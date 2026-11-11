Τζον Τουρτούρα: «Η Μαντόνα με φίλησε παθιασμένα σε μια οντισιόν – Δεν ήξερα καν ποια ήταν»

Στην πολυετή καριέρα του John Turturro στην υποκριτική, υπάρχει τουλάχιστον μία στιγμή που ξεχωρίζει για διαφορετικούς λόγους: για ένα παθιασμένο φιλί από το πουθενά με τη Madonna, την οποία μάλιστα δεν γνώριζε τότε.