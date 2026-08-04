Έρχεται η… ροζ βενζίνη να τα αλλάξει όλα

Πρόκειται για την E20, ένα καύσιμο που περιέχει έως και 20% βιοαιθανόλη αντί του σημερινού ορίου του 10% (E10), με στόχο τη σημαντική μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα χωρίς να απαιτείται αντικατάσταση του υφιστάμενου στόλου οχημάτων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσε ότι εξετάζει σοβαρά την αναθεώρηση της οδηγίας για την ποιότητα των καυσίμων, ώστε να επιτραπεί η διάθεση της E20 σε όλα τα κράτη-μέλη. Σύμφωνα με την πρόεδρο της Επιτροπής, Ursula von der Leyen, η αύξηση της περιεκτικότητας σε ανανεώσιμη αιθανόλη μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην απανθρακοποίηση των μεταφορών και στη μείωση της εξάρτησης της Ευρώπης από τις εισαγωγές πετρελαίου.

Η βιοαιθανόλη παράγεται κυρίως από φυτικές πρώτες ύλες, όπως καλαμπόκι, σιτάρι, ζαχαρότευτλα ή από γεωργικά υπολείμματα και οργανικά απόβλητα. Επειδή αποτελεί ανανεώσιμο καύσιμο, μειώνει σημαντικά το συνολικό ανθρακικό αποτύπωμα της βενζίνης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ευρωπαϊκής βιομηχανίας...