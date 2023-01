Ευγενία Μανωλίδου: Η ανάρτησή της από το Νταβός αγκαλιά με τον Άδωνι Γεωργιάδη

Το τερπνόν μετά του ωφελίμου προσπάθησαν να συνδυάσουν ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης με τη σύζυγό του, Ευγενία Μανωλίδου στο Νταβός της Ελβετίας.Ο Άδωνις Γεωργιάδης δίνει το «παρών» στο ετήσιο παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ που γίνεται στην Ελβετία και χθες με θέμα «Strategic Investments, demonstrating Resilience in times of Global Uncertainly, navigating the path ahead» τονίζοντας ότι «μέχρι τις εκλογές, πρόκειται να ανακοινωθούν νέες πολύ μεγάλες ξένες επενδύσεις με μεγάλο αντίκτυπο στην παγκόσμια επενδυτική κοινότητα».Μαζί του στο Νταβός είναι και η σύζυγός του όπως φαίνεται από τις αναρτήσεις της στα Social Media. Μάλιστα, η Υπεύθυνη Σπουδών στην σχολή Αρχαίων Ελληνικών Ελληνική Αγωγή ανάρτησε μια φωτογραφία που είναι αγκαλιά με τον σύζυγό της, χωρίς να γράψει κάτι:



Νωρίτερα, σε άλλη της ανάρτηση έδειξε στους 50.000 ακολούθους της , την πολύ χαμηλή θερμοκρασία που επικρατεί στο Νταβός με το θερμόμετρο να δείχνει μείον 17 βαθμούς Κελσίου.



Δείτε την ανάρτησή της:











