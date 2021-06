Σκόπια: Συνεχίζουν την προκλητική καμπάνια «Macedonia Timeless»

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Συνεχίζει το υπουργείο Τουρισμού της, να προωθεί τουριστικά τη χώρα, γύρω από το προκλητικό μότο «» (Αιώνια «Μακεδονία»), παρά τα όσα προβλέπονται στη «».Αν και πριν από δύο χρόνια, όπως τότε είχε αποκαλύψει το protothema.gr, η κυβέρνηση Ζάεφ είχε δεσμευτεί προς την ελληνική πλευρά πως θα τροποποιηθεί η επίσημη τουριστική καμπάνια, σύμφωνα με τις Πρέσπες, εν τούτοις το υπουργείο Τουρισμού συνεχίζει να το παίζει προκλητικά σε δύο ταμπλό.Ενδεικτικό είναι πως η επίσημη τουριστική ιστοσελίδα της χώρας, λειτουργεί σε δύο… version. Τόσο με την αρχική ονομασία (www.macedonia-timeless.com) όσο και τη νέα (www.northmacedonia-timeless.com), μ’ την ένδειξη «Μacedonia’s official tourism web site».Και οι δύο σελίδες, παραπέμπουν στα δημοφιλή κοινωνικά δίκτυα (facebook twitter, youtube), όπου οι επίσημες ονομασίες τους παραμένουν σύμφωνα με το μότο «Macedonia Timeless», αναρτώντας ομορφιές και αξιοθέατα της χώρας ως «» και χρήση hashtag των όρων «Macedonia», «Macedonia Timelles», «Beautiful Macedonia» κ.α. Όλες οι αναρτήσεις είναι στην αγγλική γλώσσα, αφού οι σελίδες απευθύνονται στο διεθνές κοινό.Το προκλητικό σλόγκαν «Macedonia Timeless», κάτι σαν το δικό μας «Live your myth in Greece», καθιερώθηκε το 2009 επί παντοδυναμίας Γκρουέφσκι, στο πλαίσιο «αρχαιομακεδονοποίησης» της σλαβικής πλειοψηφίας που επιχείρησε να προωθήσει.Μέσω εντυπωσιακών σποτ, με άρωμα Χόλιγουντ, που προβλήθηκαν σε τοπικά και διεθνή δίκτυα (CNN, EURONEWS, TRAVEL CHANNEL κ.ά.) οι γείτονες επιχείρησαν να παρουσιαστούν ως απόγονοι των αρχαίων Μακεδόνων και της αρχαίας Μακεδονίας προωθώντας παράλληλα, εκτός από τον τουρισμό και τα «μακεδονικά» κρασιά.Αν και φαίνεται πως το τελευταίο διαστημα παράλληλα προωθείται το μότο: «All in North Macedonia» (Όλα στη Βόρεια Μακεδονία) εν τούτοις διάχυτη είναι η αίσθηση δεν υπάρχει πραγματικό ενδιαφέρον από τα Σκόπια, να προσαρμόσουν την επίσημη τουριστική καμπάνια και τα μέσα που χρησιμοποιούν για την προβολή της, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην «Συμφωνία των Πρεσπών».Τέτοιου είδους περιστατικά, οδηγούν στην καχυποψία της Αθήνας, παρά τις προσπάθειες των Σκοπίων να διασκεδάσουν τις εντυπώσεις. Ήδη μετά τα όσα έχουν συμβεί το τελευταίο διάστημα με αφορμή τη συμμετοχή της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου της Βόρειας Μακεδονίας στο Euro, η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε να βάλει στον «πάγο» την κύρωση από τη Βουλή, τριών μνημονίων που αφορούν στη «Συμφωνία των Πρεσπών», με στόχο να στείλει μήνυμα στον Ζάεφ, για πλήρη σεβασμό στα συμφωνηθέντα.