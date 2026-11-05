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Ο γιατρός εθελοντής στη Γάζα που μπήκε στην αμερικανική Βουλή των Αντιπροσώπων
MARIE CLAIRE

Ο γιατρός εθελοντής στη Γάζα που μπήκε στην αμερικανική Βουλή των Αντιπροσώπων

Ο Dr Adam Hamawy γίνεται επίσης ο πρώτος μουσουλμάνος που εκπροσωπεί το Νιου Τζέρσεϊ

Ο γιατρός εθελοντής στη Γάζα που μπήκε στην αμερικανική Βουλή των Αντιπροσώπων
Ο Dr Adam Hamawy, χειρουργός που στο παρελθόν είχε προσφέρει εθελοντικά τις υπηρεσίες του στη Λωρίδα της Γάζας, κέρδισε μια έδρα στη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, επικρατώντας του Ρεπουμπλικανού Gregg Mele στη 12η εκλογική περιφέρεια του Νιου Τζέρσεϊ. Σύμφωνα με το Associated Press, μέχρι τη στιγμή που είχε καταμετρηθεί το 80% των ψηφοδελτίων, είχε συγκεντρώσει το 70,8% των ψήφων.

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