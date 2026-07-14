Στεφανία Γουλιώτη: Με wrap dress στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Χρύσανθου Πανά, «Κινηματοθέατρο Ζαΐρα»

Το βράδυ της Δευτέρας, 13 Ιουλίου, παρουσιάστηκε το νέο βιβλίο του Χρύσανθου Πανά, «Κινηματοθέατρο Ζαΐρα», στο ιστορικό κινηματοθέατρο «Ζαΐρα» στο Γαλάτσι, το οποίο άνοιξε τι πόρτες τους και υποδέχτηκε πλήθος κόσμου που περίμενε με ανυπομονησία να ξεφυλλίσει τις σελίδες του αναγνώσματος, αλλά και να περιπλανηθεί στον χώρο.Την εκδήλωση άνοιξαν με χαιρετισμούς, ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς και ο Δήμαρχος Γαλατσίου Γιώργος Μαρκόπουλος, οι οποίοι ευχαρίστησαν την οικογένεια Πανά για την παραχώρηση του ακινήτου στον Δήμο σε απολύτως συμβολικό τίμημα προκειμένου ο χώρος να αποτελέσει έναν πνεύμονα πρασίνου και ένα πολιτιστικό σημείο συνάντησης πολιτισμού για τους κατοίκους της περιοχής.