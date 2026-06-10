Η Kένταλ Τζένερ συνδύασε το λευκό σύνολό της με μια μικρή χρυσή tote bag από το brand The Row
MARIE CLAIRE

Η Kένταλ Τζένερ συνδύασε το λευκό σύνολό της με μια μικρή χρυσή tote bag από το brand The Row

Παρότι τα αξεσουάρ είχαν ισχυρή σχεδιαστική υπογραφή, τίποτα δεν έκλεβε την προσοχή από το total white look της.

Η Kένταλ Τζένερ συνδύασε το λευκό σύνολό της με μια μικρή χρυσή tote bag από το brand The Row
ΗKendall Jenner απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι η δύναμη του μινιμαλισμού κρύβεται στις σωστές γραμμές και τις προσεγμένες λεπτομέρειες. Για την εμφάνισή της σε pop-up event του κορεατικού skincare brand Anua στη Νέα Υόρκη, το μοντέλο επέλεξε ένα total white σύνολο που απέπνεε διαχρονική κομψότητα.

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