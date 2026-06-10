Η Kένταλ Τζένερ συνδύασε το λευκό σύνολό της με μια μικρή χρυσή tote bag από το brand The Row
Η Kένταλ Τζένερ συνδύασε το λευκό σύνολό της με μια μικρή χρυσή tote bag από το brand The Row
Παρότι τα αξεσουάρ είχαν ισχυρή σχεδιαστική υπογραφή, τίποτα δεν έκλεβε την προσοχή από το total white look της.
Παρότι τα αξεσουάρ είχαν ισχυρή σχεδιαστική υπογραφή, τίποτα δεν έκλεβε την προσοχή από το total white look της.
ΗKendall Jenner απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι η δύναμη του μινιμαλισμού κρύβεται στις σωστές γραμμές και τις προσεγμένες λεπτομέρειες. Για την εμφάνισή της σε pop-up event του κορεατικού skincare brand Anua στη Νέα Υόρκη, το μοντέλο επέλεξε ένα total white σύνολο που απέπνεε διαχρονική κομψότητα.
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