ΠΙΣΩ ΚΙΝΗΣΗ: Το συνάφι και η αγάπη για τις απεργίες, το bannerάκι, ο Leasing και το ταμείο ανάκαμψης, και η αριστερά

• Καθίστε τώρα γιατί θα τρελαθούμε…

• Και απευθύνομαι στο σινάφι μας, κάτι που κάνω πολύ σπάνια από αυτή τη στήλη, αλλά όπως και να το κάνουμε και αυτό παίζει σημαίνοντα ρόλο στην αγορά μας, όσο και κάποιοι λίγοι για δικούς τους λόγους δεν θέλουν να το «αποδεχτούν».

• Καταλάβατε, η γνωστή παλιακή στρατηγική «το απαξιώνω για να μην το πληρώνω»

• Ναι παλιακό, γιατί σήμερα οοοολα μετριούνται και όχι απαραίτητα σε αριθμούς…

• Και όσοι δεν καταλαβαίνουν τι εννοώ, στα θρανία επειγόντος, ή να αλλάξουν κλάδο. Δουλειές πλέον υπάρχουν (με αγάπη το λέω ε;)

•Λοιπόν, επιστρέφω στο σινάφι μου: Αλήθεια απασχολεί κάποιον αναγνώστη μας, εδώ στην Ελλάδα, το τι γίνεται στα εργοστάσια αυτοκινήτων άλλων χωρών; Αν θα απολύσουν, μεταφέροντας την παραγωγή και όλα αυτά;

• Είναι δυνατόν να λέτε κάποιοι, ότι το «θηρίο» θα κλείσει επειδή έχει απεργία στην Γερμανία – η οποία έχει τα δικά της οικονομικά θεματάκια.

• Εντάξει, είναι γνωστό το ποιοι δεν ενδιαφέρονται για τον κόσμο που τους διαβάζει, αλλά για το banneraκι της εισαγωγικής (€€).

• Αλλά ακόμα και αυτό έχει όρια βρε παιδί μου.

• Είναι δυνατόν κάθε 10 ημέρες να με καλούν από κανάλια για να σχολιάσω τις απεργίες σε μονάδες παραγωγής αυτοκινήτων στην Γερμανία;

• «τι να πω δηλαδή;» λέω στην συμπαθέστατο συνάδελφο.

• «Ε, ότι πάνε κατά διαόλου και θα κλείσουν…».

• «Μα δεν πάνε ρε αδελφέ. Πως να το κάνουμε; Πρώτοι σε πωλήσεις είναι». Θα τρελαθούμε τελείως με το σινάφι μας…

• Είναι τόσο ρευστά όλα, που πρέπει, αν μη τι άλλο, να σεβόμαστε και να προσέχουμε το τι μεταδίδουμε. Όση mediaκή δύναμη και αν έχει ο καθένας. Ή καλύτερα όση πιστεύει ότι έχει… Ή καλύτερα όση επικοινωνεί ότι έχει…

• Εδώ ο άλλος, ο τρελός, o ΝότιοΚορέας, έκανε χούντα για πέντε ώρες, οι οποίες ήταν αρκετές για να γυρίσει την οικονομία της χώρας του μία 20ετία πίσω.

• Όταν η Νότια Κορέα είναι στα καλύτερα της οικονομικά αλλά και κοινωνικά…



• Όλα ρευστά γεωπολιτικά… Είναι δυνατόν λοιπόν μία σοβαρή αυτοκινητοβιομηχανία να συρρικνώνει τις επενδύσεις της σε μία-δύο χώρες, επειδή πχ είναι Γερμανική;



• Και να βρεθεί ένας Γιουν με την «Μαρία Αντουανέτα» ο οποίος για να καλύψει τα δικά του να κάνει μια χούντα, έτσι, γιατί στις 3 τα ξημερώματα τον βάρεσε στραβά το σάκε.



• Και αφού η δεοντολογία και ο σεβασμός πέταξε για χάριν του συμφέροντος βάλτε λίγο λογική..

• Λοιπόν, στα δικά μας: Μου λένε για τις μαζικές μονοήμερες «πινακιδώσεις».

• Καλά, δε είναι και η πρώτη φορά.

• Αν αγοράζει ο Leasing με το κιλό, γιατί να μην τα πουλήσει ο άλλος μαζικά;

• Άλλωστε ο συγκεκριμένος Leasing έχει μπόλικο χρήμα από δάνειο από το «Ταμείο Ανάκαμψης» και αγοράζει. Ο άλλος να μην πουλήσει;

• Ας έπαιρνες εσύ τη δουλειά. Ή ας έπαιρνες και εσύ δάνειο από το Ταμείο.



• Εμπόριο λέγεται – Απλά πράγματα.

• «Βάλτε φόρους στις τράπεζες» φωνάζουν, οι ίδιοι που φωνάζουν «φορολογήστε τα αυτοκίνητα» και «κόψτε την επιδότηση των ηλεκτρικών».

• Αλήθεια σήμερα είναι δυνατόν να ακούγονται τέτοιες φωνές, με τον μανδύα της αριστερά -και καλά.

• Ναι, ακούγονται γιατί κάποιους τους μεταδίδουν…

• Μα καλά, υπάρχει σήμερα «αριστερή πολιτική»; Ναι, ίσως υπάρχει: Στα συνθήματα και στις σηκωμένες γροθιές κάποιων άεργων. Στην πολιτική και στην κοινωνία, εφαρμοσμένη αριστερά δεν υπάρχει πια. Γιατί -απλά- σήμερα δεν μπορεί να υπάρξει.

• Δείτε την πιο πλούσια χώρα του κόσμου, την Αμερική. Υπήρξε ποτέ αριστερά/σοσιαλισμός εκεί; Οι Ρεπουμπλικάνοι είναι δεξιοί και οι Δημοκράτες κεντοδεξιοί.

• «Ο σοσιαλισμός δεν ρίζωσε στην Αμερική, επειδή οι φτωχοί βλέπουν τους εαυτούς τους όχι σαν καταπιεσμένους προλετάριους, αλλά σαν προσωρινά ατυχήσαντες εκατομμυριούχους.» Το είχε πει ο Νομπελίστας συγγραφέας Τζων Στάιμπεκ…

• Μη μου πείτε ότι δεν ισχύει στο 100% αυτό και για την ελληνική κοινωνία;

• Λοιπόν, μέχρι το Καλοκαίρι του 2025 έρχονται σίγουρα τουλάχιστον άλλοι τρεις Κινέζοι: Η Geely που σας τα έχουμε γράψει όλα και άλλοι δύο από έναν όμιλο (don’t call me pls).

• Σήμερα, επιβεβαιώθηκε και επίσημα αυτό που σας έγραψε η Πίσω Κίνηση την περασμένη Τετάρτη. Στη Mercedes-Smart της Λεωφ. Κηφισίας: Η ΕΚΚΑ έγινε ΛΑΜΔΑ.



• Πριν λίγες ημέρες, έγινε μία σοβαρή σύσκεψη στην ΕΚΚΑ. Το θέμα είναι το αν θα πατούσε το κουμπί ο Ολλανδός, ή όχι…



• Μαθαίνω ότι όχι μόνο το πάτησε, αλλά έβαλε και το χέρι στην τσέπη…

• Μαθαίνω ότι και στον Σφακιανάκη θέλουν και άλλες μάρκες, αλλά μακριά από Κίνα… (don’t call me pls).

• Εμ, ο Βασιλιάς της ηλεκτροκίνησης θα αγριέψει και δικαιολογημένα.

• Αλήθεια, τι συμβαίνει με κάποιους PR ρε παιδιά. Μου λένε διάφορα… αλλά μη χαλάμε το εορταστικό κλίμα… (don’t call me).



• Μη ξεχνιόμαστε: Έρχεται το Ελληνικό Car of The Year 2025. Και φέτος θα γίνει χαμούλης, πιστέψτε με!

Τα λέμε την άλλη Τετάρτη…

