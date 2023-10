Νευρώνας: Ξεκινάει το Φεστιβάλ Συμπεριληπτικών Παραστατικών Τεχνών και Καλλιτεχνικής Διάδρασης

Τις επόμενες ημέρες θα πραγματοποιηθεί τοστην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Πρόκειται για ένα FESTival Συμπεριληπτικών Παραστατικών Τεχνών και Καλλιτεχνικής Διάδρασης που διεξάγεται από τοένα ψηφιακό «σπίτι» που αγκαλιάζει τους ανθρώπους με αναπηρία, δίνοντας έμφαση στις δεξιότητές τους, δίνοντάς τους φωνή και εντάσσοντάς τους ως ενεργά μέλη του κοινωνικού συνόλου.Από τις 5 έως και 8 Οκτωβρίου του 2023 ο κόσμος θα έχει την ευκαιρία να γίνει μέρος και να απολαύσει με τον δικό του τρόπο Θέατρο, Μουσική, Χορό, Εκθέσεις, Κινηματογράφο, Εργαστήρια, Performances, Ομιλίες και Συζητήσεις. 4 ημέρες Γιορτής, με στόχο να είναι όλοι εκεί, ανάπηροι και μη, για να συμμετέχουμε, να δούμε, να ακούσουμε και να κουβεντιάσουμε πώς οι άνθρωποι με και χωρίς αναπηρία δημιουργούμε και παίρνουμε χαρά, μέσα από τις τέχνες και τον πολιτισμό.Περισσότεροι από 100 άνθρωποι θα προσφέρουν μια μοναδική εμπειρία και πάνω από 200 καλλιτέχνες προσκαλούν τους επισκέπτες να απολαύσουν τα έργα τους. 65 δράσεις για μικρούς και μεγάλους που σίγουρα θα ανταμείψουν με πνευματική και συναισθηματική ικανοποίηση το κοινό που θα τις παρακολουθήσει.Exis Dance Company με το συγκρότημα Αγία Φανφάρα, C-Through Vocal Group μαζί με την Φωτεινή Βελεσιώτου, EyeHarp, Bandokafenio, Mix n' Match, "Music Heals" με τον Στέλιο Τσουκιά, "O Μικρός Πρίγκιπας σε χρόνο Ενεστώτα", Τα Τρελά Χρώματα, Τζάμπολ Αγάπης, "Η Ζωγραφιά του Θεού", BRAINSHOT, Άδα Σταματάτου - "Η ζωή μου με τον Γιάννη", "Ο Καραγκιόζης Χρυσοχόος", "Neurodiversity & Allies Network" της Vodafone, Αφηγήσεις Παραμυθιών, Άγγελοι της Χαράς, Music & Art 4All, Η Ρουτίνα, Nikos The Magician, Among The Ants - Ο Ιππότης με τη σκουριασμένη πανοπλία, "Λινές Πυξίδες", Woli, Στέλλα Διακάτου, «Νόμος-Νομίζω-Νόμισμα» από τη Νομισματική Συλλογή της Alpha Bank - Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για την ιστορία του νομίσματος, Παναγιώτης Παράσχου, Σπουδαία Events, "Πολύχρωμα Φτερά: Ματίς" - Art for Earth & Σύλλογος Ελλάδας Phelan-McDermid, Εργαστήρια, Σοφία Ρομπόλη, "Λύδα η Φυσαλίδα", Handbrake, Nevronas Talks, Κέντρο Καθοδήγησης Καρκινοπαθών Κ3, Μάκης & Νικόλας Τσιγάντες, ‘’Όριο: διερευνώντας την αισθητική της πρόσβασης", ’’Τα Πέταλα της Ειρήνης", DJ set, El Sistema Greece, Θεατρικό Παιχνίδι, Εκθέσεις, Μουσειοβαλίτσα από το Μουσείο Αλέκος Φασιανός, Χρήστος Μελέτης - «Κάπτεν ΑμεΆρικα», Πάνος Ζουρνατζιδης, Paul Debebe, Αμυμώνη, Γιώτα Ευσταθίου και Κατερίνα Χατζάκη, Γη Θεραπαινίς, Θεατρική ομάδα ΔΕΚΑ PLAYBACK, Γιώτα Πεκλάρη - CONNECTING BODY, Έφη Γκουλή, Ιωσήφ Πολυζωίδης, ATLAS E.P., ΕΣΤΙΑ, Παναγιώτης Αλεξανδράκης, Μαρία Ρίκκου, Βαρβάρα Κυπαρίσση - Karnak The Temple of Dance, Στελλα Διακάτου, "Ένας κόσμος δύο όψεις", Το Εργαστήρι, Η Yoga αγκαλιάζει τα παιδιά στο Φάσμα του Αυτισμού, Πηνελόπη Ανδρεαδάκη,HandsUp, Το ΠΕΤΑΓΜΑ, VR Planet, ΣΚΕΠ, Ντέμη Χασούρη & Μαίρη Μητσάκη (Autism Greece), Θεοδώρα Σιάρκου, Ομάδα χορού This-Ability Introducing "E.R.O.S.", FairLife L.C.C., Ειρήνη Κορακάκη, "SAFEable" - ΔΙΟΤΙΜΑ - Liminal, Έφη & Χριστίνα Τούμπα, Ιορδάνης Νεσλεχανίδης - "Connecting People", Κωσταντίνος Χρίστος Κριτζιλάκης & Ραφαέλλα Φουρναράκη, Βασίλης Οικονόμου, Ομάδα ΑμεΑ Ιοί και Κόρες, Στέγη της ΕΓΝΥΑ, - Λίλιαν Βουδούρη, "Learning to fly" / "Η Πρόβα" - Πόρτα Ανοιχτή, Quilling με τον Αντώνη Εξαρχόπουλο, Πηνελόπη Ανδρεαδάκη, Πάνος Ζήζος, ΜΩΒ ΠΥΞΙΔΑ - ΚΔΑΠ μεΑ, Σύλλογος Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος - ΣΕΛΛΕ, Ινστιτούτο Θεραπείας δια των Τεχνών Λίλιαν Βουδούρη, Μαρία Δερεμπέ, Κολάζ με τους Παναγιώτη Μαρινάκη & Στράτο Χατζηδημητρίου, Χάρις Καρνέζη, ΕΕΑ Μαργαρίτα, Σκύλοι Βοηθοί για παιδιά με αυτισμό - Friends for Life, Τάκης Πετρόπουλος & Βασίλης Μπερέτσος, #OffTheWheelchair, Ναυσικά Τζανουλίνου, Δρ. Αγγελική Μακρή & Παναγιωτόπουλος Γιώργος (ARTience by PhonoQuest)