Τζον Τουρτούρα: «Η Μαντόνα με φίλησε παθιασμένα σε μια οντισιόν – Δεν ήξερα καν ποια ήταν»
Τζον Τουρτούρα: «Η Μαντόνα με φίλησε παθιασμένα σε μια οντισιόν – Δεν ήξερα καν ποια ήταν»
Ο ηθοποιός μοιράστηκε μια αξέχαστη στιγμή από την καριέρα του. στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Μαϊάμι
Στην πολυετή καριέρα του John Turturro στην υποκριτική, υπάρχει τουλάχιστον μία στιγμή που ξεχωρίζει για διαφορετικούς λόγους: για ένα παθιασμένο φιλί από το πουθενά με τη Madonna, την οποία μάλιστα δεν γνώριζε τότε.
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