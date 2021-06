Σκέρτσος κατά ΣΥΡΙΖΑ για τα self tests: Κάθε μήνα και μια διαφορετική θέση

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Σκληρή πολιτική επίθεση εξαπολύει κατά τουγια το θέμα των self tests ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ , εγκαλώντας την αξιωματική αντιπολίτευση για ανεύθυνη στάση και καιροσκοπισμό, μεταξύ άλλων. Επιπλέον, στη δήλωσή του ο κ. Σκέρτσος, αφού υπενθυμίζει τις κατά καιρούς τοποθετήσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, τον καλεί να απαντήσει αν τελικώς συμφωνεί ή διαφωνεί με τη δωρεάν διάθεση των self tests στους πολίτες.«Η τακτική της "κωλοτούμπας" ήταν ανέκαθεν χαρακτηριστικό του ΣΥΡΙΖΑ. Και δυστυχώς παραμένει. Από σήμερα, μάλιστα, προστίθεται ακόμη ένα ζήτημα στη μακρά λίστα των θεμάτων για τα οποία η αξιωματική αντιπολίτευση τα λέει "και έτσι κι αλλιώς". Αυτό των self tests», σημειώνει εισαγωγικώς και συνεχίζει θυμίζοντας «μερικές μόνο από τις παλινωδίες που έχουν καταγραφεί τους τελευταίους τρεις μήνες στο θέμα αυτό από τον ΣΥΡΙΖΑ:, είχε διαφωνήσει κάθετα, με κεντρική του ανακοίνωση, στη μείζονα αυτή παρέμβαση δημόσιας υγείας, καταθέτοντας μάλιστα "πεντάλογο" με τους λόγους για τους οποίους τη θεωρούσε ακατάλληλη. Το έπραξε δε αυτό κόντρα στις εισηγήσεις της αρμόδιας Επιτροπής Δημόσιας Υγείας που είχε θέσει ως προϋπόθεση για το σταδιακό άνοιγμα της οικονομίας, την εφαρμογή της μαζικής αυτοδιάγνωσης.24 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ είχαν καταθέσει ερώτηση στη Βουλή αφήνοντας υπόνοιες για "σκανδαλώδη" ανάθεση και παρουσιάζοντας τον πρωθυπουργό και την Επιτροπή Δημόσιας Υγείας ως "πλασιέ" συγκεκριμένης εταιρείας. Η εταιρία αυτή τελικά ουδέποτε συμμετείχε στον διαγωνισμό της ΓΓ Πολιτικής Προστασίας αδειάζοντας πανηγυρικά τους "Κλουζώ" της αξιωματικής αντιπολίτευσης., ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αμφισβήτησε ευθέως την ασφαλή επιστροφή των μαθητών στο σχολείο και το εργαλείο της αυτοδιάγνωσης που επίσης ζητήθηκε από την Επιτροπή Δημόσιας Υγείας προκειμένου να επαναλειτουργήσουν τα σχολεία. Ένα μήνα μετά τα αποτελέσματα δείχνουν ότι όλα τα σχολεία της χώρας λειτούργησαν χωρίς προβλήματα και συρροές ή εστίες μεταδοτικότητας χάρη και στα self tests.- Σήμερα, 9 Ιουνίου 2021, με ανακοίνωσή του πάλι, ο ΣΥΡΙΖΑ αναγνωρίζει έστω εμμέσως -και με δυόμισι μήνες καθυστέρηση- τη χρησιμότητα των self tests και ζητάει να διατίθενται από τα φαρμακεία».Συμπέρασμα; Σύμφωνα με τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ, «το να έχει η αξιωματική αντιπολίτευση κάθε μήνα και μια διαφορετική θέση για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα δημόσιας υγείας αφενός δεν αποτελεί υπεύθυνη στάση και αφετέρου αποδεικνύει τον καιροσκοπισμό με τον οποίο προσεγγίζει τη διαχείριση της πανδημίας. Ας μας πει, λοιπόν, καθαρά: συμφωνεί ή διαφωνεί με τη δωρεάν διάθεση των self tests στους πολίτες;»Και η δήλωση του Α. Σκέρτσου καταλήγει ως εξής: «Τα self tests μαζί με τον εμβολιασμό συνέβαλαν καθοριστικά στην άρση των περιορισμών της προηγούμενης περιόδου και στη σταδιακή απελευθέρωση της κοινωνίας και της οικονομίας από τα δεσμά της πανδημίας. Όσο κι αν δεν αρέσει αυτό στον ΣΥΡΙΖΑ, εμείς θα συνεχίσουμε αυτή την επιτυχημένη πολιτική».