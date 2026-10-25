Ελληνική ομάδα μαθητών κατέκτησε τη 2η θέση στην Ευρώπη και την 3η παγκοσμίως σε διαγωνισμό ρομποτικής στην Κροατία

Η ομάδα «Δαίδαλος» των Σύγχρονων Εκπαιδευτηρίων Μάνεση διακρίθηκε στο WRO Open Europe Championship με ένα έξυπνο αερόπλοιο που αξιοποιεί τη ρομποτική και την τεχνητή νοημοσύνη για την προστασία αρχαιολογικών χώρων και πολιτιστικών μνημείων

σημαντική διεθνή διάκριση πέτυχαν τρεις Έλληνες μαθητές, οι οποίοι κατάφεραν να ξεχωρίσουν ανάμεσα σε ομάδες από την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο, παρουσιάζοντας μια πρωτοποριακή εφαρμογή ρομποτικής για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.



Η ομάδα «Δαίδαλος» των Σύγχρονων Εκπαιδευτηρίων Μάνεση συμμετείχε στο διεθνές πρωτάθλημα εκπαιδευτικής ρομποτικής WRO Open Europe Championship, που πραγματοποιήθηκε στην Κροατία, κατακτώντας τη 2η θέση μεταξύ των ευρωπαϊκών ομάδων και την 3η θέση στην παγκόσμια κατάταξη.







Η διάκριση αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς οι μαθητές δεν περιορίστηκαν στην κατασκευή ενός ρομποτικού συστήματος, αλλά επιχείρησαν να δώσουν μια τεχνολογική απάντηση σε μια πραγματική πρόκληση: πώς μπορούν οι αρχαιολογικοί χώροι να επιτηρούνται αποτελεσματικότερα και πώς μπορούν να εντοπίζονται εγκαίρως πιθανοί κίνδυνοι.

Ένα έξυπνο αερόπλοιο για την προστασία αρχαιολογικών χώρων





Αξιοποιώντας ρομποτικά συστήματα και τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, οι μαθητές ανέπτυξαν μια εκπαιδευτική πρόταση που φιλοδοξεί να συμβάλει στην έγκαιρη αναγνώριση κινδύνων και στην ταχύτερη αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών.



Με σύνθημα «Έξυπνη εποπτεία, Άμεση Δράση», η ομάδα επιχείρησε να συνδέσει την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας με τις δυνατότητες που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία.



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Η εφαρμογή παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του διεθνούς διαγωνισμού ως μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική προσέγγιση, αναδεικνύοντας πώς η γνώση από διαφορετικά επιστημονικά πεδία μπορεί να αξιοποιηθεί για την αντιμετώπιση σύγχρονων αναγκών.



Η διάκριση στην Κροατία και η προσπάθεια των μαθητών Η συμμετοχή στο WRO Open Europe Championship έδωσε στους τρεις μαθητές την ευκαιρία να παρουσιάσουν την κατασκευή τους ενώπιον διεθνούς κοινού, να ανταλλάξουν απόψεις με συνομηλίκους τους από διαφορετικές χώρες και να δοκιμάσουν τις ιδέες τους σε ένα απαιτητικό περιβάλλον.



Η επιτυχία ήταν το αποτέλεσμα πολύμηνης προσπάθειας, με ώρες σχεδιασμού, κατασκευών, δοκιμών, πειραματισμών και συνεργασίας.



Μιαπέτυχαν τρεις Έλληνες μαθητές, οι οποίοι κατάφεραν να ξεχωρίσουν ανάμεσα σε ομάδες από την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο, παρουσιάζοντας μια πρωτοποριακή εφαρμογή ρομποτικής για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.Η ομάδα «Δαίδαλος» των Σύγχρονων Εκπαιδευτηρίων Μάνεση συμμετείχε στο διεθνές πρωτάθλημα εκπαιδευτικής ρομποτικής WRO Open Europe Championship, που πραγματοποιήθηκε στην Κροατία, κατακτώντας τη 2η θέση μεταξύ των ευρωπαϊκών ομάδων και την 3η θέση στην παγκόσμια κατάταξη.Πίσω από την επιτυχία βρίσκονται οι μαθητές Εμμέλεια Αναγνώστου, Μαρίλια Λουτατίδη και Ιωάννης Καρλαύτης, οι οποίοι, με την καθοδήγηση των προπονητών τους, σχεδίασαν και παρουσίασαν μια καινοτόμο πρόταση που συνδυάζει τη ρομποτική, την τεχνητή νοημοσύνη και την προστασία ιστορικών μνημείων.Η διάκριση αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς οι μαθητές δεν περιορίστηκαν στην κατασκευή ενός ρομποτικού συστήματος, αλλά επιχείρησαν να δώσουν μια τεχνολογική απάντηση σε μια πραγματική πρόκληση: πώς μπορούν οι αρχαιολογικοί χώροι να επιτηρούνται αποτελεσματικότερα και πώς μπορούν να εντοπίζονται εγκαίρως πιθανοί κίνδυνοι.Ένα έξυπνο αερόπλοιο για την προστασία αρχαιολογικών χώρωνΤο έργο «Δαίδαλος» βασίζεται στην ιδέα της δημιουργίας ενός έξυπνου αερόπλοιου, το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιείται για την εποπτεία και την προστασία αρχαιολογικών χώρων και πολιτιστικών μνημείων.Αξιοποιώντας ρομποτικά συστήματα και τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, οι μαθητές ανέπτυξαν μια εκπαιδευτική πρόταση που φιλοδοξεί να συμβάλει στην έγκαιρη αναγνώριση κινδύνων και στην ταχύτερη αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών.Με σύνθημα «Έξυπνη εποπτεία, Άμεση Δράση», η ομάδα επιχείρησε να συνδέσει την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας με τις δυνατότητες που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία.Η επιλογή του ονόματος «Δαίδαλος» παραπέμπει στον μυθικό εφευρέτη της αρχαιότητας, συνδέοντας συμβολικά την ανθρώπινη επινοητικότητα με τη σύγχρονη μηχανική και την καινοτομία.Η εφαρμογή παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του διεθνούς διαγωνισμού ως μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική προσέγγιση, αναδεικνύοντας πώς η γνώση από διαφορετικά επιστημονικά πεδία μπορεί να αξιοποιηθεί για την αντιμετώπιση σύγχρονων αναγκών.Η συμμετοχή στο WRO Open Europe Championship έδωσε στους τρεις μαθητές την ευκαιρία να παρουσιάσουν την κατασκευή τους ενώπιον διεθνούς κοινού, να ανταλλάξουν απόψεις με συνομηλίκους τους από διαφορετικές χώρες και να δοκιμάσουν τις ιδέες τους σε ένα απαιτητικό περιβάλλον.Η επιτυχία ήταν το αποτέλεσμα πολύμηνης προσπάθειας, με ώρες σχεδιασμού, κατασκευών, δοκιμών, πειραματισμών και συνεργασίας.

Οι μαθητές χρειάστηκε να συνδυάσουν τεχνικές γνώσεις με δημιουργική σκέψη, να αντιμετωπίσουν δυσκολίες στην ανάπτυξη της κατασκευής και να παρουσιάσουν με σαφήνεια τον τρόπο λειτουργίας και τις δυνατότητές της.



Η κατάκτηση της δεύτερης θέσης μεταξύ των ευρωπαϊκών συμμετοχών και της τρίτης σε παγκόσμιο επίπεδο αποτέλεσε την επιβράβευση αυτής της συλλογικής προσπάθειας.



Παράλληλα, ανέδειξε τον ρόλο της εκπαιδευτικής ρομποτικής στην ανάπτυξη δεξιοτήτων όπως η συνεργασία, η επίλυση προβλημάτων, η κριτική σκέψη και η δημιουργικότητα.



Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί πίσω από την επιτυχία Καθοριστική για τη διάκριση υπήρξε η συνεργασία των τριών μαθητών με τον προπονητή τους, Λεωνίδα Σουρτζόπουλο, και τη βοηθό προπονήτρια Χριστίνα Ρόκκου, οι οποίοι τους καθοδήγησαν κατά την προετοιμασία και την παρουσίαση του έργου.



Τα Σύγχρονα Εκπαιδευτήρια Μάνεση εξέφρασαν τη χαρά και την υπερηφάνειά τους για το αποτέλεσμα, συγχαίροντας τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς που συνέβαλαν στην επιτυχία.



Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση του σχολείου, η συγκεκριμένη διάκριση αποδεικνύει ότι η δημιουργικότητα, η συνεργασία και η επιμονή μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικά αποτελέσματα, ακόμη και σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές διεθνείς διοργανώσεις.



Πέρα από τις θέσεις που κατέκτησε, η ομάδα «Δαίδαλος» επέστρεψε από την Κροατία έχοντας αποκτήσει πολύτιμες εμπειρίες και παρουσιάσει μια ιδέα με σαφή κοινωνικό και πολιτιστικό προσανατολισμό.



Η επιτυχία των τριών μαθητών αποτελεί παράδειγμα των δυνατοτήτων που προσφέρει η σύγχρονη εκπαίδευση, όταν η τεχνολογία συνδυάζεται με τη φαντασία και την αναζήτηση πρακτικών λύσεων σε πραγματικά προβλήματα.

25.10.2026, 12:00