ζωή την δική μας και των επισκεπτών ευκολότερη.Ααα! Ξέχασα να το πω. Θα συνεργαστούμε με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, για την οποία η Σέριφος είναι σαν να μην υπάρχει τα τελευταία χρόνια!Η εφαρμογή του προγραμμάτος ZERO WASTE για εμάς και για τον τόπο έχει άμεση προτεραιότητα. Σημαίνει ότι τα απορρίματα στο νησί συλλέγονται και αξιοποιούνται με βάση τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, με στόχο να μην αφήνουν αποτύπωμα στο φυσικό περιβάλλον. Χωρίς ΧΥΤΑ και δημόσιους κάδους με διαχωρισμό στην πηγή και συλλογή πόρτα-πόρτα. Με κομποστοποίηση, ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση. Με σύγχρονη τεχνολογία που μας διευκολύνει και μας καθοδηγεί. Με σύμμαχο κάθε κάτοικο, κάθε επιχείρηση και κάθε επισκέπτη του νησιού. Αφού πραγματοποιήθηκε στην Τήλο με μεγάλη επιτυχία κάνοντας την το πρώτο νησί χωρίς απόβλητα μπορεί να γίνει παντού. Και θα σας περιμένω να σας ξεναγήσω σε ένα νησί τόσο καθαρό και τόσο όμορφο, μοναδικό στολίδι στην αγκαλιά των Κυκλάδων.