Μπαϊράκι από τους Σκοπιανούς: Απαιτούν η Ελλάδα να τους αποκαλεί «Μακεδονία»!

Ξεφτίζει ηλόγω της αδιαλλαξίας και του μαξιμαλισμού τωνπου δεν αρκούνται στη χρήση του ονόματος «» αλλά προσπαθούν να δημιουργήσουν κερκόπορτα για να αναγκάσουν την Ελλάδα να δεχθεί να τους αποκαλεί «Μακεδονία» νέτο σκέτο!Η πρωτοφανής αξίωση των Σκοπιανών«Όσον αφορά στην υπογραφή και υλοποίηση του Προγράμματος Στρατιωτικής Συνεργασίας (ΠΣΣ) έτους 2020 με τη Βόρεια Μακεδονία, ο Αξιωματικός Σύνδεσμος Σκοπίων, ανέφερε την αιφνίδια αλλαγή στάσης της εν λόγω χώρας και συγκεκριμένα ότι επιδιώκει τη χρήση του ακρωνυμίου MKD αντί του RNM» αναφέρεται, το οποίο φέρνει στη δημοσιότητα το protothema.gr. «Στο Action Plan 2019 με τη Βόρεια Μακεδονία, το οποίο υπεγράφη έναντι ΠΣΣ 2019, καθώς και σε όλες τις συναφείς δράσεις, χρησιμοποιήθηκε η σύντμηση RNM (δηλαδή Republic of North Macedonia) με τη συναίνεση της εν λόγω χώρας» αναφέρεται στο έγγραφο του ΓΕΕΘΑ.Όπως επισημαίνεται στο σημείωμα που είναι διαβαθμισμένο ως εμπιστευτικό, η άποψη του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας είναι «να μην υπογραφεί το ΠΣΣ 20 με τη σύντμηση MKD» και «να επιδιωχθεί να γίνει χρήση των ονομάτων των χωρών ολογράφως (Greece - Republic of North Macedonia ή North Macedonia) προκειμένου να ξεπεραστεί το ζήτημα των συντμήσεων και να υπογραφεί το ταχύτερο δυνατό το ΠΣΣ 2020 Ελλάδας-Βόρειας Μακεδονίας και να υλοποιηθούν οι δράσεις του».με τηλεγράφημά του από 19ης Ιουνίου 2020 το οποίο διαβαθμίστηκε ως εμπιστευτικό και επείγον, τονίζει ότι το κείμενο για το Πρόγραμμα Στρατιωτικής Συνεργασίας αποτελεί προϊόν διαπραγμάτευσης επί σχεδόν ένα χρόνο (πρόκειται για την 5η εκδοχή του) και είχε γίνει αποδεκτό από το ΓΕΕΘΑ, το οποίο του είχε δώσει οδηγία να το υπογράψει».Ενημερώνοντας τα υπουργεία Εξωτερικών και Εθνικής Άμυνας για τις απαιτήσεις των Σκοπιανών, ο πρέσβυς Γιαννακάκης σημειώνει ότι οι Σκοπιανοί συνομιλητές του Έλληνα αξιωματικού που χειριζόταν τις διαπραγματεύσεις για την οριστικοποίηση του Προγράμματος Στρατιωτικής Συνεργασίας είπαν «προφορικά ότι θέλουν κάτι τεχνικές αλλαγές ήσσονος σημασίας και αντικατάσταση του RNM από MKD. Ακολούθως έλαβε το email το οποίο καταγράφει το αίτημα για αλλαγή, χωρίς περαιτέρω διευκρινίσεις».Απαντώντας στους Σκοπιανούς,σχετικά με τα αιτήματα των γειτόνων να τους αναγνωρίσει η Αθήνα με την κωδική συντομογραφία MKD και να λάβει οδηγίες.Επιχειρώντας να εξηγήσει την αιφνίδια μεταστροφή των Σκοπιανών που απαίτησαν από το ελληνικό υπουργείο Εθνικής Άμυνας να υπογράψει επίσημη συμφωνία αναγνωρίζοντας τη γειτονική χώρα σαν «Μακεδονία», ο πρέσβυς Γιαννακάκης επισημαίνει: «Από πλευράς μας, σημειώνεται ότι ενδεχομένως, ενόψει υπογραφής, το κείμενο να δόθηκε από υπηρεσιακά στελέχη προς τελική έγκριση στην εδώ πολιτική ηγεσία, η οποία να έκρινε ότι, ενόψει βουλευτικών εκλογών στις 15 Ιουλίου, δεν ήταν δυνατό να γίνει αποδεκτό το RNM (Republic of North Macedonia)» και καταλήγει: «Σε κάθε βέβαια περίπτωση, η ξαφνική προβολή ενός δύσκολου αιτήματος την τελευταία στιγμή δείχνει να αποτελεί προσφιλή εδώ τακτική»., ο πρεσβευτής της Ελλάδας στα Σκόπια τονίζει επίσης ότι οι Ευρωπαίοι δεν συμμερίζονται τα ελληνικά επιχειρήματα για την ανάγκη χρήσης της συντομογραφίας RNM. «Οι εδώ τουλάχιστον συνομιλητές μας στην ΕΕ αντιλαμβάνονται ότι τα αρχικά RNM χρησιμοποιούνται ευρέως στο πλαίσιο της δημόσιας διοίκησης. Αποδέχονται όμως την επιχειρηματολογία της εδώ πλευράς ότι τα αρχικά MK και MKD προβλέπονται από το άρθρο 1.3 (e)της Συμφωνίας των Πρεσπών για όλες τις περιπτώσεις και δεν αντιμετωπίζουν ευνοϊκά το επιχείρημά μας ότι οι συντομογραφίες που χρησιμοποιούνται για την Βόρεια Μακεδονία στο πλαίσιο ΕΕ και ΝΑΤΟ Χρειάζονται διαφορετική ρύθμιση» σημειώνει ο πρέσβυς Γιαννακάκης.Διαβάστε τι αναφέρεται κατά λέξη στο άρθρο 1, παράγραφος 3, εδάφιο ε της Συμφωνίας των Πρεσπών: «Οι κωδικοί χώρας για τις πινακίδες αυτοκινήτων του δεύτερου μέρους (Σκόπια) θα είναι NM και NMK. Για όλους τους άλλους σκοπούς, κωδικοί χώρας παραμένουν οι MK και MKD, όπως επισήμως αποδόθηκαν από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ΔΟΤ)».Δυστυχώς η συγκεκριμένη πρόβλεψη της Συμφωνίας των Πρεσπών δικαιώνει την κριτική σε βάρος εκείνων που υπέγραψαν το πρωτόκολλο για την μετονομασία της γειτονικής χώρας σε «Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας» ότι οι αναφορές σε αρκετά σημεία του μοιάζουν σαν να στρώνουν το χαλί στις μαξιμαλιστικές απαιτήσεις των Σκοπιανών να σφετεριστούν το όνομα της Μακεδονίας...