Κέιτι Πέρι: «Ήταν πολύ ελεγκτικός» – Όσα έλεγε η τραγουδίστρια για τη συμπεριφορά του πρώην συζύγου της, Ράσελ Μπράντ

Παλαιότερες δηλώσεις της Katy Perry για τον πρώην σύζυγό της, Russell Brand, επανέρχονται στο προσκήνιο μετά την καταδίκη του σε ποινή φυλάκισης 10 ετών και 6 μηνών.Σε συνέντευξή της στη Vogue το 2013, η τραγουδίστρια είχε μιλήσει ανοιχτά για τη συμπεριφορά του ηθοποιού κατά τη διάρκεια του 14μηνου γάμου τους, αναφερόμενη, μεταξύ άλλων, στη στάση του απέναντί της όταν εκείνη βρισκόταν σε περιοδεία.Τι είχε πει η Katy Perry για τον Russell Brand«Δεν του άρεσε το γεγονός ότι εγώ είχα τον έλεγχο κατά τη διάρκεια της περιοδείας», είχε αποκαλύψει. «Αυτό με πλήγωνε πραγματικά και η συμπεριφορά του ήταν πολύ ελεγκτική, κάτι που με αναστάτωνε».