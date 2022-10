Ενεργειακή κρίση: Η Φον ντερ Λάιεν εισηγείται πλαφόν στο φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

Κλείσιμο

Επιστολή για τα μέτρα αντιμετώπισης τηςέστειλε στους ηγέτες των κρατών-μελών της ΕΕ εν όψει της άτυπης Συνόδου Κορυφής της Πράγας έστειλε ηΣτην επιστολή της, η πρόεδρος της Κομισιόν καταθέτει πρόταση για την επιβολή προσωρινού πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Παράλληλα, η Φον ντερ Λάιεν άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο να επιβληθεί ανώτατη τιμή στο φυσικό αέριο και πέρα από την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Η ίδια μίλησε και για κοινή προμήθεια ενέργειας για ολόκληρη την ΕΕ«Είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε ένα πλαφόν στην τιμή του αερίου που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό το πλαφόν θα είναι το πρώτο βήμα στην πορεία προς την διαρθρωτική μεταρρύθμιση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας» τόνισε η πρόεδρος της Κομισιόν.Το επίμαχο σημείο της επιστολής Φον ντερ Λάιεν είναι το εξής: «Thirdly, high gas prices are driving high electricity prices. We should limit this inflationary impact of gas on electricity, everywhere in Europe. That is why, accompanying our action on imported gas, we are ready to discuss the introduction of. This should reduce electricity prices, in anticipation of a structural reform of the electricity market. Such an EU-agreed cap would need to be designed so that it does not increase overall gas consumption. Such a measure requires both binding saving requirements to compensate for weaker price signals and safeguarding cross-border flows of subsidised electricity and to our neighbours».Κυβερνητικές πηγές κάνουν λόγο για δικαίωση της επιμονής της Αθήνας στις θέσεις της για συγκράτηση των τιμών του φυσικού αερίου.