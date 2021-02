Η έκτη επιστρεπτέα προκαταβολή θα καταβληθεί τον Μάρτιο

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

«Σε αυτή την κρίση, η οποία είναι ένα δυναμικά εξελισσόμενο γεγονός, προσαρμόζεις τη στρατηγική σου. Δεν ισχύει για πάντα μια απόφαση. Σωστά άνοιξαν τα σχολεία και το λιανεμπόριο και σωστά τώρα γίνεται αλλαγή της στρατηγικής για να αποφύγουμε το τρίτο κύμα» τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκος Παπαθανάσης μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμόΌπως είπε ο κ. Παπαθανάσης, το τρέχον αλλά και το επόμενο σαββατοκύριακο, σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Χαλκίδα δεν θα λειτουργήσει η παραλαβή από τα καταστήματα εστίασης ( take away ) αλλά μόνο η παράδοση κατ' οίκον, το γνωστό delivery.Τα δύο σαββατοκύριακα στις περιοχές αυτές ανοιχτά θα είναι μέχρι τις 17:00, το απόγευμα τα σούπερ μάρκετ, οι φούρνοι και πρατήρια βενζίνης και αυτό το σαββατοκύριακο θα λειτουργούν οι λαϊκές αγορές, ενώ το επόμενο όχι.Από Δεύτερα, επισήμανε ο κ. Παπαθανάσης, το λιανεμπόριο θα λειτουργεί με click away , ενώ Δευτέρα με Παρασκευή θα επιτρέπεται κανονικά και η προμήθεια take away.Ακόμα, γνωστοποίησε ότι επίκειται ένα νέο δανειοδοτικό πρόγραμμα για πολύ μικρές επιχειρήσεις, έως 50.000 ευρώ.Τέλος, σημείωσε ότι η έκτη φάση της επιστρεπτέας προκαταβολής θα καταβληθεί τον Μάρτιο, λαμβάνοντας υπόψη τους τζίρους των επιχειρήσεων τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 2021, σε σύγκριση με τους περσινούς τζίρους του ίδιου διαστήματος.