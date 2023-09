Ο «πόλεμος» ΗΠΑ-Κίνας για τα δίκτυα 5G, η Huawei και τα τάμπλετ του Άδωνι

Κλείσιμο

Οι υπεύθυνοι της εταιρίας @Huawei_Europe με κάλεσαν σήμερα στα Κεντρικά Γραφεία της εταιρίας τους στο Μαρούσι για να μιλήσω στους εργαζομένους τους για την σημασία των Εθνικών Εκλογών της 25ης Ιουνίου και της ανάγκης να εκλεγεί Αυτοδύναμη η Κυβέρνηση του @kmitsotakis το… pic.twitter.com/Yak8ecMr70 — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) June 7, 2023

Στον διπλωματικό και οικονομικό πόλεμο των Ηνωμένων Πολιτειών με την Κίνα για τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών 5G στην Ευρώπη εμπλέκει τον Άδωνι Γεωργιάδη , νυν υπουργό Εργασίας και πρώην υπουργό Ανάπτυξης, αμερικανικό δημοσίευμα. Οι Αμερικανοί, με όλους τους τρόπους εδώ και πέντε χρόνια, έχουν διαμηνύσει σε όλους τους Ευρωπαίους συμμάχους τους , άρα και στην Ελλάδα, να μην συμπράξουν και να μην αναθέσουν στην κινεζική Ηuawei κανενός είδους έργο σχετικά με την αναβάθμιση των δικτύων 5G για τις τηλεπικοινωνίες. Και παρά το γεγονός ότι η κινεζική εταιρεία δεν έχει λάβει κανένα έργο για αναβάθμιση τηλεπικοινωνιακών δικτύων στην Ελλάδα, πληροφορίες της εφημερίδας «τα Νέα», αναφέρουν ότι επικείμενο δημοσίευμα της αμερικανικής εφημερίδας New York Times θα αναφέρεται σε υποτιθέμενα δώρα που δόθηκαν από στελέχη της Huawei στον Άδωνι Γεωργιάδη.Μιλώντας στο protothema.gr ο υπουργός Εργασίας,, χαρακτηρίζει «αστείες» τις πληροφορίες που αναμένεται να δημοσιευσούν οι New York Times ότι δέχθηκε δώρα αξίας 3.000 ευρώ από την κινεζική Huawei προκειμένου από τη θέση του υπουργού Ανάπτυξης να ευνοήσει την κινεζική εταιρεία για να πάρει τη μεγαλύτερη δουλειά του 5G στην Ελλάδα.Όπως είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης στον Γιώργο Ευγενίδη δεν έλαβε δώρα αλλά αγόρασε συσκευές μάρκας Huawei από τον παιδικό του φίλο, Θόδωρο Ταμβακίδη, ο οποίος είναι πρώην στέλεχος της κινεζικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ο νυν υπουργός Εργασίας πρόσθεσε, ότι διαθέτει τις αποδείξεις γι' αυτές τις αγορές.«Πώς προκύπτει ότι επειδή αγόρασα τρίακαι έναέχω δωροδοκηθεί; Τα έχω αγοράσει και έχω αποδείξεις» είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης.απάντησε και σε άλλο ένα «αποδεικτικό στοιχείο» που σύμφωνα με το δημοσίευμα του Γιώργου Παπαχρήστου στα ΝΕΑ θα επικαλεστούν οι- ότι μια φορά έπαιξε τένις με ένα στέλεχος της Huwaei - λέγοντας ότι όντως αυτό έχει συμβεί και το στέλεχος ονομάζεται Τζάκι Τσεν.«Πώς προκύπτει ότι η Huawei έχει πάρει δουλειά στην Ελλάδα; Αφού η κινεζική εταιρεία δεν έχει πάρει καμία κρατική δουλειά στη χώρα μας» πρόσθεσε μιλώντας στο protothema.gr ο Άδωνις Γεωργιάδης τονίζοντας ότι ποτέ ως υπουργός Ανάπτυξης δεν έχει δώσει οποιοδήποτε state business.Σύμφωνα με το δημοσίευμα στην εφημερίδα τα ΝΕΑ οι New York Times θα επικαλεστούν υποκλαπείσες συνομιλίες από τις λιθουανικές μυστικές υπηρεσίες οι οποίες το 2020 παρακολουθούσαν για λογαριασμό των ΗΠΑ την Huwaei και τις επιχειρηματικές δραστηριότητές της στην Ευρώπη.Οι New York Times επιχειρώντας, δε, να «χτίσουν» μια υπόθεση που ως φαίνεται δεν έχει βάση, επικαλούνται, επίσης, την - ανακοινωμένη - επίσκεψη του Άδωνι Γεωργιάδη στις 7 Ιουνίου στα γραφεία της Huawei στο Μαρούσι, «ξεχνώντας» ότι τότε ο σημερινός υπουργός Εργασίας είχε επισκεφθεί δεκάδες άλλες επιχειρήσεις το ίδιο διάστημα στα πλαίσια της προεκλογικής περιόδου για τις εκλογές της 25ης Ιουνίου.Ο Άδωνις Γωργιάδης έχει στείλει ήδη επιστολή στους New York Times που του ζήτησαν να τοποθετηθεί επί των πληροφοριών που ετοιμάζονται να δημοσιεύσουν με τον υπουργό Εργασίας να αποδομεί έναν προς έναν τους ισχυρισμούς της αμερικανικής εφημερίδας.«Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις γιατί προφανώς χωρίς να το θέλετε θα μπορούσατε να είχατε παραπληροφορήσει τους αναγνώστες σας για τις δικές μου σχέσεις με την Huawei.