Εκλογές 2023 - Υπηρεσιακή κυβέρνηση: Ποιος είναι ο υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Πελαγίδης

Θεόδωρος Πελαγίδης, αναλαμβάνει καθήκοντα υπηρεσιακού υπουργού Οικονομικών υπό τον Ιωάννη Σαρμά.Ο Θεόδωρος Πελαγίδης, υπηρεσιακός υπουργός Οικονομικών έως τις νέες εκλογές στις 25 Ιουνίου, είναι υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας με αρμοδιότητες, μεταξύ των άλλων, την εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής, τις διεθνείς αγορές κεφαλαίου, τα συστήματα πληρωμών και διακανονισμού, την εξυγίανση τραπεζών. Είναι, επίσης, Πρόεδρος της Επενδυτικής Επιτροπής, της Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης και της Επιτροπής Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Τράπεζας.Από τοο Θόδωρος Πελαγίδης είναι Καθηγητής Οικονομικής Ανάλυσης στο Πανεπιστήμιο Πειραιά.Από τονδιετέλεσε NR Senior Fellow στο Brookings Institution USA. Έχει σπουδάσει οικονομικά στα Πανεπιστήμια Θεσσαλονίκης (πτυχίο, 1987 με υποτροφία ΙΚΥ), Sussex (M.Phil., 1989), Paris (Doctorat, 1993 με υποτροφία SPES των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων) & Harvard CES (Post-Doc, 1993 & 1995 με υποτροφία ΝΑΤΟ).Έχει διατελέσει Fulbright scholar στο Columbia University (2008) & NBG fellow στο HO, LSE (2010). Έχει επίσης εργασθεί ως expert στο Internal Evaluation Office του IMF (2015) σχετικά με την αξιολόγηση του ελληνικού προγράμματος διάσωσης και στην EC το 2018 (Horizon 2020).Έχει τουλάχιστονς με κριτές μεταξύ των οποίων: International Review of Law and Economics, Journal of Economic Studies, The Journal of Economic Policy Reform, The Journal of Policy Modelling, Cambridge Journal of Economics, European Journal of Law and Economics, Managerial and Decision Economics, Economists’ Voice, The Cato Journal, Review of International Studies, Journal of Post-Keynesian Economics, Asian Journal of Shipping and Logistics, etc.Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εδράζονται στις περιοχές των Οικονομικών της Νομισματικής Ενοποίησης, της Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Νομισματικής και Οικονομικής Ολοκλήρωσης, της Θετικής Πολιτικής Οικονομίας και των Ναυτιλιακών Οικονομικών.Στην Ελλάδαμεταξύ των οποίων, Η Προσοδοθηρία και οι Μεταρρυθμίσεις στην Ελληνική Οικονομία (2006), Η Στιγμή της Στροφής και ο Προοδευτικός Πραγματισμός στην Ελληνική Οικονομία (2010), Κατανοώντας την Κρίση στην Ελληνική Οικονομία (2013), Μέση Γη. Η Επιστροφή του Πολιτικού Κέντρου. Θεωρία και Οικονομικές Πολιτικές (2017) και Η Ελληνική Οικονομία πριν και μετά τον Covid-19 (2020).Διεθνώς έχει εκδώσει με τον Μ. Μητσόπουλο τα:-Understanding the Crisis in Greece. From Boom to Bust, MacMillan 2011 & 2012, 2nd ed.)-Greece. From Exit to Recovery? Brookings Institution Publ. 2014, -Who’s to Blame for Greece? Austerity in Charge of Saving a Broken Economy, MacMillan/Palgrave 2016, -Who’s to Blame for Greece? How Austerity and Populism are Destroying a Country with High Potential, Springer/MacMillan/Palgrave 2018, 2nd Ed. – Who’s to Blame for Greece? Life after Bankruptcy. Between Recovery and Sub-standard Growth, Springer/MacMillan Palgrave 2021, 3nd Ed, June.Έχει δημοσιεύσειστους Financial Times, e-CNN, e- New York Times, WSJ, The Guardian, La Croix, Die Welt, RSR Suisse, Berlingske, Washington Post, Bloomberg, Toronto Star, The Washington Times, Financial Times, El Mercurio, ElPais, κ.α. ενώ δημοσίευε σε τακτική βάση άρθρο γνώμης στην ιστοσελίδα του Brookings Institution, Global, Washington D.C. την περίοδο 2015-2020.