Τζον Τουρτούρα: «Η Μαντόνα με φίλησε παθιασμένα σε μια οντισιόν – Δεν ήξερα καν ποια ήταν»
MARIE CLAIRE

Τζον Τουρτούρα: «Η Μαντόνα με φίλησε παθιασμένα σε μια οντισιόν – Δεν ήξερα καν ποια ήταν»

Ο ηθοποιός μοιράστηκε μια αξέχαστη στιγμή από την καριέρα του. στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Μαϊάμι

Τζον Τουρτούρα: «Η Μαντόνα με φίλησε παθιασμένα σε μια οντισιόν – Δεν ήξερα καν ποια ήταν»
Στην πολυετή καριέρα του John Turturro στην υποκριτική, υπάρχει τουλάχιστον μία στιγμή που ξεχωρίζει για διαφορετικούς λόγους: για ένα παθιασμένο φιλί από το πουθενά με τη Madonna, την οποία μάλιστα δεν γνώριζε τότε.

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