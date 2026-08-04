Έρχεται η… ροζ βενζίνη να τα αλλάξει όλα
Μια νέα μορφή βενζίνης βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων στις Βρυξέλλες και αναμένεται να αλλάξει σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο κινούνται εκατομμύρια αυτοκίνητα με κινητήρες εσωτερικής καύσης.
Πρόκειται για την E20, ένα καύσιμο που περιέχει έως και 20% βιοαιθανόλη αντί του σημερινού ορίου του 10% (E10), με στόχο τη σημαντική μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα χωρίς να απαιτείται αντικατάσταση του υφιστάμενου στόλου οχημάτων.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσε ότι εξετάζει σοβαρά την αναθεώρηση της οδηγίας για την ποιότητα των καυσίμων, ώστε να επιτραπεί η διάθεση της E20 σε όλα τα κράτη-μέλη. Σύμφωνα με την πρόεδρο της Επιτροπής, Ursula von der Leyen, η αύξηση της περιεκτικότητας σε ανανεώσιμη αιθανόλη μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην απανθρακοποίηση των μεταφορών και στη μείωση της εξάρτησης της Ευρώπης από τις εισαγωγές πετρελαίου.
Η βιοαιθανόλη παράγεται κυρίως από φυτικές πρώτες ύλες, όπως καλαμπόκι, σιτάρι, ζαχαρότευτλα ή από γεωργικά υπολείμματα και οργανικά απόβλητα. Επειδή αποτελεί ανανεώσιμο καύσιμο, μειώνει σημαντικά το συνολικό ανθρακικό αποτύπωμα της βενζίνης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ευρωπαϊκής βιομηχανίας...
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