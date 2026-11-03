Το viral makeup trick του TikTok για φωτεινό βλέμμα χωρίς concealer

Ένα διαφορετικό προϊόν από αυτά που έχουμε συνηθίσει να χρησιμοποιούμε κάτω από τα μάτια έχει γίνει viral στο TikTok τις τελευταίες μέρες. Το highlighter μεταφέρεται από τα ζυγωματικά στην περιοχή των ματιών και χαρίζει ένα πιο φωτεινό, ξεκούραστο αποτέλεσμα, χωρίς να χρειάζεται να προσθέσουμε στρώσεις concealer.Η ιδέα πίσω από το συγκεκριμένο makeup trick είναι απλή. Αντί να καλύψουμε τους μαύρους κύκλους με ένα προϊόν υψηλής κάλυψης, χρησιμοποιούμε τη λάμψη για να φωτίσουμε οπτικά την περιοχή κάτω από τα μάτια και στη συνέχεια εφαρμόζουμε έναν κορέκτορα. Το αποτέλεσμα είναι πιο ανάλαφρο, με μια διακριτική φωτεινότητα που κάνει το βΗ λογική είναι απλή: ένα highlighter με φυσική λάμψη αντανακλά το φως και κάνει την περιοχή κάτω από τα μάτια να δείχνει πιο φωτεινή. Είναι μια τεχνική που θυμίζει τη φιλοσοφία των illuminating pens που είχαν γίνει ιδιαίτερα δημοφιλή στα 90s και στις αρχές των 00s, με στόχο ένα πιο ξεκούραστο βλέμμα χωρίς βαριά κάλυψη.