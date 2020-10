Αθήνα για Oruc Reis: Η νέα Navtex συνιστά μείζονα κλιμάκωση και ευθεία απειλή

καταδεικνύεται και πάλι η αναξιοπιστία της» καθώς και το οτι «δεν επιθυμεί ειλικρινά το διάλογο» .

Ραγδαία επιδείνωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων προκαλεί η νέα παράνομη τουρκικήγια τοκοντά στομε το ελληνικό υπουργείο σε ανακοίνωσή του να κάνει λόγο για μείζονα κλιμάκωση και ευθεία απειλή.Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση με την κίνηση της Τουρκίας «Η νέα παράνομη τουρκική Navtex για παράνομες έρευνες νοτίως του Καστελόριζου στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, σε απόσταση μόλις 6,5 ν.μ. από ελληνικές ακτές, συνιστά μείζονα κλιμάκωση και ευθεία απειλή κατά της ειρήνης και της ασφάλειας στην περιοχή.Μόλις λίγες ημέρες μετά τη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας, κατά την οποία η τουρκική πλευρά δεσμεύτηκε να προτείνει ημερομηνία για τις διερευνητικές επαφές, καταδεικνύεται και πάλι η αναξιοπιστία της όπως και το γεγονός ότι η Τουρκία δεν επιθυμεί ειλικρινά το διάλογο. Εμμένει σε επιθετικές και έκνομες τακτικές παρελθόντων αιώνων, επιβεβαιώνοντας περίτρανα το ρόλο της ως του κατεξοχήν παράγοντα αστάθειας και παραβατικότητας στην περιοχή. Από τη Λιβύη ως το Αιγαίο και την Κύπρο, τη Συρία, το Ιράκ και πλέον και το Ναγκόρνο Καραμπάχ.Αγνοεί συστηματικά το Διεθνές Δίκαιο, το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και τους κανόνες καλής γειτονίας. Δυναμιτίζει κάθε προσπάθεια διαλόγου, περιφρονώντας τις προτροπές της Διεθνούς Κοινότητας. Αδιαφορεί προκλητικά στις παροτρύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για συμμόρφωση προς τη διεθνή νομιμότητα, ως αυτονόητη προϋπόθεση κάθε βήματος προόδου στις ευρωτουρκικές σχέσεις.Καλούμε την Τουρκία να ανακαλέσει άμεσα την απόφασή της.Να τερματίσει άμεσα τις παράνομες ενέργειές της δια των οποίων υπονομεύει συστηματικά την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή.Η Ελλάδα, ως σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος, δεν εκβιάζεται. Θα συνεχίσει να υπερασπίζεται την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα, συμβάλλοντας παράλληλα στην εδραίωση της περιφερειακής ασφάλειας και σταθερότητας.Όπως μεταδίδουν τα τουρκικά ΜΜΕ το βράδυ της Κυριακής, βγαίνει ξανά στηντο ερευνητικό πλοίο «. Οι έρευνες θα πραγματοποιηθούν σε περιοχή νότια του, έως τις 22 Οκτωβρίου. Ηβγήκε 23:50 και είναι 7,5 μίλια απο το Καστελόριζο ., με τις δύο άκρες του να βρίσκονται ανάμεσα στη Ρω και στη Στρογγύλη, τις δύο νησίδες που συμπληρώνουν το σύμπλεγμα.Άλλα δύο πλοία, τα Ataman και Cengiz Han, θα συνεχίσουν τις έρευνές τους σε θαλάσσια περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου που συμπεριλαμβάνει ύδατα νότια του Καστελόριζου ως την 22η Οκτωβρίου, σύμφωνα με την ειδοποίηση.Οι υπουργοί Εξωτερικών της Ελλάδας Νίκος Δένδιας και της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου συναντήθηκαν την περασμένη εβδομάδα στην Μπρατισλάβα και συμφώνησαν να διεξαχθούν διμερείς διερευνητικές επαφές.Τον περασμένο μήνα η Άγκυρα απέσυρε το Ορούτς Ρέις από την Ανατολική Μεσόγειο για να «επιτρέψει μια διπλωματική προσέγγιση με την Ελλάδα» ενόψει της συνόδου κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Κατά το πέρας του συνόδου κορυφής, η ΕΕ κατέστησε σαφές ότι θα χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της εάν συνεχιστούν «οι μονομερείς ενέργειες και οι προκλήσεις» της Τουρκίας, κίνηση που η τουρκική κυβέρνηση αντέτεινε ότι θα επιδεινώσει τα προβλήματα στις διμερείς σχέσεις μεταξύ της Άγκυρας και των Βρυξελλών.TURNHOS N/W : 1262/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 11-10-2020 23:33)TURNHOS N/W : 1262/20MEDITERRANEAN SEA1. SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇREİS, ATAMAN AND CENGİZHAN FROM 120600Z OCT 20 TO 222059Z OCT 20 IN AREA BOUNDED BY;35 34.82 N - 028 00.13 E35 34.83 N - 028 28.78 E35 36.77 N - 028 28.77 E35 59.87 N - 029 22.85 E35 59.87 N - 029 34.20 E35 59.92 N - 029 59.75 E35 42.52 N - 030 04.35 E34 49.53 N - 028 00.07 E35 09.32 N - 028 00.05 E6 NM BERTH REQUESTED.2. CANCEL THIS MESSAGE 222059Z OCT 20.